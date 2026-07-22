Du lịch Quảng Ninh tái cơ cấu thị trường, hướng đến phân khúc chi tiêu cao

Từ những kết quả đạt được, Quảng Ninh đã điều chỉnh mục tiêu năm 2026 từ 22 triệu lên gần 22,5 triệu lượt khách, đồng thời nâng mục tiêu doanh thu từ khoảng 65.000 tỷ đồng lên 68.585 tỷ đồng. Đây là động lực để ngành du lịch bứt phá trong những tháng cuối năm…

Ảnh minh họa: Tuần Châu Park

Nửa đầu năm, Quảng Ninh đón trên 12,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt gần 35.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, tốc độ tăng doanh thu cao hơn nhiều so với tốc độ tăng số lượng khách, cho thấy cơ cấu thị trường đang chuyển dịch theo hướng tích cực, khách quốc tế và nhóm khách có mức chi tiêu cao ngày càng gia tăng.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách phản ánh xu hướng du khách đến Quảng Ninh lưu trú lâu hơn và sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chất lượng cao. Đây là cơ sở quan trọng để ngành du lịch tiếp tục nâng mức chi tiêu bình quân, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị gia tăng của điểm đến.

Trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường, ngành du lịch đã chủ động cập nhật các kịch bản tăng trưởng, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp kích cầu, mở rộng thị trường khách quốc tế, phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể, quý 3/2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc với mục tiêu đón trên 5,8 triệu lượt khách, trong đó khoảng 3 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu ước đạt 19.500 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, Quảng Ninh chủ động tái cơ cấu thị trường khách theo hướng tập trung vào các phân khúc có mức chi tiêu cao. Bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tỉnh đẩy mạnh thu hút khách Ấn Độ thông qua du lịch MICE và du lịch cưới, đồng thời mở rộng thị trường Nga, châu Âu và Bắc Mỹ với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo dài ngày.

Quý 3/2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc của du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Blog Vexere

Đáng chú ý, trong chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Liên bang Nga mới đây, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh đã chứng kiến 20 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp du lịch, lữ hành hai bên. Đây được kỳ vọng sẽ mở rộng kết nối thị trường, thu hút nhiều hơn dòng khách Nga đến Quảng Ninh trong thời gian tới.

Đối với thị trường nội địa, Quảng Ninh tiếp tục tập trung khai thác các nguồn khách lớn từ Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp thông qua hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và tập đoàn du lịch lớn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp gia tăng lượng khách mà còn hình thành các dòng khách ổn định, góp phần giảm tính mùa vụ của du lịch biển.

Không chỉ dừng ở các sản phẩm truyền thống, địa phương từng bước kiến tạo hệ sinh thái du lịch cao cấp với nghỉ dưỡng hạng sang, chăm sóc sức khỏe, golf, du thuyền và du lịch MICE nhằm hướng tới nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày. Cuối tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Sun Group cùng Hilton khai trương Hilton Quang Hanh Onsen Resort tại Quảng Ninh.

Những năm gần đây, sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh cũng đã thu hút nhiều thương hiệu lưu trú quốc tế lớn như Accor, InterContinental, Wyndham, Hyatt hay Radisson. Qua đó hình thành chuỗi khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như InterContinental Hạ Long Bay, Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, Tuần Châu, FLC Hạ Long hay Legacy Yên Tử…

Quảng Ninh muốn đón đầu xu hướng du lịch phục hồi sức khỏe đang tăng trưởng mạnh. Ảnh: Sun Group

Đáng chú ý, Quảng Ninh đang dần chuyển từ khai thác tài nguyên thiên nhiên đơn thuần sang khai thác chiều sâu văn hóa và trải nghiệm. Nhiều sản phẩm mới được đầu tư, nâng cao cảm xúc cho du khách như hành trình văn hóa tâm linh tại Yên Tử, nghỉ dưỡng sinh thái biển đảo tại Vân Đồn hay trải nghiệm biên giới tại Móng Cái. Một điểm đáng chú ý là Quảng Ninh không phát triển theo ranh giới hành chính mà định hình các không gian kinh tế di sản dựa trên lợi thế tự nhiên, lịch sử và văn hóa của từng vùng.

Hạ Long - Bái Tử Long tiếp tục giữ vai trò trung tâm của du lịch biển đảo; Yên Tử trở thành không gian của thiền, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; Đông Triều phát huy chiều sâu văn hóa nhà Trần; Hồng Gai - Cẩm Phả kể câu chuyện di sản công nghiệp than; Vân Đồn - Cô Tô phát triển du lịch sinh thái biển đảo; còn các vùng đồng bào Dao, Tày, Sán Chỉ trở thành những không gian trải nghiệm văn hóa cộng đồng...

Đồng thời, trong định hướng mới, Quảng Ninh không phát triển kinh tế đêm theo một mô hình đồng nhất mà xây dựng những không gian mang bản sắc riêng. Hạ Long hướng đến các tuyến phố đi bộ, biểu diễn nghệ thuật và không gian văn hóa. Tuần Châu, Vân Đồn phát triển các dịch vụ du thuyền, chợ đêm và vui chơi xuyên đêm. Móng Cái khai thác lợi thế đô thị cửa khẩu gắn với thương mại quốc tế; còn Yên Tử lựa chọn các sản phẩm thiền đêm, dâng đăng, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong không gian văn hóa tâm linh...

Ở Vân Đồn, Cô Tô… du khách cùng ngư dân ra khơi, kéo lưới, lựa hải sản và thưởng thức thành quả ngay trên thuyền. Ở phía tây Quảng Ninh, những vườn ổi chuyên canh Hoành Bồ chuyển sang kết hợp sản xuất với trải nghiệm, để du khách được tự tay hái quả, tìm hiểu quy trình canh tác và tận hưởng không gian làng quê thanh bình…

Quảng Ninh không phát triển kinh tế đêm theo một mô hình đồng nhất mà xây dựng những không gian mang bản sắc riêng. Ảnh: Làng Nương Yên Tử

Trong bối cảnh đó, mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc vào ngày 3/8 và bế mạc vào ngày 24/8. Tại kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 27 nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội xem xét, quyết nghị thông qua Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Hiện Quảng Ninh đang khẩn trương cụ thể hóa các quy hoạch chiến lược thành những chương trình hành động, kế hoạch, dự án trọng điểm, đột phá. Cùng với đó đẩy mạnh số hóa, công khai quy hoạch, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù để phát huy những điểm mạnh, lợi thế của các quy hoạch, qua đó huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, với đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ninh không đơn thuần là quy hoạch phát triển ngành du lịch. Mà cả ngành du lịch và địa phương đều đang hướng tới xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Trong đó di sản là nền tảng, công nghiệp văn hóa là động lực chuyển hóa các giá trị bản địa thành sản phẩm, còn du lịch là cầu nối đưa những giá trị ấy đến với thị trường.