Chủ Nhật, 14/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Đà Nẵng tận dụng dữ liệu số, mở thêm dư địa tăng trưởng từ khách Nga và CIS

Vân Nguyễn

14/06/2026, 10:34

Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách Nga và các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Đà Nẵng. Cùng với mở rộng kết nối hàng không, thành phố đẩy mạnh xúc tiến trên nền tảng số nhằm tiếp cận du khách ngay từ giai đoạn tìm kiếm và lên kế hoạch cho chuyến đi...

Dữ liệu số đang trở thành "đòn bẩy" tăng trưởng cho du lịch Đà Nẵng.
Dữ liệu số đang trở thành "đòn bẩy" tăng trưởng cho du lịch Đà Nẵng.

Trong bối cảnh hành vi lên kế hoạch du lịch dịch chuyển mạnh mẽ lên môi trường trực tuyến, ngành du lịch Đà Nẵng đã chủ động áp dụng các công cụ tìm kiếm quốc tế nhằm thâu tóm thị phần khách Nga và khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Các dữ liệu đo lường bước đầu không chỉ ghi nhận sự gia tăng về độ nhận diện mà còn chuyển hóa thành tỷ lệ hoàn vốn (ROI) thực tế cho các doanh nghiệp lưu trú.

ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN DU LỊCH TRÊN NỀN TẢNG SỐ

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón gần 690.000 lượt khách Nga, tiệm cận mức trước đại dịch Covid-19. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026 khi lượng khách từ Nga và CIS đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 862.110 lượt, trong đó riêng khách Nga đạt 617.851 lượt, tăng 194% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 180.000 lượt khách Nga và CIS, chiếm khoảng 4% tổng lượng khách quốc tế. Diễn biến này cho thấy dư địa mở rộng của thị trường còn khá lớn, đặc biệt khi năng lực kết nối hàng không giữa Đà Nẵng và các quốc gia trong khu vực đang tiếp tục được cải thiện.

Ngày 23/4/2026, thành phố cũng đã đón chuyến bay charter trực tiếp đầu tiên từ Moscow, đồng thời tiếp tục duy trì các chuyến bay thuê chuyến từ Nga và CIS trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10/2026.

Tại Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 180.000 lượt khách Nga và CIS.
Tại Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 180.000 lượt khách Nga và CIS.

Trong bối cảnh phần lớn du khách quốc tế bắt đầu hành trình bằng các hoạt động tìm kiếm và lên kế hoạch trực tuyến, Đà Nẵng cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến trên nền tảng số. Từ tháng 5/2026, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Đà Nẵng triển khai hợp tác với Yandex Ads nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nhóm khách Nga và CIS, đồng thời đưa người dùng đến các kênh thông tin du lịch chính thức của thành phố.

Theo số liệu từ Cổng thông tin du lịch Thành phố Đà Nẵng (Danang Fantasticity), trong tháng đầu tiên triển khai, nền tảng ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt tương tác và khoảng 424.000 lượt xem trang. Hơn một nửa lượng truy cập đến từ Nga và các quốc gia CIS như Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan. Tiếng Nga cũng trở thành một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều trên nền tảng này.

VnEconomy
VnEconomy

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết Nga và các quốc gia CIS là những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế của thành phố.

Theo bà An, khi du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch du lịch trên môi trường số, việc tăng cường truyền thông bằng ngôn ngữ bản địa sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn thông tin chính thống về điểm đến, đồng thời gia tăng mức độ nhận diện của du lịch Đà Nẵng tại các thị trường này.

CHUYỂN HÓA SỐ LIỆU TÌM KIẾM THÀNH DOANH THU

Nhìn từ góc độ dữ liệu số, sự quan tâm của thị trường Nga và CIS đối với Đà Nẵng đã có sự nhen nhóm từ trước khi các đường bay được nối lại. Thống kê từ nền tảng Yandex chỉ ra rằng, khối lượng tìm kiếm về Đà Nẵng của người dùng Nga và CIS trong quý 4/2025 đã tăng 201% so với cùng kỳ.

Phân tích sâu hơn về hành vi tiêu dùng số của tệp khách này, bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Yandex Ads Việt Nam, chia sẻ: “Những gì chúng tôi nhìn thấy từ dữ liệu không chỉ là sự tò mò về du lịch, mà là ý định lên kế hoạch rõ ràng. Khách sạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các tìm kiếm liên quan đến du lịch Việt Nam của người dùng nói tiếng Nga, trong đó nhu cầu tìm kiếm khách sạn đã tăng 400% vào quý 4 năm 2025 so với cùng kỳ”.

