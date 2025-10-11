Thứ Bảy, 11/10/2025

Thanh Hóa họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thiên Anh

11/10/2025, 09:46

Chiều 10/10, tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16/10 với 750 đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Hồng Phong Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Nguyễn Hồng Phong Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, được sự phân công của Bộ Chính trị, sẽ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16/10/2025. Đại hội có 750 đại biểu tham dự, trong đó 487 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 242.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hùng thông tin, tại Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 69 thành viên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 thành viên, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong nhiệm kỳ tới.

Chủ đề Đại hội nhấn mạnh tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa và con người Thanh Hóa, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Phương châm hành động được xác định là “Đoàn kết – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”.

Theo báo cáo chính trị chuẩn bị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020–2025, Thanh Hóa đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021–2025 ước đạt 10,24% một năm. Quy mô GRDP năm 2025 khoảng 357.760 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 3.750 USD, tăng 1,7 lần so với năm 2020. Trong tổng số 27 chỉ tiêu chủ yếu, có 23 chỉ tiêu hoàn thành hoặc vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, hạ tầng tiếp tục được đầu tư, diện mạo đô thị và nông thôn đổi mới rõ nét. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế giữ vị thế cao trong khu vực.

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo

Đại hội cũng sẽ thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là định hướng quan trọng để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận họp báo, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đồng hành cùng tỉnh trước, trong và sau Đại hội. Ông nhấn mạnh yêu cầu tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội, phản ánh không khí phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về sự kiện chính trị này. Ông cũng yêu cầu bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

