Thứ Hai, 03/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Lo thừa dầu, OPEC+ ngừng tăng sản lượng từ năm tới

An Huy

03/11/2025, 10:34

Năm nay, OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm hơn 2,8 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2,6% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Liên minh OPEC+ của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh gồm Nga vừa quyết định có thêm một đợt tăng sản lượng nhỏ vào tháng 12, nhưng sẽ tạm dừng các đợt tăng tiếp theo trong 3 tháng sau đó. Quyết định này cho thấy OPEC+ đang cân nhắc giữa mục tiêu chiếm thị phần và các dấu hiệu của tình trạng dư thừa nguồn cung dầu đang xuất hiện trên toàn cầu.

Trong một cuộc họp trực tuyến diễn ra vào ngày 2/11, các thành viên chủ chốt của OPEC+ do Saudi Arabia dẫn đầu đã đồng ý tăng hạn ngạch sản lượng thêm 137.000 thùng mỗi ngày vào tháng tới như đã dự kiến, bằng với mức tăng của tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, nhóm thông thông báo sẽ tạm dừng việc tăng sản lượng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2026.

Năm nay, OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm hơn 2,8 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2,6% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Trong đó, có 1,65 triệu thùng/ngày thuộc kế hoạch cắt giảm sản lượng mà nhóm này đã thực thi cách đây hai năm, và phần còn lại thuộc một kế hoạch giảm sản lượng khác.

Cùng với việc OPEC+ tăng sản lượng trở lại và nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu có dấu hiệu suy yếu do căng thẳng thuế quan, giới phân tích dự báo thế giới sắp bước vào một giai đoạn thừa cung cung dầu kéo dài bắt đầu từ cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Cuộc họp sản lượng lần này của OPEC+ cũng diễn ra trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với Nga - đồng lãnh đạo của liên minh - sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với hai công ty sản xuất dầu lớn nhất của nước này là Rosneft và Lukoil.

Sau khi biện pháp trừng phạt đó của Mỹ được công bố, giá dầu đã hồi phục từ mức đáy của 5 tháng. Dù vậy, một đại biểu của OPEC+ nói với tờ báo Financial Times rằng còn quá sớm để OPEC+ đánh giá tác động tổng thể của các biện pháp này đối với thị trường.

Theo dự kiến, Thái tử Saudi Mohammed bin Salman của Saudi Arabia sẽ đến Washington vào cuối tháng này để gặp Tổng thống Donald Trump - người đã nhiều lần kêu gọi OPEC giúp hạ giá nhiên liệu.

Giá dầu Brent đã giảm khoảng 13% trong năm nay, đóng cửa dưới mức 65 USD/thùng vào thứ Sáu tuần vừa rồi. Ngoài các lệnh trừng phạt đối với Nga, giá dầu cũng đang được hỗ trợ bởi sự xuống thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Dù vậy, các dự báo thừa dầu vẫn tiếp tục gây áp lực giảm lên giá “vàng đen”.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Sự gia tăng sản lượng thực tế của OPEC+ không lớn như hạn ngạch được công bố, vì một số thành viên tăng sản lượng ít để bù trừ cho việc đã sản xuất quá mức trước đó và một số khác gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng mạnh hơn. Bởi vậy, tác động từ các đợt tăng sản lượng đến thị trường bị hạn chế.

OPEC+ đã nhiều lần nói rằng quyết định khôi phục sản lượng trong năm nay - diễn ra bất chấp những cảnh báo về áp lực giảm lên giá dầu - dựa trên “các yếu tố căn bản của thị trường lành mạnh” và mức tồn kho thấp. Việc giá dầu chưa giảm sâu hơn phần nào cho thấy nhận định đó của liên minh là đúng đắn.

Tuy nhiên, với những dấu hiệu cho thấy nhu cầu từ Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới - đang yếu đi và nguồn cung dầu trên khắp châu Mỹ tăng bùng nổ, thị trường dầu toàn cầu đang đứng trước khả năng dư cung.

