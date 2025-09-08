Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026
Khánh Huyền
08/09/2025, 11:00
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức trọng thể, trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo địa phương tại các điểm cầu; cùng đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Đại biểu ngành Giáo dục có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, các thế hệ lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, lãnh đạo các cơ sở đào tạo, nhà khoa học, nhà giáo tiêu biểu, cùng đông đảo cán bộ quản lý giáo dục. Thông qua hệ thống trực tuyến, hơn 1,6 triệu thầy cô giáo và trên 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước cùng nhau hát vang Quốc ca, mở đầu năm học mới bằng khoảnh khắc thiêng liêng, gắn kết.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh trống khai giảng, vang lên âm hưởng rộn rã của ngày hội lớn, gửi đi thông điệp tin tưởng, kỳ vọng vào một năm học mới với nhiều thành công, đổi mới và phát triển.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Lễ khai giảng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời cũng là 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục - tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm ngành Giáo dục gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc, cũng là cơ hội để toàn ngành ý thức rõ hơn sứ mệnh và trách nhiệm trong việc kiến tạo con người, dựng xây đất nước và hội nhập trong kỷ nguyên mới.
Bộ trưởng cho biết, năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, cùng nhiều chính sách lớn về giáo dục và đào tạo. Ngành đã xác định chủ đề năm học là “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng.
Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Buổi lễ kỷ niệm và khai giảng năm học mới đã khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với giáo dục, đồng thời khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và khát vọng đổi mới của hàng triệu thầy trò trên cả nước trong hành trình xây dựng một nền giáo dục Việt Nam nhân văn, chất lượng, hội nhập và phát triển bền vững.
* Các đơn vị đồng hành Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Giáo dục và Khai giảng năm học 2025 - 2026:
Tập đoàn TH (Sở hữu thương hiệu TH true MILK);
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank);
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY);
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).
* VietArt là đơn vị thực hiện Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, trân trọng góp phần ghi dấu và lan tỏa hình ảnh đầy ý nghĩa - một minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tôn kính và tự hào dân tộc.
