Đà Nẵng tận dụng dữ liệu số, mở thêm dư địa tăng trưởng từ khách Nga và CIS

Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách Nga và các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Đà Nẵng. Cùng với mở rộng kết nối hàng không, thành phố đẩy mạnh xúc tiến trên nền tảng số nhằm tiếp cận du khách ngay từ giai đoạn tìm kiếm và lên kế hoạch cho chuyến đi...

Trong bối cảnh hành vi lên kế hoạch du lịch dịch chuyển mạnh mẽ lên môi trường trực tuyến, ngành du lịch Đà Nẵng đã chủ động áp dụng các công cụ tìm kiếm quốc tế nhằm thâu tóm thị phần khách Nga và khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Các dữ liệu đo lường bước đầu không chỉ ghi nhận sự gia tăng về độ nhận diện mà còn chuyển hóa thành tỷ lệ hoàn vốn (ROI) thực tế cho các doanh nghiệp lưu trú.

ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN DU LỊCH TRÊN NỀN TẢNG SỐ

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón gần 690.000 lượt khách Nga, tiệm cận mức trước đại dịch Covid-19. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026 khi lượng khách từ Nga và CIS đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 862.110 lượt, trong đó riêng khách Nga đạt 617.851 lượt, tăng 194% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 180.000 lượt khách Nga và CIS, chiếm khoảng 4% tổng lượng khách quốc tế. Diễn biến này cho thấy dư địa mở rộng của thị trường còn khá lớn, đặc biệt khi năng lực kết nối hàng không giữa Đà Nẵng và các quốc gia trong khu vực đang tiếp tục được cải thiện.

Ngày 23/4/2026, thành phố cũng đã đón chuyến bay charter trực tiếp đầu tiên từ Moscow, đồng thời tiếp tục duy trì các chuyến bay thuê chuyến từ Nga và CIS trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10/2026.

Tại Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 180.000 lượt khách Nga và CIS.

Trong bối cảnh phần lớn du khách quốc tế bắt đầu hành trình bằng các hoạt động tìm kiếm và lên kế hoạch trực tuyến, Đà Nẵng cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến trên nền tảng số. Từ tháng 5/2026, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Đà Nẵng triển khai hợp tác với Yandex Ads nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nhóm khách Nga và CIS, đồng thời đưa người dùng đến các kênh thông tin du lịch chính thức của thành phố.

Theo số liệu từ Cổng thông tin du lịch Thành phố Đà Nẵng (Danang Fantasticity), trong tháng đầu tiên triển khai, nền tảng ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt tương tác và khoảng 424.000 lượt xem trang. Hơn một nửa lượng truy cập đến từ Nga và các quốc gia CIS như Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan. Tiếng Nga cũng trở thành một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều trên nền tảng này.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết Nga và các quốc gia CIS là những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế của thành phố.

Theo bà An, khi du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch du lịch trên môi trường số, việc tăng cường truyền thông bằng ngôn ngữ bản địa sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn thông tin chính thống về điểm đến, đồng thời gia tăng mức độ nhận diện của du lịch Đà Nẵng tại các thị trường này.

CHUYỂN HÓA SỐ LIỆU TÌM KIẾM THÀNH DOANH THU

Nhìn từ góc độ dữ liệu số, sự quan tâm của thị trường Nga và CIS đối với Đà Nẵng đã có sự nhen nhóm từ trước khi các đường bay được nối lại. Thống kê từ nền tảng Yandex chỉ ra rằng, khối lượng tìm kiếm về Đà Nẵng của người dùng Nga và CIS trong quý 4/2025 đã tăng 201% so với cùng kỳ.

Phân tích sâu hơn về hành vi tiêu dùng số của tệp khách này, bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Yandex Ads Việt Nam, chia sẻ: “Những gì chúng tôi nhìn thấy từ dữ liệu không chỉ là sự tò mò về du lịch, mà là ý định lên kế hoạch rõ ràng. Khách sạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các tìm kiếm liên quan đến du lịch Việt Nam của người dùng nói tiếng Nga, trong đó nhu cầu tìm kiếm khách sạn đã tăng 400% vào quý 4 năm 2025 so với cùng kỳ”.

Nhóm người dùng này cũng cho thấy tiềm năng chi tiêu đáng kể, khi phân khúc thu nhập cao và cao cấp chiếm gần một nửa. “Đối với Đà Nẵng, điều này mở ra cơ hội để chuyển hóa các tín hiệu thị trường thành quyết định xúc tiến sắc bén hơn: thời điểm tiếp cận, phân khúc người dùng mục tiêu, và dạng nội dung thúc đẩy quyết định chuyến đi”, bà Thư phân tích.

Sự quan tâm của thị trường Nga và CIS đối với Đà Nẵng đã có sự nhen nhóm từ trước khi các đường bay được nối lại.

Thực tế thị trường cho thấy hiệu ứng từ việc quảng bá số không chỉ dừng lại ở chỉ số nhận diện (brand awareness) của cơ quan quản lý nhà nước, mà đã trực tiếp tạo ra “điểm rơi” là lợi nhuận cho khối doanh nghiệp.

Dữ liệu thực chứng từ một thương hiệu resort và khách sạn 5 sao quốc tế tại Đà Nẵng cho thấy, thông qua các chiến dịch trên Yandex Ads, cơ sở này đã ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate) tăng gấp 2,33 lần và chỉ số lợi tức đầu tư (ROI) tăng 1,98 lần so với cùng kỳ mùa hè năm trước.

Bước vào năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đầy tham vọng phục vụ khoảng 19,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 8,7 triệu lượt. Để hiện thực hóa các chỉ số kinh tế này, việc đa dạng hóa thị trường và khai thác sâu các tệp khách giàu tiềm năng như Nga và CIS là một trong những mục tiêu quan trọng.