Các công ty giao dịch dầu lửa thuộc hàng lớn nhất thế giới như Trafigura Group cho biết sự dư thừa đã trở thành hiện thực nếu nhìn vào một số lượng lớn các thùng dầu đang nằm trên các tàu chở dầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung thế giới có thể vượt cầu trong quý này với chênh lệch hơn 3 triệu thùng/ngày, và sau đó sẽ phát triển thành một sự dư thừa chưa từng có vào năm tới, ít nhất là trên sổ sách. Các ngân hàng JPMorgan Chase & Co. và Goldman Sachs Group Inc. dự báo giá giá dầu sẽ tiếp tục giảm xuống dưới 60 USD/thùng.

Áp lực giảm đè nặng lên giá dầu có thể gây thiệt hại lớn cho các nhà sản xuất dầu như các công ty khai thác dầu đá phiến của Mỹ và cả những quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu như Saudi Arabia. Thâm hụt ngân sách của nước này đã gia tăng trong quý 3 năm nay, và Riyadh đã buộc phải cắt giảm chi tiêu cho một số dự án chuyển đổi kinh tế gồm thành phố tương lai Neom.

Dịch chuyển khỏi dầu mỏ, Saudi Arabia đầu tư mạnh vào AI

19:07, 29/10/2025

Dịch chuyển khỏi dầu mỏ, Saudi Arabia đầu tư mạnh vào AI

Bị Mỹ trừng phạt, hãng dầu lửa Nga bán tài sản ở nước ngoài

14:02, 29/10/2025

Bị Mỹ trừng phạt, hãng dầu lửa Nga bán tài sản ở nước ngoài

Dừng nhập dầu Nga, các tập đoàn lớn của Ấn Độ gặp khó

09:54, 27/10/2025

Dừng nhập dầu Nga, các tập đoàn lớn của Ấn Độ gặp khó

Từ khóa:

giá dầu opec opec+ thế giới

Đọc thêm

Nexperia ngừng gửi chip sang Trung Quốc: Chuỗi cung ứng ô tô châu Âu lại chao đảo

Nexperia ngừng gửi chip sang Trung Quốc: Chuỗi cung ứng ô tô châu Âu lại chao đảo

Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đứng trước một thách thức lớn mới sau khi tập đoàn sản xuất chip Hà Lan Nexperia tạm dừng vận chuyển các tấm wafer từ Hà Lan sang cơ sở đóng gói và kiểm thử tại Đông Quản, Trung Quốc, khiến chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn quan trọng cho các hãng xe như BMW, Stellantis và Volkswagen bị đe dọa gián đoạn.

Cùng với Ấn Độ và Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm nhập khẩu dầu Nga

Cùng với Ấn Độ và Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm nhập khẩu dầu Nga

Theo hãng tin Reuters, các nhà máy lọc dầu lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng mua dầu thô ngoài Nga để tránh rủi ro từ các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây, đặc biệt là trừng phạt của Mỹ với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga gần đây...

Tòa án Tối cao Mỹ sắp nghe điều trần về thuế quan của Tổng thống Trump

Tòa án Tối cao Mỹ sắp nghe điều trần về thuế quan của Tổng thống Trump

Tuần này, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ bắt đầu nghe điều trần trong vụ kiện quan trọng liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump...

Thiếu động lực bứt phá, giá vàng tuần này chờ số liệu việc làm Mỹ

Thiếu động lực bứt phá, giá vàng tuần này chờ số liệu việc làm Mỹ

Khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (3/11) trong trạng thái giảm, giá vàng thế giới được nhiều nhà phân tích nhận định đang thiếu động lực để bứt phá khỏi vùng 4.000 USD/oz và diễn biến tuần này sẽ phụ thuộc nhiều vào số liệu việc làm của Mỹ...

Trung Quốc dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và điều tra chip Mỹ

Trung Quốc dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và điều tra chip Mỹ

Một tài liệu của Nhà Trắng đã tóm tắt những nội dung chính của thỏa thuận "đình chiến" thương mại mà Mỹ và Trung Quốc mới đạt được...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thế giới

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Thế giới

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lần đầu tiên xuất hiện khu biệt thự nép dưới tán rừng độc đáo tại miền Nam

Bất động sản

2

Cải cách thuế thu nhập cá nhân - cú hích kép để kích cầu vốn nội, thu hút vốn ngoại

Tài chính

3

Tăng sức cạnh tranh trên thị trường số bằng AI và Big Data

Thị trường

4

Ngân hàng Trung ương châu Âu tính phát hành CBDC vào năm 2029

Kinh tế số

5

Thanh Hoá: Báo động tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Bảo hiểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy