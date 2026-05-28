Quảng Ngãi: Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo Nam Trung Bộ

Ngô Anh Văn

28/05/2026, 10:20

Với đề án phát triển đặc khu Lý Sơn, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã vạch ra một lộ trình đầy tham vọng nhằm khai thác tối ưu các lợi thế của đảo, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế...

Cổng Tò Vò được hình thành từ núi lửa phun trào hấp dẫn khách du lịch. Ảnh Ngô Anh Văn
UBND tỉnh Quảng Ngãi mới có quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 Ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án này không chỉ là một bước đi chiến lược để phát triển kinh tế địa phương mà còn là một phần quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mở rộng thị trường trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Lý Sơn, với vẻ đẹp hoang sơ và những di sản văn hóa độc đáo, từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để thực sự phát huy tiềm năng của mình, đảo cần một chiến lược phát triển toàn diện và bền vững.

Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030, đảo sẽ trở thành trung tâm du lịch biển đảo của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, và đến năm 2045, Lý Sơn sẽ là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường biển quốc tế. Điều này không chỉ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng và dịch vụ mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương.

Khách du lịch thăm khu trưng bày một trong những bộ xương cá ông lớn nhất Việt Nam tại Lý Sơn. Ảnh Ngô Anh Văn
Một trong những điểm nhấn của đề án là việc phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí ven biển cao cấp, có tính đặc thù và cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, việc kết hợp với du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn sẽ tạo ra những trải nghiệm đa dạng cho du khách, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Để đạt được những mục tiêu này, đề án đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể như phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất ngành du lịch. Đặc biệt, việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ các giá trị tự nhiên của đảo.

Ngoài ra, đề án cũng chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

Khách du lịch đi tàu cao tốc xuất phát từ cảng Sa Kỳ đến Lý Sơn cập cảng Bến Đình. Ảnh Ngô Anh Văn
Tổng nhu cầu vốn của đề án để đầu tư phát triển được ước tính khoảng hơn 78.038 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, phần còn lại là vốn huy động từ ngoài ngân sách Nhà nước.

Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn không chỉ là một kế hoạch kinh tế mà còn là một cam kết mạnh mẽ của chính quyền và người dân địa phương trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng cho đảo. Sự thành công của đề án sẽ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch.

Sắp diễn ra hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026

Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) nhằm thúc đẩy liên kết, mở rộng thị trường, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kích thích chi tiêu du lịch. Từ đó đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế Thành phố...

Từ 1/7, du khách đến Nhật Bản phải đóng thuế xuất cảnh 3.000 Yên

Trên toàn cầu, nhiều điểm đến nổi tiếng hiện phải đối mặt với tình trạng đông khách kéo dài, giá sinh hoạt leo thang và áp lực lên hệ thống giao thông, di sản văn hóa. Thái Lan, Nhật Bản hay các điểm đến châu Âu bắt đầu tăng hoặc áp dụng thêm các loại thuế dành cho du khách...

Hà Nội gắn sản phẩm OCOP với phát triển văn hóa, du lịch

Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô", góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số…

Khánh Hòa hướng tới trở thành điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á

Từ ngày 17 - 19/7 tới đây, Festival biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra với chủ đề "Sắc màu đại dương – Vươn tầm quốc tế". Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp quốc gia với mục tiêu thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân, du khách trong và ngoài nước…

Thời tiết cực đoan trở thành "yếu tố quyết định" chuyến đi hè 2026

Châu Âu đang đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này. Các nhà khí tượng cảnh báo nhiệt độ tại nhiều nơi đang cao hơn từ 12 -16 độ C so với mức trung bình nhiều năm, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khiến thời tiết cực đoan gia tăng...