Nhóm người dùng này cũng cho thấy tiềm năng chi tiêu đáng kể, khi phân khúc thu nhập cao và cao cấp chiếm gần một nửa. “Đối với Đà Nẵng, điều này mở ra cơ hội để chuyển hóa các tín hiệu thị trường thành quyết định xúc tiến sắc bén hơn: thời điểm tiếp cận, phân khúc người dùng mục tiêu, và dạng nội dung thúc đẩy quyết định chuyến đi”, bà Thư phân tích.

VnEconomy
VnEconomy
Sự quan tâm của thị trường Nga và CIS đối với Đà Nẵng đã có sự nhen nhóm từ trước khi các đường bay được nối lại.

Thực tế thị trường cho thấy hiệu ứng từ việc quảng bá số không chỉ dừng lại ở chỉ số nhận diện (brand awareness) của cơ quan quản lý nhà nước, mà đã trực tiếp tạo ra “điểm rơi” là lợi nhuận cho khối doanh nghiệp.

Dữ liệu thực chứng từ một thương hiệu resort và khách sạn 5 sao quốc tế tại Đà Nẵng cho thấy, thông qua các chiến dịch trên Yandex Ads, cơ sở này đã ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate) tăng gấp 2,33 lần và chỉ số lợi tức đầu tư (ROI) tăng 1,98 lần so với cùng kỳ mùa hè năm trước.

Bước vào năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đầy tham vọng phục vụ khoảng 19,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 8,7 triệu lượt. Để hiện thực hóa các chỉ số kinh tế này, việc đa dạng hóa thị trường và khai thác sâu các tệp khách giàu tiềm năng như Nga và CIS là một trong những mục tiêu quan trọng.

Đà Nẵng: Thương mại, du lịch dịch vụ tiếp tục là điểm sáng kinh tế quý 1/2026

11:34, 08/04/2026

Đà Nẵng: Thương mại, du lịch dịch vụ tiếp tục là điểm sáng kinh tế quý 1/2026

Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga

08:12, 20/05/2026

Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga

93% du khách Việt yêu thích du lịch tự lái xe

09:21, 11/06/2026

93% du khách Việt yêu thích du lịch tự lái xe

Từ khóa:

du lịch du lịch đà nẵng khách Nga và CIS số hóa dữ liệu tiêu dùng xúc tiến du lịch số

Đọc thêm

AI ngày càng “xâm nhập” sâu vào ngành bán lẻ

AI ngày càng “xâm nhập” sâu vào ngành bán lẻ

Theo các dự báo kinh tế từ McKinsey, thương mại điện tử vận hành bởi AI có khả năng tạo ra doanh thu khổng lồ trên toàn cầu vào năm 2030. Đây không còn là câu chuyện về chatbot, mà là trọn vẹn quy trình mua sắm từ khâu tìm kiếm cho đến thanh toán cuối cùng…

World Cup của thời đại số: Các nhà sáng tạo nội dung sẽ “ghi bàn”?

World Cup của thời đại số: Các nhà sáng tạo nội dung sẽ “ghi bàn”?

Lễ khai mạc tại sân Azteca kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những chương trình khai mạc ngắn nhất trong lịch sử World Cup. Dù vậy, đây là một chương trình giàu màu sắc với âm nhạc đương đại và các yếu tố văn hóa Mexico đặc trưng...

Nhóm khách hàng tiềm năng tiếp theo của ngành wellness

Nhóm khách hàng tiềm năng tiếp theo của ngành wellness

Từ vitamin hàng ngày đến các khu nghỉ dưỡng phục hồi cao cấp, các thương hiệu wellness đang chạy đua để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang thiên chức làm mẹ...

[Phóng sự ảnh] Sĩ tử Hà Nội bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT 2026

[Phóng sự ảnh] Sĩ tử Hà Nội bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, trong đó có hơn 129.000 sĩ tử Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút, đề thi được phát cho thí sinh lúc 7 giờ 30 phút...

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Cùng với thí sinh cả nước, hơn 129.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ đến điểm thi để xác nhận thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế, lịch thi…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đà Nẵng: Người dân cần thận trọng với đất "giá rẻ", "sắp ra sổ"

Dân sinh

2

Đà Nẵng tận dụng dữ liệu số, mở thêm dư địa tăng trưởng từ khách Nga và CIS

Tiêu & Dùng

3

Khởi tố lãnh đạo TV4: Chủ tịch, Tổng, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng cùng bị bắt

Doanh nghiệp niêm yết

4

Xu thế dòng tiền: Thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý, động lực nào có thể nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

5

VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng 1745-1755 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy