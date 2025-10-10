Thủ tướng kêu gọi “3 tiên phong, 2 lớn mạnh” để công – tư cùng kiến quốc

Qua thông điệp “3 tiên phong”, “2 lớn mạnh”, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào khối kinh tế tư nhân trong việc cùng hợp tác với Nhà nước kiến tạo một Việt Nam phát triển và hùng cường…

Chiều ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu mang tính định hướng chiến lược tại chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025).

Với chủ đề “Công - tư đồng kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”, sự kiện đã trở thành một diễn đàn cấp cao chia sẻ tầm nhìn và thống nhất hành động giữa khu vực công và khu vực tư vì một mục tiêu chung: xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường, người dân ấm no, hạnh phúc.

TỪ “BA CÙNG” ĐẾN SỨ MỆNH LỊCH SỬ

Chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất, do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức, có sự tham dự của hơn 500 doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ, ban, ngành,và các chuyên gia quốc tế. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Phát biểu tại phiên họp cấp cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu bằng tinh thần “3 cùng” đầy gần gũi và cởi mở nhằm tạo ra một không khí đối thoại thẳng thắn, xây dựng, xóa bỏ khoảng cách giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Đó là “cùng chia sẻ tư duy và tầm nhìn; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Chương trình Mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, sau gần 40 năm Đổi mới, đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những đóng góp của kinh tế tư nhân không chỉ thể hiện qua các con số tăng trưởng GDP, thu ngân sách, mà còn là việc huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tạo hàng triệu việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhìn lại chặng đường phát triển, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh ba trụ cột chính của công cuộc Đổi mới: (i) Xóa bỏ quan liêu bao cấp; (ii) Phát triển kinh tế nhiều thành phần và (iii) Hội nhập quốc tế. Thủ tướng cho rằng nông nghiệp đã giúp đất nước thoát nghèo, công nghiệp và đầu tư nước ngoài giúp đất nước đạt thu nhập trung bình. Và trong giai đoạn mới, Thủ tướng tin tưởng rằng: “Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Để biến khát vọng đó thành hiện thực, Thủ tướng cho rằng cần một ý chí và quyết tâm phi thường. Ông dẫn chứng việc Trung ương gần đây đã mạnh dạn nâng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên 8% trở lên, một con số đầy thách thức. “Vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân thì không gì là không thể”, Thủ tướng chia sẻ.

Thực tế đã chứng minh cho tinh thần này, dù đối mặt với vô vàn khó khăn, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2025 vẫn ước đạt 7,85%, thu ngân sách dự kiến vượt thu 500 nghìn tỷ đồng. “Càng áp lực lại càng nỗ lực, đó chính là văn hóa và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định.

HIỆU TRIỆU TINH THẦN DOANH NHÂN VIỆT

Từ niềm tin và thực tiễn đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân thực hiện “3 tiên phong” theo chủ đề chương trình “Công - tư đồng kiến quốc”, “2 lớn mạnh” và 1 mục tiêu xuyên suốt.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ, ban, ngành,và các chuyên gia quốc tế.

Trong đó, “3 tiên phong” bao gồm:

Thứ nhất, tiên phong trong thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia. Doanh nghiệp phải gắn mục tiêu phát triển của mình với hai cột mốc lịch sử 100 năm của đất nước, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Lợi ích của doanh nghiệp phải hòa quyện trong lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước. Mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp cần có những sản phẩm, sáng kiến cụ thể, “cân-đong-đo-đếm được”, góp phần thực chất vào việc xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ ba, tiên phong trong thực hiện công bằng xã hội và an sinh. Phát triển kinh doanh phải đi đôi với trách nhiệm xã hội, thực hiện công tác an sinh, đảm bảo tiến bộ, công bằng, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“2 lớn mạnh” gồm:

Một là lớn mạnh vượt qua chính mình. Doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua giới hạn của bản thân để phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Phải dấn thân vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn – những lĩnh vực quyết định tương lai.

Các doanh nghiệp tư nhân đồng lòng cùng nhà nước đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới.

Hai là lớn mạnh trong hội nhập quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam phải tự tin cạnh tranh sòng phẳng, bình đẳng trên sân chơi toàn cầu. Phải chủ động tham gia sâu vào các chuỗi giá trị, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, với một tầm nhìn xa, nghĩ lớn, làm lớn, “vươn ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên vũ trụ”.

Với “3 tiên phong” và “2 lớn mạnh”, Thủ tướng tin tưởng kinh tế tư nhân sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là động lực quan trọng nhất, kết hợp hài hòa cùng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới.

NHỮNG MÔ HÌNH HỢP TÁC MỚI

Trước đó, tại phiên đối thoại cấp cao, tinh thần “công – tư cùng kiến quốc” đã được các doanh nghiệp tư nhân đặc biệt nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico và là thành viên Hội đồng điều hành ViPEL, nhận định Việt Nam đang đứng trước “ngưỡng cửa của một thập kỷ vàng” cho công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bà cho rằng với vị thế điểm đến, thị trường mới và dư địa phát triển lớn, “nếu chúng ta dám nghĩ, dám làm và dám đi nhanh, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của châu Á”. Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn chỉ ra bốn thách thức lớn cần vượt qua là hạ tầng, thể chế, nhân lực và nguồn vốn. Bà đề xuất một tư duy hợp tác mới với việc lựa chọn doanh nghiệp đầu tàu, xây dựng hạ tầng dùng chung, chia sẻ rủi ro trong R&D và cùng nhau đưa sản phẩm, trí tuệ Việt Nam ra thế giới.

Ra mắt Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Trưởng Ban IV, ví von rằng đất nước đang bước vào “một cuộc chiến mới, cuộc chiến vì Việt Nam hùng cường”. Trong cuộc chiến này, Chủ tịch FPT nhấn mạnh sự cần thiết của việc “cùng ước mơ, cùng làm và cùng chịu trách nhiệm”. Phải có những đề án tầm cỡ cạnh tranh toàn cầu, và điều đó chỉ có thể thực hiện được khi Nhà nước và doanh nghiệp chung một con thuyền.

Tinh thần “Công - tư đồng kiến quốc” không chỉ dừng lại ở lời nói. Ngay tại sự kiện, hàng loạt sáng kiến và liên minh đã được ra mắt, thể hiện bằng hành động cụ thể.

Liên minh Kinh tế tầm thấp (Low - Altitude Economy - LAE) với 10 doanh nghiệp, viện, trường tiên phong đã được thành lập, mở ra hướng đi mới cho các ngành công nghệ như drone, logistics hàng không...

Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam ra đời với mục tiêu gia tăng tỉ lệ nội địa hóa, liên kết chặt chẽ để tối ưu hóa sản xuất.

Ngoài ra, hàng loạt biên bản hợp tác chiến lược đã được ký kết, như: Hợp tác giữa UBND TP.HCM và Liên minh LAE; Hợp tác phát triển tuyến metro số 4 tại TP.HCM giữa UBND TP.HCM và Tập đoàn Sovico; Hợp tác phát triển Thủ đô sáng tạo giữa Hà Nội, Sovico và UNESCO.

Những dự án quy mô lớn về trung tâm hàng hải, điện gió ngoài khơi, các dự án gia tăng chất lượng dịch vụ... đều được đưa ra thảo luận với mong muốn thí điểm những cách làm mới, hiệu quả, lấy hợp lực công - tư làm đòn bẩy.