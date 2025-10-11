Giá Bitcoin tăng 29%, nhưng vẫn "lép vế" so với mức tăng 53% của vàng trong năm nay

Giá trị đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin đã tăng 29% từ đầu năm 2025, song vẫn thấp hơn nhiều nếu so với mức tăng 53% của vàng...

Theo nhà phân tích Maartunn của nền tảng CryptoQuant, giá Bitcoin đã rơi xuống dưới 121.400 USD, mà chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ ràng.

Năm nay, thị trường kim loại quý chứng kiến mức tăng hiếm có. Giá vàng đã vượt 4.000 USD/ounce, còn bạc đạt mốc cao nhất trong 45 năm, hơn 50 USD/ounce.

Phát biểu tại Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng gần đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, chỉ xuất hiện trong một đoạn video ngắn chưa đầy một phút, không đưa ra bất kỳ thông tin nào về tình hình kinh tế hiện tại. Điều này khiến giới đầu tư thiếu cơ sở để dự đoán định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong cuộc họp sắp tới.

Ngay sau đó, Bitcoin giảm thêm 1,3%, xuống dưới 122.000 USD, tiếp nối chuỗi ngày giao dịch kém tích cực. Dù vậy, đồng tiền số này vẫn chỉ thấp hơn khoảng 3,8% so với mức đỉnh 125.000 USD vừa đạt được vào cuối tuần trước, và vẫn tăng 1,5% so với tuần trước, 7,6% so với tháng trước.

Khi thị trường kim loại quý bắt đầu “nguội bớt”, giới đầu tư có thể sẽ chuyển dòng tiền sang những kênh khác, trong đó Bitcoin là cái tên sáng giá"

Trên nền tảng dự đoán Myriad, 68% người dùng cho rằng vàng sẽ tiếp tục vượt trội hơn Bitcoin trong năm nay. Từ đầu năm, giá vàng đã tăng từ 2.642 USD lên 4.040 USD/ounce – tương đương 53% – trong khi Bitcoin chỉ tăng từ khoảng 94.000 USD lên hơn 121.000 USD, tức 29%.

Nhà phân tích Maartunn cho rằng cần thêm vài ngày tích cực nữa để xem liệu xu hướng giảm tương đối của Bitcoin có thể đảo chiều hay không.

“Những ai kỳ vọng Bitcoin sẽ sớm vượt trội hơn chứng khoán và kim loại quý có lẽ phải chờ thêm một thời gian”, ông nhận định, đồng thời cho rằng chưa có yếu tố mới nào đủ mạnh để thay đổi cục diện hiện tại.

Trong khi đó, giá vàng và bạc tăng mạnh trong suốt năm 2025, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đà tăng này đang dần chững lại.

Ông Nic Puckrin, nhà phân tích của Coin Bureau, nhận định, khi thị trường kim loại quý bắt đầu “nguội bớt”, giới đầu tư có thể sẽ chuyển dòng tiền sang những kênh khác, trong đó Bitcoin là cái tên sáng giá.

Dù Goldman Sachs dự báo vàng có thể lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhưng theo Puckrin, mức tăng 50% kể từ đầu năm cho thấy thị trường đã quá nóng.

Bitcoin gần đây cũng lập đỉnh mới hơn 126.000 USD vào tháng 10, song vẫn bị xem là “định giá thấp” so với vàng nếu xét theo mối tương quan lịch sử.

Ông Nic Puckrin cho rằng sự chú ý của nhà đầu tư có thể sớm chuyển sang những tài sản khác có khả năng chống lạm phát và bảo toàn giá trị, như hàng hóa, tài sản số hóa và đặc biệt là Bitcoin.

Theo báo cáo của Kobeissi Letter, đồng USD đang có năm suy yếu nhất kể từ 1973, mất hơn 10% giá trị từ đầu năm đến nay. Tính từ năm 2000, đồng tiền này đã mất khoảng 40% sức mua, khiến dòng vốn chảy vào cả các tài sản trú ẩn an toàn lẫn tài sản rủi ro. Đây là điều hiếm khi xảy ra.

Ông Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise, nhận định Bitcoin đang có cơ hội bứt phá trong quý 4/2025 khi đồng tiền điện tử này dần được xem như một “nơi trú ẩn” mới giữa thời kỳ tiền tệ suy yếu.

Theo ông, nếu giá vàng và bạc hạ nhiệt sau giai đoạn tăng quá nhanh, Bitcoin có thể trở thành điểm đến cho dòng vốn tìm kiếm sự an toàn và khả năng giữ giá trị.

Hiện Bitcoin vẫn đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử, song song với đà tăng của các kim loại quý, phản ánh mối tương quan ngày càng lớn giữa đồng tiền số này và nhóm tài sản trú ẩn truyền thống.

Khi niềm tin vào đồng USD tiếp tục suy giảm, việc Bitcoin vẫn được xem là “định giá thấp” so với vàng có thể mở ra cơ hội xoay vòng dòng vốn trong thời gian tới.

Quý cuối năm được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu Bitcoin có thể khẳng định vị thế như một tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn mới hay không.