Lịch chi trả lương hưu tháng 9/2026 cho 360.000 người tại TPHCM

Theo thông báo của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 bắt đầu từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, bắt đầu làm việc trở lại từ ngày 3/9 (thứ Năm).
Căn cứ theo thông báo này, ngày 27/8, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9/2026 trên địa bàn thành phố.
Theo đó, với hình thức chi qua tài khoản cá nhân, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản người hưởng ngày 3/9.
Với hình thức chi bằng tiền mặt, Bưu điện chi trả ngày 10/9 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 11/9 đến hết ngày 23/9 tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng mở tài khoản và đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân để được chi trả nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, hạn chế thời gian đi lại.
Đây là phương thức chi trả hiện đại, phù hợp với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.
Tại kỳ chi trả tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 360.220 người, trong đó có 349.351 người nhận qua tài khoản cá nhân, đạt 96,98%.
Kết quả này cho thấy phương thức nhận chế độ qua tài khoản ngày càng được người hưởng lựa chọn, góp phần từng bước hình thành phương thức chi trả hiện đại, thuận tiện và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.
Đối với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả tại nhà theo quy định, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất.
Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cũng cho phép người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể ủy quyền cho người khác nhận thay nếu không thể trực tiếp nhận. Văn bản ủy quyền có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân, bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn và thuận tiện cho người hưởng.
Theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng thụ hưởng.
Đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh, mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm.
Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng. Với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/tháng, nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng, thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.
Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
Theo dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước hiện có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ngoài lương hưu hằng tháng, người đủ điều kiện hưởng còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định mức hưởng lương hưu tối đa là 75%. Đối với lao động nam, nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 20 năm, thì 15 năm đóng đầu tiên sẽ tương ứng với 40% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Mỗi năm đóng thêm sau đó (từ năm thứ 16 đến năm thứ 19) sẽ được cộng thêm 1%. Như vậy, nếu đóng đủ 20 năm, tỷ lệ hưởng sẽ là 45%.
Nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên, thì 20 năm đóng đầu tiên sẽ tương ứng với 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm (từ năm thứ 21 trở đi) sẽ được cộng thêm 2%.
Đối với lao động nữ, người đóng bảo hiểm xã hội 15 năm sẽ được hưởng tỷ lệ 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm (từ năm thứ 16 trở đi) sẽ được cộng thêm 2%.
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