Thanh Hóa vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Tối 10/10, tại Trung tâm Hội nghị Hạc Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025. Sự kiện là dịp tri ân, ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

DOANH NGHIỆP THANH HÓA ĐÓNG GÓP LỚN CHO TĂNG TRƯỞNG

Trên địa bàn Thanh Hóa hiện có khoảng 21.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 460.000 lao động. Trong 9 tháng năm 2025, khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 10.160 tỷ đồng vào ngân sách, chiếm 35,4% tổng thu nội địa, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thanh Hóa đạt kết quả nổi bật. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,19%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố; giá trị xuất khẩu tăng 22%; tổng lượng khách du lịch tăng 6,2%. Thu ngân sách Nhà nước tính đến đầu tháng 10 đạt hơn 45.000 tỷ đồng, bằng 99,5% dự toán năm.

Các đại biểu tham dự Lễ tôn vinh

Không chỉ tạo dựng thành công trong sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện. Hàng năm, hàng chục tỷ đồng được quyên góp cho các chương trình “Vì người nghèo”, hỗ trợ vùng lũ, xây dựng trường học, nhà ở cho người dân khó khăn. Tinh thần sẻ chia ấy đã trở thành nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp xứ Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa; đồng thời gửi lời chúc mừng tới các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được vinh danh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, doanh nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

Các sở, ngành được yêu cầu thường xuyên đối thoại, lắng nghe, chia sẻ và giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền hai cấp liêm chính, kiến tạo, hiện đại; thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Liêm cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới, sáng tạo; chủ động ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất - kinh doanh, đồng thời nắm vững pháp luật, đề cao đạo đức nghề nghiệp để phát triển bền vững.

NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, đồng hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở, ngành trong thời gian qua.

Ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại lễ tôn vinh.

Ông Thông cho biết, dù trải qua nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và biến động thị trường, song đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Theo ông Thông, tinh thần của các Nghị quyết 57, 59, 66 và đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị khẳng định “Phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế” – chính là nguồn cảm hứng và kim chỉ nam cho hành trình phát triển của doanh nghiệp. Thanh Hóa đang cụ thể hóa tinh thần đó bằng nhiều chủ trương, chính sách kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

“Doanh nhân và doanh nghiệp Thanh Hóa luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tin tưởng rằng những quyết sách đột phá, sáng tạo sẽ đưa Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước”, ông Mai Xuân Thông nhấn mạnh.

Tại lễ tôn vinh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho ông Đỗ Đức Ty, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị - Công ty CP; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa.

Các lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 55 doanh và 24 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.