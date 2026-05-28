Trang chủ Đầu tư

TP.Hồ Chí Minh: Đấu giá tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hạn chế tiêu cực

Thiên Ân

28/05/2026, 10:36

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước và giám sát đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đối với quyền sử dụng đất và tài sản công.

UBND TP.Hồ Chí Minh: Đấu giá tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế tiêu cực. Ảnh minh họa

Văn bản số 4233/UBND-NCPC của UBND TP.Hồ Chí Minh ngày 21/5/2026 nêu rõ, thời gian qua, Thành phố đã triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 sửa đổi bổ sung; ban hành công văn thực hiện Công điện số 134/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn đã đạt một số kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hiệu quả. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, hạn chế thất thoát tài sản nhà nước và ngăn chặn các hành vi tiêu cực, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu cùng các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện.

Đối với người có tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố, Thành phố yêu cầu khi lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải căn cứ đúng các tiêu chí theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Thông tư số 19/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Các đơn vị không được đặt thêm các điều kiện, yêu cầu không có cơ sở pháp luật hoặc không liên quan trực tiếp đến uy tín, năng lực, kinh nghiệm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Trong quá trình đánh giá, chấm điểm phải xem xét kỹ lưỡng các tổ chức hành nghề đấu giá từng có hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Thành phố cũng yêu cầu khi ban hành phương án tổ chức đấu giá không được đặt thêm điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài quy định pháp luật; đồng thời phải kịp thời phát hiện các trường hợp tổ chức đấu giá đưa thêm điều kiện trong quy chế đấu giá để xem xét xử lý theo quy định.

Một nội dung trọng tâm khác là tăng cường vai trò giám sát của người có tài sản đấu giá đối với tổ chức hành nghề đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Các đơn vị phải chú trọng giám sát việc bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; cử đại diện tham gia giám sát trực tiếp các phiên đấu giá, kể cả đấu giá trực tuyến, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tiêu cực nếu có.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá được yêu cầu đấu giá viên hoặc tổ chức hành nghề đấu giá dừng, tạm dừng phiên đấu giá để ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi phạm. Đồng thời, các đơn vị phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh bảo đảm an ninh trật tự tại các phiên đấu giá và kiến nghị xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu thông đồng, dìm giá, nâng giá hoặc lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Đối với các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn, UBND Thành phố yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, khách quan trong quá trình tổ chức đấu giá.

Các tổ chức đấu giá phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, đặc biệt đối với tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất hoặc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, thông đồng, dìm giá hoặc nâng giá thì phải kịp thời báo cáo người có tài sản để xem xét, xử lý phù hợp.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND Thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu giá tài sản tại địa phương. Đồng thời, Sở này phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc nâng cấp, hoàn thiện Cổng đấu giá tài sản quốc gia. Sau khi hoàn thành sẽ hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức đấu giá và áp dụng đấu giá trực tuyến thông qua Cổng đấu giá tài sản quốc gia.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng khuyến khích các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá, trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản; kiểm tra việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố; kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh giám sát đấu giá Luật Đấu giá tài sản 2016 minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất

