Liên minh Niềm tin số tập hợp KOL uy tín - "lá chắn" mới trước tin giả và quảng cáo kém minh bạch

Bạch Dương

18/08/2025, 14:12

Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance – DTA) là mạng lưới tập hợp các KOL, doanh nghiệp, cơ quan báo chí – truyền thông và tổ chức xã hội nhằm kiến tạo môi trường số an toàn, minh bạch và nhân văn, góp phần củng cố niềm tin trên không gian mạng…

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an, tại hội nghị.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an, tại hội nghị.

Sáng ngày 18/8, Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức đã diễn ra thành công với sự tham gia của lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ cùng hàng trăm KOL trên cả nước. 

Hội nghị không chỉ là diễn đàn đối thoại mà còn đặt nền móng cho nhiều sáng kiến lâu dài, mở ra cơ hội để cộng đồng KOL đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Tại đây đã quy tụ của gần 300 KOL tiêu biểu, đại diện 34 tỉnh, thành trên cả nước cùng hơn 150 đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cơ quan báo chí truyền thông. 

Đây là lần đầu tiên cộng đồng KOL trên cả nước có một diễn đàn quy mô toàn quốc để cùng nhau thảo luận, kết nối và khẳng định trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên số.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an, những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng đã đang trở thành một lực lượng đặc biệt góp phần định hình nhận thức xã hội. Họ không chỉ là những gương mặt đại diện cho xu hướng mới, mà còn là những “đại sứ số”, góp phần quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước và triển khai “bộ tứ trụ cột” kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia.

Tại phiên tham luận với chủ đề “Hành trình và những giá trị”, 6 tham luận được trình bày tại Hội nghị đã tập trung vào nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo gắn liền với giá trị nhân văn và tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, nền tảng số và cộng đồng KOL.

Nhiều nghệ sĩ, gương mặt có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng như Khánh Vy, Hoa hậu Bảo Ngọc,… đã chia sẻ quan điểm và hành trình trải nghiệm, nhấn mạnh mong muốn đóng góp vào sự phát triển của xã hội số văn minh. 

Ngoài ra, gần 20 tham luận từ các KOL, doanh nghiệp, nền tảng và cơ quan quản lý được đăng trong kỷ yếu số Hội nghị cũng phản ánh những góc nhìn đa dạng và gợi mở nhiều giải pháp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng KOL trong kỷ nguyên số.

Một trong những dấu ấn nổi bật tại sự kiện là việc ra mắt Liên minh “Niềm tin số”, sáng kiến tập hợp KOL cùng cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí nhằm chung tay chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến, quảng cáo kém minh bạch và lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn trong cộng đồng. 

Liên minh được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời xây dựng cơ chế tự giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng.

Cùng với đó, Hội nghị cũng công bố Chương trình “Tín nhiệm Người có ảnh hưởng”, hướng đến việc thiết lập hệ thống đánh giá uy tín và trách nhiệm xã hội của KOL/KOC. 

Đây sẽ là công cụ quan trọng giúp công chúng, doanh nghiệp và các nền tảng có cơ sở để nhận diện, hợp tác với những cá nhân thực sự lan tỏa giá trị tích cực và đáng tin cậy.

Thành viên của Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance – DTA) bao gồm: KOL uy tín, có trách nhiệm xã hội; Doanh nghiệp, nền tảng số; Cơ quan báo chí, truyền thông; Cơ quan quản lý, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Tiêu chí để tham gia 

Thứ nhất, tự nguyện tham gia, chia sẻ tầm nhìn – sứ mệnh

Thứ hai, có uy tín, trách nhiệm xã hội, không vi phạm pháp luật hay chuẩn mực đạo đức

Thứ ba, sẵn sàng tham gia hoạt động Liên minh và đóng góp cho cộng đồng.

Thứ tư, tôn trọng giá trị và nguyên tắc, tuân thủ cơ chế tổ chức và vận hành của Liên minh.

