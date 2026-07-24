Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng: Sôi động mùa du lịch mùa hè

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng đã trở thành một trong những sự kiện du lịch đặc trưng của thành phố biển miền Trung, không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn cả quốc tế. Với sự đổi mới không ngừng qua từng năm, lễ hội này đã khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến hàng đầu khu vực cho các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch…

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh Ngô Anh Văn

Tối ngày 23/7, tại Công viên Biển Đông (phường An Hải), Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 – Enjoy Danang Festival 2026 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí đặc sắc được diễn ra từ ngày 22 đến 26/7/2026.

Với chủ đề "Đà Nẵng – Chạm về Nguyên bản", lễ hội năm nay không chỉ tạo nên một không gian sôi động mà còn mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm sâu sắc về một Đà Nẵng năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa bản địa độc đáo.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: Năm 2026 tiếp tục là một năm khởi sắc của du lịch Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt gần 9,8 triệu lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7%, chiếm 52,8% tổng lượng khách lưu trú…

Với nhiều sự kiện, lễ hội được tổ chức xuyên suốt trong năm, thành phố đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến của lễ hội, sự kiện và du lịch hàng đầu của khu vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Trong hành trình đó, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng không ngừng được đổi mới qua từng năm, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của mùa hè, mang đến những trải nghiệm mới mẻ để mỗi lần trở lại, du khách đều cảm nhận được một Đà Nẵng luôn năng động, sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ những giá trị riêng có. Từ những chương trình nghệ thuật công phu, không gian ẩm thực đậm bản sắc xứ Quảng, đến các hoạt động thể thao biển và giải trí về đêm, tất cả đều được thiết kế để đánh thức mọi giác quan của du khách…

Toàn cảnh đêm khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa bản địa và xu hướng quốc tế. Không gian Ẩm thực Chợ quê tái hiện không gian văn hóa làng quê, nơi mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về vùng đất và con người nơi đây. Cung đường Tận hưởng biển Đà Nẵng với Đêm Diều Ánh sáng đã tạo nên một bầu trời nghệ thuật rực rỡ, biểu tượng cho khát vọng vươn cao của thành phố biển.

Đặc biệt, lễ hội năm nay còn giới thiệu Dạ tiệc ánh sáng biển, một sản phẩm du lịch đêm mới, hứa hẹn sẽ trở thành dấu ấn riêng của Đà Nẵng trong những mùa hè tới. Giữa không gian biển đêm lãng mạn, ánh sáng nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực địa phương hòa quyện, mang đến cho du khách những phút giây thư giãn và kết nối đầy cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trải nghiệm tại chỗ, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 còn đưa công nghệ trở thành một phần của trải nghiệm thông qua Hành trình số khám phá Đà Nẵng. Với các thử thách tương tác tại những điểm đến và nền tảng số của du lịch Đà Nẵng, du khách sẽ có thêm một cách khám phá thành phố trẻ trung, hiện đại và đầy hứng khởi.

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một công cụ quảng bá hiệu quả cho thành phố. Với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đối tác và thương hiệu lớn, lễ hội đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, tạo nên những sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, mang đến nhiều ưu đãi và trải nghiệm mới cho du khách.

Bánh "Đồng xu phomai"-món ẩm thực hấp dẫn được đông đảo khách nước ngoài thưởng thức tại Lễ hội. Ảnh Ngô Anh Văn

Với cách tiếp cận mới, lấy bản sắc làm nền tảng, trải nghiệm làm trung tâm và sáng tạo làm động lực, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng không chỉ là lời mời gọi du khách đến với Đà Nẵng trong những ngày hè sôi động, mà còn chạm vào những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người.

Đó cũng chính là thông điệp mà Đà Nẵng mong muốn lan tỏa: mỗi hành trình là một trải nghiệm, mỗi khoảnh khắc là một điểm chạm cảm xúc, hãy đến để cảm nhận, ở lại để tận hưởng, trở về với những ký ức đẹp về một thành phố biển hiếu khách, giàu bản sắc.