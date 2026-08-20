Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9/2026 sẽ chi trả sau nghỉ lễ Quốc khánh

Do thời gian chi trả định kỳ của kỳ tháng 9 trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9/2026 để bảo đảm quyền lợi kịp thời cho người hưởng...

Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.

Thực hiện quy định về nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ tối đa 5 ngày liên tiếp, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026.

ĐIỀU CHỈNH LỊCH CHI TRẢ PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

Theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình giải quyết hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được bắt đầu từ ngày 2 của tháng.

Trong đó, với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, chậm nhất đến ngày 5 hằng tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng.

Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ được thực hiện tại các điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng. Đối với các điểm đã hoàn thành việc chi trả, có thể kết thúc trước ngày 10. Từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng, chi trả tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả.

Nếu ngày chi trả trùng với thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày nghỉ lễ, Tết, việc chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Tùy theo điều kiện thực tiễn, lịch chi trả tại các địa phương cũng có sự điều chỉnh. Tại Hà Nội, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày làm việc thứ 2 của tháng.

Trong tháng 9, do trùng với thời gian nghỉ lễ, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày 4/9, và chi trả bằng tiền mặt từ sau ngày 4/9.

Hiện nay, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân trên địa bàn Hà Nội đã đạt trên 99,6%. Nhận lương hưu qua tài khoản mang lại nhiều tiện ích như tiền về tài khoản nhanh chóng, chính xác, an toàn, không phụ thuộc vào thời tiết hay ngày nghỉ lễ. Đồng thời, rút ngắn thời gian, không phải xếp hàng chờ đợi tại các điểm chi trả tiền mặt.

Ngoài Hà Nội, nhiều địa phương cũng đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào ngày làm việc thứ 2 của tháng, bao gồm: Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Một số địa phương chi trả từ ngày 1 của tháng như: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thành phố Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Đây là lịch chi trả qua tài khoản. Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản. Lịch chi trả cụ thể được cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả thông báo đến người hưởng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

DẦN THU HẸP CHÊNH LỆCH LƯƠNG HƯU GIỮA NGƯỜI CÓ MỨC HƯỞNG THẤP

Về nguyên tắc tính lương hưu, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được xác định trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng, và tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, mức hưởng cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào tiền lương đóng và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi nghỉ hưu.

Chi trả lương hưu tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Tuy nhiên, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống người hưởng lương hưu, nhất là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các thời kỳ.

Thể chế hóa chủ trương này, từ năm 2021 đến năm 2024, Chính phủ đã 3 lần thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo các Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và Nghị định số 75/2024/NĐ-CP. Trong đó, ưu tiên điều chỉnh tăng thêm cho nhóm đối tượng hưởng lương hưu thấp trước năm 1995.

Cơ chế này đã được luật hóa tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Quy định nêu rõ việc điều chỉnh lương hưu dựa trên chỉ số giá tiêu dùng, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, bắt buộc điều chỉnh tăng thỏa đáng cho đối tượng có mức lương hưu thấp và người nghỉ hưu trước năm 1995.

Gần nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng áp dụng từ ngày 1/7/2026. Về mức tăng chung là điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi tăng chung 8% mà mức hưởng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng, sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng với người có hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống.

Với những người có mức hưởng từ trên 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng, thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ khẳng định, việc điều chỉnh lương hưu liên tục trong thời gian qua đã góp phần từng bước ổn định, cải thiện đời sống người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đặc biệt là nhóm người yếu thế, nghỉ hưu ở các giai đoạn trước.

Liên quan đến chi trả lương hưu, mới đây, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, đã bổ sung nội dung mới liên quan đến tài khoản hưởng an sinh xã hội vào hệ thống định danh điện tử. Đó là, lần đầu quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia, đồng thời xác định hình thức chi trả hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này.

Cụ thể, tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội. Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.