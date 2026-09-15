Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị tăng biên chế cho cấp xã

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ vào khối lượng công việc, các tiêu chí về vị trí việc làm, quy mô dân số, diện tích tự nhiên...để tính toán số lượng biên chế cần đáp ứng...

Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Gửi kiến nghị sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri tỉnh Quảng Ngãi phản ánh, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, khối lượng, áp lực công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tăng đáng kể.

Vì vậy, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu, xem xét bổ sung, điều chỉnh biên chế cấp xã một cách linh hoạt, phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đặc điểm địa bàn và phân loại đơn vị hành chính của từng địa phương.

Phản hồi tới cử tri, Bộ Nội vụ cho biết trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ có văn bản đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Trong đó, có đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị, trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, có điều chỉnh theo phân loại đơn vị hành chính, dân số, yếu tố đặc thù vùng, miền.

Nội dung này gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, cơ bản đáp ứng yêu cầu về nhân lực tại địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành các kết luận, quy định mới về quản lý biên chế, quy định về biên chế của các tỉnh, thành phố năm 2026 và định hướng giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan có thẩm quyền giao, quản lý biên chế các Tỉnh ủy, Thành ủy. Ban thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao, quản lý, sử dụng biên chế.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí về: chức năng, nhiệm vụ; vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế được giao; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Từ đó, để chủ động bố trí, giao, điều chỉnh biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp (trong đó có biên chế cấp xã). Việc điều chỉnh biên chế cần bảo đảm không vượt quá tổng số lượng biên chế được Ban Tổ chức Trung ương giao cho tỉnh năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết đến nay Bộ đã hoàn thành hướng dẫn 100% nhiệm vụ phân cấp, phân quyền cho địa phương; phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp, nhất là cấp xã, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Sơ kết một năm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, thông suốt, không gián đoạn bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ cũng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thực hiện Kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Mới đây, tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ hôm 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã yêu cầu Bộ Nội vụ bám sát các kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ cần theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành, nhất là tại cấp xã, kịp thời phát hiện vấn đề và đề xuất điều chỉnh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh khối lượng công việc liên quan đến chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, còn rất lớn. Bộ phải thường xuyên kết nối, nắm bắt diễn biến thực tiễn để chủ động tham mưu, từ củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ đến đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Bộ Nội vụ cũng cần tập trung xây dựng Đề án về khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ngành, lĩnh vực, địa bàn, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương, nhất là cấp xã để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo, bảo đảm xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn, hoàn thành trong tháng 10/2026.