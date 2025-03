Loạt trụ lớn “ép” VN-Index trả điểm, cổ phiếu vừa và nhỏ rơi mạnh

VN-Index đánh mất toàn bộ mức tăng kể từ đầu tuần trong một phiên xả hàng khá mạnh. Chiều nay lực bán khiến nhịp điều chỉnh tăng tốc và chỉ số lẫn nhiều cổ phiếu phải đóng cửa ở giá thấp nhất ngày. Đặc biệt nhóm vừa và nhỏ nhiều mã giảm rất mạnh khi nhà đầu tư đồng loạt chốt lời.

VN-Index chốt phiên giảm 7,2 điểm tương đương -0,55%, lùi về mức 1304,71 điểm. VN30-Index giảm 0,3% nhưng Midcap giảm tới 1,18%, Smallcap giảm 1,13%.

Độ rộng thị trường chuyển hướng tiêu cực rõ nét khi chỉ còn 128 mã tăng/343 mã giảm trong khi cuối phiên sáng vẫn là 200 mã tăng/245 mã giảm. Cả trăm cổ phiếu đảo chiều tập trung phần lớn vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Đặc biệt số lượng cổ phiếu giảm sâu đã nhiều lên đáng kể. Chốt phiên sáng VN-Index mới có 69 mã giảm hơn 1% thì kết phiên tới 160 mã. Rổ VN30 ghi nhận 7 mã giảm quá ngưỡng này, nghĩa là rất nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa tới nhỏ đã bốc hơi đáng kể.

Có tới gần 30 cổ phiếu đóng cửa với mức giảm trên 1% đi kèm thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên. Điều này phản ánh rõ nét áp lực chốt lời đã thực sự gia tăng. Ở các phiên trước dù thanh khoản có rất cao nhưng biên độ điều chỉnh giá không mạnh, cho thấy bên mua vẫn nâng đỡ tích cực. Hôm nay là ngày bên bán áp đảo rõ nét nhất kể từ khi VN-Index vượt mốc 1300 điểm.

Những cổ phiếu bị bán mạnh nhất có thể kể tới VIX giảm 3,48% với 682,9 tỷ đồng; GEX giảm 1,72% với 317 tỷ; DGC giảm 1,79% với 265,8 tỷ; DIG giảm 2,01% với 249,5 tỷ; FTS giảm 1,82% với 200,7 tỷ; NLG giảm 3,52% với 176,6 tỷ… Tính chung nhóm giảm trên 1% này chiếm tới 48,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Thuần túy về giá, nhiều cổ phiếu nhỏ thể hiện sự thiếu cầu nghiêm trọng và giá rơi rất sâu. TCD, LDG giảm sàn cùng với BCG. YBM, DSE, YEG, TDC, FCM, QCG VGC, CSM đều giảm trên 4% giá trị.

Hiệu ứng giảm giá ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là những mã tăng mạnh vừa rồi là điều không mấy bất ngờ. Dòng tiền bắt đầu có tín hiệu di chuyển ra khỏi nhóm đầu cơ, kích thích hoạt động chốt lời nói chung ở các cổ phiếu đã tăng mạnh. Nhóm này trước đó đã tăng tốt hơn nhiều so với VN-Index cũng như các mã blue-chips. Dòng tiền nóng có vẻ đã hài lòng về lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục tìm kiếm các cơ hội an toàn hơn.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất cũng không quá yếu phiên này.

Dĩ nhiên đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy hoạt động cơ cấu danh mục mạnh hơn phiên này là biên độ sụt giảm của VN-Index. Hôm nay không chỉ là mức giảm điểm mạnh nhất 17 phiên mà còn lại nhịp giảm liên tục đến tận lúc đóng cửa. Các blue-chips đóng vai trò quan trọng trong nhịp rơi mạnh cuối ngày. Tuy VN30-Index kết phiên chỉ giảm 0,3% nhưng độ rộng chỉ còn 7 mã tăng/19 mã giảm và nhiều trụ rơi khá sâu.

CTG đang dẫn đầu về mặt ảnh hưởng chỉ số khi giảm 0,96% nhưng thực ra nhiều mã giảm tệ hơn: PLX giảm 1,69%, GVR giảm 1,49%, VNM giảm 1,26%, MSN giảm 1,3%, HPG giảm 1,08%, STB giảm 1,02% và GAS giảm 1,01%. Trong số này may mắn là chỉ có GAS và HPG thuộc top 10 vốn hóa. Ngoài ra cũng có VHM tăng 1,55%, VIC tăng 0,72% bù lại chút ít điểm số.

Nhìn từ chỉ số VN30-Index thì thực tế phiên hôm nay mới bắt đầu kiểm định vùng đỉnh cũ tháng 10 năm ngoái. Chỉ số này lên chậm hơn VN-Index do cơ cấu đã tránh ảnh hưởng quá trội của một số mã vốn hóa lớn nhất. Chiều nay dòng tiền vào nhóm này có tín hiệu suy yếu khi thanh khoản giảm 10,2% so với buổi sáng mà giá lại yếu hơn. Thống kê tới 28/30 mã tụt giá so với buổi sáng, duy nhất SSB có cải thiện thì mã này cũng không có tác dụng gì. Ngay cả các mã còn xanh như MBB, VRE, VIC, VHM, LPB, MWG, SHB cũng đã suy yếu hơn phiên sáng.

Khối ngoại chiều nay giao dịch rất sôi động nhưng không chênh lệch quá lớn. Cụ thể khối này bán thêm hơn 2.374 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE và mua vào 2554 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 180 tỷ. Phiên sáng khối này đã bán ròng 172 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán nhiều chung cuộc là GMD -98 tỷ, HPG -96 tỷ, VIB -76,8 tỷ, NLG -74,1 tỷ, VCB -66,2 tỷ, TPB -62 tỷ, HDB -48,5 tỷ, VNM -31,5 tỷ. Phía mua ròng có MWG +141 tỷ, TNH +116,2 tỷ, VHM +73,3 tỷ, CTG +61,1 tỷ, VCI +52 tỷ, KBC +47 tỷ.