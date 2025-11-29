Giá vàng bứt phá mạnh qua mốc 4.200 USD/oz, giá bạc cao chưa từng thấy

Giá vàng đã tăng 3,7% trong tuần này và khép lại tháng 11 với mức tăng 5,2%, đánh dấu tháng tăng thứ 5 không nghỉ...

Giá vàng thế giới tăng mạnh qua ngưỡng 4.200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/11), đạt mức cao nhất trong nửa tháng, nhờ kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Được thúc đẩy bởi kỳ vọng lãi suất giảm và xu hướng tăng của giá vàng, giá bạc cũng thiết lập kỷ lục mới.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 62,9 USD/oz, tương đương tăng 1,51%, đạt 4.220,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng giao ngay kể từ hôm 13/11.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 1,3%, chốt phiên ở mức 4.254,9 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 3,09 USD/oz, tương đương tăng 5,8%, chốt ở mức 56,45 USD/oz. Đây là mức giá đóng cửa cao chưa từng thấy của bạc.

Giá vàng đã tăng 3,7% trong tuần này và khép lại tháng 11 với mức tăng 5,2%, đánh dấu tháng tăng thứ 5 không nghỉ. Giá bạc thậm chí đã tăng gần 17% trong tháng này.

Động lực tăng của thị trường kim loại quý trong phiên này vẫn là mức độ đặt cược cao của nhà đầu tư vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 90% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới.

Kỳ vọng lãi suất như vậy cũng khiến đồng USD suy yếu, với chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,1% trong phiên này, đóng cửa dưới mức 99,5 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Chỉ số đã giảm 0,7% trong tuần này và giảm hơn 0,3% trong tháng này.

Khả năng lãi suất sắp giảm thêm và sự mất giá của đồng USD đều là những yếu tố có lợi cho giá vàng, vì vàng là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng bạc xanh.

“Kỳ vọng bây giờ là nền kinh tế Mỹ sẽ tăng chậm lại trong năm 2026, và khả năng cao là Fed sẽ hạ lãi suất. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư quay trở lại với vàng”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận xét với hãng tin Reuters.

Trong tháng 11 này, có lúc giá vàng đương đầu áp lực giảm do kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm xuống mức thấp. Dù vậy, kỳ vọng lãi suất đã dịch chuyển theo chiều hướng có lợi cho giá vàng trong tuần này, sau khi một số quan chức Fed phát tín hiệu mềm mỏng và các số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế Mỹ đang yếu đi.

Theo Reuters, nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường lớn ở khu vực châu Á ảm đạm trong tuần này do giá cao khiến người mua thận trọng. Tại Ấn Độ, nhu cầu nữ trang trầm lắng dù mùa cưới đã bắt đầu. Tại Trung Quốc, việc chấm dứt một chính sách miễn thuế giao dịch vàng cũng khiến vàng trở nên kém hấp dẫn với người tiêu dùng.

Diễn biến giá vàng trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.045,4 tấn vàng. Tuy nhiên, quỹ đã mua ròng 3,8 tấn vàng trong tuần này.

Nói về sự tăng giá của bạc, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận định các yếu tố kỹ thuật trên biểu đồ giá bạc đã chuyển sang phát tín hiệu giá lên trong khoảng 1 tuần trở lại đây. “Bởi vậy, các nhà đầu cơ đang bị thu hút mạnh quay lại thị trường bạc”, ông nói.

Các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên ngày thứ Sáu và trong tuần này. Giá bạch kim tăng 3,1% trong phiên này và tăng 9,7% trong tuần. Giá palladium tăng 1,4% trong phiên này và tăng 10,7% cả tuần.