Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất: Văn hoá sức mạnh nội sinh, cầu nối đoàn kết nhân loại

Tối 10/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất với thông điệp “Kết nối – sẻ chia – lan tỏa yêu thương”.

Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bà Ngô Phương Ly – Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam – ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Hà Nội – Đại sứ Palestine Saadi Salama, cùng nhiều đại sứ, quan chức ngoại giao và nghệ sĩ quốc tế cũng hiện diện trong không khí giao lưu hữu nghị.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần nhân văn Việt Nam – tinh thần của sẻ chia, đồng cảm và hòa hợp. Từ “Sắc màu Việt Nam – Nhịp điệu thế giới”, lễ hội đã tạo nên bức tranh kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc Việt và văn hóa quốc tế.

VĂN HÓA, SỨC MẠNH NỘI SINH VÀ CỘI NGUỒN CỦA SỰ ĐOÀN KẾT

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đại biểu trong và ngoài nước. Thủ tướng khẳng định văn hóa là “sợi tơ hồng” kết nối con người, các quốc gia và thế giới, là nền tảng của sự hiểu biết, sẻ chia và hòa bình.

Lễ hội diễn ra trong ba ngày, từ 10 đến 12/10, hướng tới gây quỹ hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế vượt qua thử thách chung của nhân loại. Không gian lễ hội là bức tranh đa sắc của âm nhạc, vũ điệu, trang phục và ẩm thực truyền thống từ khắp các châu lục – nơi những giá trị văn hóa cùng hòa nhịp, gắn kết con người trong tinh thần nhân văn và sẻ chia.

Theo Thủ tướng, dù “vạn sự khởi đầu nan”, song lễ hội đã được tổ chức công phu, thể hiện tinh thần nỗ lực, đồng hành của các bên liên quan – từ đó đem đến niềm vui, sự giao thoa và hưởng thụ văn hóa cho bạn bè quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất - Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh thiên tai diễn biến khốc liệt, với 8 cơn bão trong quý III và riêng trong tháng 9 đã có 4 cơn bão, nhiều người dân Việt Nam đang phải vật lộn với mất mát và khó khăn. Đồng thời, gửi lời chia sẻ sâu sắc và kêu gọi đồng bào cả nước cùng bạn bè quốc tế chung tay giúp đỡ những vùng bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh Người anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam đã chỉ rõ "văn hóa soi đường cho quốc dân đi"; Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, văn hóa có tính khoa học, có tính dân tộc và có tính đại chúng. Chính tinh thần đó đã giúp Việt Nam vượt qua nhiều thử thách, biến văn hóa trở thành động lực phát triển, là sợi dây gắn kết giữa con người với con người, giữa các quốc gia với nhau.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc Lễ hội - Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa đường lối phát triển văn hóa theo tinh thần của Đảng, hướng tới việc phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí như một trụ cột kinh tế mới. Văn hóa không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phát triển bền vững, góp phần đưa bản sắc Việt Nam ra thế giới, đồng thời “dân tộc hóa văn minh thế giới” – tiếp thu những giá trị nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn lễ hội sẽ trở thành sự kiện văn hóa thường niên của Việt Nam, tiếp tục là cầu nối giữa các nền văn hóa, góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế. Thủ tướng trân trọng cảm ơn bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm – người đã khởi xướng ý tưởng về lễ hội – cùng các bộ, ngành và cơ quan ngoại giao đã chung tay tổ chức sự kiện ý nghĩa này.

“Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa – vừa là sức mạnh nội sinh, vừa là sức mạnh đoàn kết quốc tế – để cùng sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trước thiên tai và thách thức toàn cầu,” Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định chủ nghĩa đa phương và tinh thần nhân ái chính là chìa khóa để nhân loại cùng tiến bước.

VĂN HÓA KHÔNG CHIA RẼ MÀ KẾT NỐI NHÂN LOẠI VỚI NHAU

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, bày tỏ niềm vinh dự được đồng hành cùng Việt Nam trong một sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và con người. Ông cho rằng Hà Nội từ lâu đã là cầu nối giữa các nền văn hóa, nơi giao thoa giữa giá trị truyền thống và sáng tạo hiện đại – minh chứng cho tinh thần kiên cường và bản sắc bền bỉ của dân tộc Việt Nam.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu - Ảnh: VGP

Ông Jonathan Wallace Baker đánh giá cao sáng kiến tổ chức lễ hội vào đúng ngày 10/10 – kỷ niệm giải phóng Thủ đô, tại Hoàng thành Thăng Long, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Sự kiện này, theo ông, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, lòng nhân ái và năng lực phục hồi sau nghịch cảnh.

“Trong những thời khắc khó khăn, văn hóa nhắc nhở chúng ta về cội nguồn của sự kiên cường và lòng nhân ái. Sự khác biệt văn hóa không chia rẽ mà kết nối chúng ta lại với nhau,” ông Jonathan Wallace Baker phát biểu.

Trưởng Đại diện UNESCO cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khẳng định sự đồng hành và đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Ông cho rằng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là minh chứng sống động cho sức mạnh của văn hóa trong việc thúc đẩy lòng trắc ẩn, sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng.

UNESCO cam kết tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong việc đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển bền vững, trao quyền cho cộng đồng sáng tạo và thúc đẩy các giá trị nhân văn toàn cầu. “Hãy để lễ hội này được ghi nhớ – không chỉ bởi sắc màu và những màn trình diễn, mà bởi thông điệp: Khi văn hóa kết nối, nhân loại sẽ đoàn kết”.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội - Ảnh: VGP

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất thông qua các hoạt động giao lưu, trình diễn và trưng bày, hình ảnh Việt Nam được giới thiệu ra thế giới như một quốc gia yêu chuộng hòa bình, coi trọng giá trị văn hóa và nhân bản. Sự kiện này góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam – lĩnh vực được Đảng và Nhà nước xác định là động lực phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Trên nền tảng di sản Thăng Long ngàn năm, Lễ hội đã chứng minh một chân lý giản dị nhưng sâu sắc: khi văn hóa kết nối, con người xích lại gần nhau; khi nhân loại chia sẻ cùng một nhịp đập, hòa bình và thịnh vượng sẽ được nhân lên.