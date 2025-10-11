Ninh Bình bắt đầu triển khai dự án gần 900 tỷ đồng

Với quy mô hơn 69 ha và tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, Cụm công nghiệp Kim Thái vừa được khởi công tại xã Vụ Bản được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động.

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xã Vụ Bản đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Kim Thái trong ngày 10/10.

Dự án có quy mô hơn 69 ha, tổng vốn đầu tư trên 899,7 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thiên Minh – đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh. Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn về giao thông, điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường, tạo nền tảng thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo định hướng, Cụm công nghiệp Kim Thái sẽ tập trung phát triển các ngành nghề thân thiện môi trường như công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng tái tạo. Việc lựa chọn mô hình phát triển này không chỉ phù hợp với xu thế chung mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động tại chỗ, với mức thu nhập bình quân từ 8–10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài việc đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, dự án còn được kỳ vọng thúc đẩy cải thiện hạ tầng kỹ thuật, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất mới trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Vụ Bản Trần Minh Hoan nhấn mạnh: đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đặc biệt trong bối cảnh Vụ Bản đang hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ mới của khu vực phía Nam Ninh Bình.

Ông đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, triển khai thi công khẩn trương, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính đồng bộ trong xây dựng hạ tầng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là các hộ hiến đất phục vụ dự án.

Lãnh đạo xã Vụ Bản cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai. Chính quyền địa phương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, hạ tầng kết nối, an ninh trật tự; đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống thiết chế xã hội, dịch vụ, y tế và giáo dục để phục vụ lâu dài cho người lao động và doanh nghiệp hoạt động tại cụm công nghiệp.

Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, dự án Cụm công nghiệp Kim Thái còn hướng đến các mục tiêu xã hội quan trọng. Chủ đầu tư đặt kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ hộ nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Việc gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, đảm bảo sinh kế bền vững được xem là yếu tố cốt lõi trong chiến lược vận hành của dự án.

Trong khuôn khổ lễ khởi công, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng thuê đất, thỏa thuận hợp tác giữa chủ đầu tư và các đối tác chiến lược. Cũng tại sự kiện, nghi thức ấn nút khởi công công trình và trồng cây xanh tại khu vực dự án đã được tổ chức, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ninh Bình trong xây dựng các khu công nghiệp xanh, hiện đại, gắn với phát triển bền vững.