Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
11/10/2025, 09:34
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 10/10/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của 9 tháng đầu năm 2025.
Công điện được gửi tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Công điện nêu: Để tiếp tục tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, tạo điều kiện môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực của nhà nước, xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 phấn đấu đạt trên 8%, giải ngân đầu tư 100% nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao và giai đoạn 2026-2030 ở mức 2 con số; đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể:
Tổ chức quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới từng cán bộ, viên chức, công chức trong việc thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư; đổi mới chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hành chính trong hoạt động đầu tư hơn so với quy trình, quy định với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ với tinh thần 6 rõ: "rõ người", "rõ việc", "rõ tiến độ", "rõ thời gian", "rõ thẩm quyền", "rõ kết quả" và 3 không: "không lòng vòng, tiêu cực", "không đùn đẩy, né tránh", "không để tồn đọng hồ sơ, kéo dài".
Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ công việc về hoạt động đầu tư tại các cấp, các ngành theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dân chủ và hiện đại. Vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương thì các bộ, ngành, địa phương (tỉnh, xã) phải chủ động thực hiện theo thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm…
Đẩy mạnh số hoá, tự động hoá, dữ liệu liên thông; nâng cao năng lực quản trị và nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, thời gian giải quyết xử lý công việc.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng nội dung, biểu mẫu, trường thông tin, số liệu báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm 2025 theo quy định tại các Điều 69, 70 và 72 của Luật Đầu tư đảm bảo thống nhất, đầy đủ thông tin; dễ thực hiện và thuận tiện khai thác sử dụng; khẩn trương có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện báo cáo kết quả đầu tư bảo đảm thống nhất theo biểu mẫu đã xây dựng, hoàn thành trước ngày 12 tháng 10 năm 2025.
Bộ Tài chính tổng hợp kết quả báo cáo của các bộ, cơ quan các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10 năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và hướng dẫn của Bộ Tài chính, khẩn trương lập báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm 2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2025; đồng thời gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn.
Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc theo dõi, chỉ đạo, xử lý, giải quyết khó khăn vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền; vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công điện này.
Tối 10/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất với thông điệp “Kết nối – sẻ chia – lan tỏa yêu thương”.
Qua thông điệp “3 tiên phong”, “2 lớn mạnh”, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào khối kinh tế tư nhân trong việc cùng hợp tác với Nhà nước kiến tạo một Việt Nam phát triển và hùng cường…
Thủ tướng đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện “5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt” và tiếp tục viết nên hành trình “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc” của dân tộc, trở thành nơi “phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại”.
Sáng 10/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"...
Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển với nhiều dấu ấn mới...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: