Lịch làm việc “0-0-2” của kỹ sư AI tại Thung lũng Silicon

Các lãnh đạo và chuyên gia AI tại Thung lũng Silicon đã trở thành triệu phú, nhưng nghịch lý là họ không có thời gian để tận hưởng thành quả đó...

Nhiều kỹ sư AI ở Thung lũng Silicon đang chạy đua để bắt kịp nhịp phát triển chóng mặt của công nghệ AI khi đột phá nối tiếp đột phá chỉ trong vài tháng.

“Về cơ bản, chúng tôi đang cố gắng nén lại 20 năm tiến bộ khoa học trong 2 năm. Những bước tiến phi thường trong AI đang diễn ra liên tục. Đây là câu hỏi khoa học hấp dẫn nhất thế giới lúc này”, Josh Batson, một nhà nghiên cứu tại Thung lũng Silicon nói với Wall Street Journal.

Bên trong các phòng thí nghiệm AI lớn nhất ở Thung lũng Silicon, nhiều nhà nghiên cứu và giám đốc điều hành đang làm việc từ 80 đến 100 giờ mỗi tuần. Một số người ví môi trường làm việc lúc này như “thời chiến”.

Các lãnh đạo và chuyên gia tại Microsoft, Anthropic, Google (Alphabet), Meta, Apple và OpenAI đều tin rằng công việc của họ mang tính bước ngoặt khi các tập đoàn công nghệ lớn đang “ganh đua” để định hình tương lai AI và đưa công nghệ này đến gần hơn với công chúng.

Nhiều người trong số họ đã trở thành triệu phú, nhưng nghịch lý là họ không có thời gian để tận hưởng thành quả đó.

Cuộc chiến giành nhân tài AI cũng ngày càng khốc liệt. Mark Zuckerberg được cho là đang ráo riết “săn” chuyên gia từ các đối thủ, với những gói lương trị giá hàng triệu USD.

Lịch làm việc “0-0-2” nghĩa là làm từ nửa đêm đến nửa đêm, chỉ nghỉ hai tiếng vào cuối tuần. Nó còn cực đoan hơn cả mô hình “9-9-6” (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ nghiên cứu vốn chỉ gồm vài trăm người giỏi nhất thế giới trở thành nguồn tài nguyên quý giá bậc nhất, được các công ty và chính bản thân họ tận dụng đến cạn kiệt.

“Ở đây, mọi người làm việc gần như suốt ngày đêm. Nó vô cùng căng thẳng, dường như chẳng lúc nào hết việc”, Madhavi Sewak, nhà nghiên cứu cấp cao tại DeepMind của Google, chia sẻ.

Một số công ty khởi nghiệp thậm chí đã yêu cầu trong hợp đồng lao động rằng nhân viên sẽ phải làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần.

Tuy nhiên, thực chất họ cũng không cần làm vậy, vì các kỹ sư AI vốn đã tự tạo áp lực cho mình, vừa để không bị đối thủ bỏ lại, vừa vì tò mò muốn khám phá những khả năng mới của công nghệ.

Cường độ làm việc ngày đêm vốn không xa lạ với các công ty khởi nghiệp trong những giai đoạn bùng nổ của Thung lũng Silicon. Nhưng việc những tập đoàn lớn cũng yêu cầu nhân viên làm việc khắc nghiệt đến vậy là điều khá hiếm.

Nhiều người gọi đùa lịch làm việc này là “0-0-2” nghĩa là làm từ nửa đêm đến nửa đêm, chỉ nghỉ hai tiếng vào cuối tuần. Nó còn cực đoan hơn cả mô hình “9-9-6” (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần) của Trung Quốc từng gây tranh cãi trong giới công nghệ châu Á.

Nhưng thực tế, áp lực thường sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ kỹ sư giỏi nhất - những người chịu trách nhiệm cải tiến các mô hình AI cốt lõi hoặc đưa năng lực mới vào sản phẩm. Họ thường xuyên làm việc xuyên đêm, kể cả khi phần lớn đồng nghiệp đã về nhà.

Nhiều người thừa nhận khối lượng công việc khiến họ kiệt sức và không còn thời gian cho gia đình, bạn bè. Nhưng phần lớn đều nói rằng họ làm việc nhiều là do muốn như vậy.

“Bạn có quá nhiều ý tưởng, và cảm giác như đang chạy đua với thời gian. Bạn không muốn bỏ lỡ điều gì, nên ngay cả lúc rảnh rỗi, bạn vẫn tiếp tục làm việc, vẫn muốn thử nghiệm”, nhà nghiên cứu Madhavi Sewak chia sẻ.

Các công ty ở Thung lũng Silicon cũng dần thích nghi với nhịp độ làm việc căng thẳng này. Nhiều nơi cung cấp bữa ăn cả cuối tuần, bố trí nhân sự hỗ trợ 24/7. Một số còn cử “trưởng nhóm trực” để theo dõi tiến độ huấn luyện mô hình trong những giai đoạn nước rút kéo dài nhiều tuần – khi mọi người đều căng mình theo dõi từng bước tiến của sản phẩm.