Lợi nhuận của các nhà máy Samsung tại Việt Nam tăng 100% trong 9 tháng đầu năm

Lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2025 của 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam đã tăng gấp đôi, từ 2,17 nghìn tỷ won (1,472 tỷ USD) lên 4,37 nghìn tỷ won (2,964 tỷ USD)...

Bức tranh kết quả kinh doanh quý 3/2025 của bốn tổ hợp Samsung tại Việt Nam cho thấy một quý tăng trưởng tương đối tích cực, cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, trong bối cảnh thị trường điện tử toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

So với cùng kỳ 2024, doanh thu hợp nhất của Samsung Việt Nam tăng khoảng 10%, trong khi lợi nhuận tăng hơn 36%.

Tổng doanh thu quý 3/2025 của Samsung Việt Nam đạt 23,98 nghìn tỷ won, tăng từ 21,80 nghìn tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu đến từ hai tổ hợp nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT), sản xuất smartphone chủ lực với doanh thu quý 3 ghi nhận đạt 9,37 nghìn tỷ won, tăng gần 18% so với quý 3/2024. Đây là nhà máy có doanh thu đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung.

Đứng thứ hai về doanh thu là nhà máy Samsung Bắc Ninh (SEV), chuyên sản xuất linh kiện và thiết bị cao cấp. Doanh thu quý 3/2025 của nhà máy này là 7,17 nghìn tỷ won, tăng khoảng 17% so với 6,10 nghìn tỷ won của quý 3/2024.

Hai đơn vị này chiếm hơn 68% tổng doanh thu quý của tập đoàn.

Báo cáo tài chính Samsung Electronics.

Ngược lại, doanh thu của Samsung Display Vietnam (SDV), chuyên sản xuất màn hình, lại ghi nhận giảm nhẹ từ 5,94 nghìn tỷ won trong quý 3/2024 xuống 5,67 nghìn tỷ won trong quý 3/2025. Trước đó, sau khi đạt doanh thu 6,7 nghìn tỷ won vào quý 3/2023, doanh thu của SDV đã liên tục đi xuống vào quý 3 trong 3 năm qua.

Tương tự, Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), chuyên sản xuất hàng điện tử tiêu dùng, cũng chứng kiến doanh thu đi xuống, giảm từ 1,84 (quý 3/2024) xuống 1,77 nghìn tỷ won trong quý vừa qua.

Tổng lợi nhuận quý 3/2025 của Samsung Việt Nam đạt 1,696 tỷ won, tăng so với 1,241 tỷ won cùng kỳ năm 2024.

Động lực chính hiển nhiên đến từ hai tổ hợp sản xuất chủ lực là SEVT (Thái Nguyên) và SEV (Bắc Ninh). SEVT ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 62%, từ 492.134 triệu won lên 800.658 triệu won. Tương tự, lợi nhuận của SEV cũng tăng tới 60%, lên 606.976 triệu won, củng cố vai trò là trung tâm sản xuất linh kiện và thiết bị của tập đoàn Samsung.

Trái ngược, các đơn vị còn lại ghi nhận kết quả kém tích cực hơn. SDV suy giảm lợi nhuận gần 19%. Lợi nhuận SEHC cũng giảm từ 116.637 triệu won trong quý 3/2024 xuống 82.853 triệu won.

Doanh thu luỹ kế 9 tháng năm 2025 của Samsung Việt Nam đạt 67,35 nghìn tỷ won, tăng khoảng 5,5% so với cùng kỳ 2024. Mức tăng không quá đột biến nhưng ổn định trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều thách thức.

Đáng chú ý là lợi nhuận 9 tháng tăng gấp đôi, từ 2,17 nghìn tỷ won lên 4,37 nghìn tỷ won.

Trong đó, SEVT tiếp tục là điểm sáng, dẫn đầu với 29 nghìn tỷ won doanh thu và hơn 2 nghìn tỷ won lợi nhuận, trong khi SEV tăng trưởng ổn định. Hai đơn vị này chiếm hơn 75% tổng lợi nhuận, cho thấy trụ cột của Samsung tại Việt Nam vẫn tập trung vào sản xuất điện thoại và linh kiện.

Ngược lại, hai nhà máy SDV và SEHC không đóng góp quá lớn vào tăng trưởng chung tại thị trường Việt Nam.

Dù vậy, với hơn 67 nghìn tỷ won doanh thu trong 9 tháng, tương đương gần 46 tỷ USD, các nhà máy Samsung Việt Nam tiếp tục duy trì vai trò là trung tâm sản xuất lớn của tập đoàn bên ngoài Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây, ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính (CFO), Samsung Điện tử, thông tin thời gian tới, Samsung sẽ triển khai các chương trình đào tạo và tư vấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện để họ đạt chuẩn toàn cầu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Samsung cũng như chuỗi cung ứng quốc tế.

"Chúng tôi cam kết tăng cường đào tạo, không ngừng nghiên cứu để tìm kiếm những hướng đi phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam. Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong chặng đường phát triển sắp tới", ông Park Soon Cheol nhấn mạnh.

Ông Park cũng khẳng định Việt Nam là thị trường đặc biệt quan trọng trong hơn 100 quốc gia mà Samsung đang đầu tư, với lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng và hệ sinh thái sản xuất lớn.