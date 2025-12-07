Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Hạ Chi
07/12/2025, 17:31
Tỷ phú Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cắt giảm tới 30% ngân sách của Reality Labs, bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ metaverse, tương đương giảm chi tiêu từ 4 đến 6 tỷ USD. Tuy nhiên, Meta khẳng định họ không “khai tử” nghiên cứu công nghệ này...
Năm 2021, nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, từng tuyên bố một quyết định gây chú ý, đó là đổi tên công ty thành Meta, đồng thời tuyên bố metaverse - một không gian số nơi con người có thể làm việc, trò chuyện và sinh hoạt sẽ trở thành “biên giới lớn tiếp theo” của công ty.
Ông khẳng định metaverse sẽ là “công nghệ kế nhiệm” của Internet di động và đặt mục tiêu đưa Meta trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này.
Thời điểm đó, không chỉ Meta hào hứng, Grayscale, một số công ty khác cũng nhận định metaverse có thể mở ra “cơ hội doanh thu hàng nghìn tỷ USD”.
Thế nhưng gần 5 năm trôi qua, “canh bạc” ấy đã trở thành một trong những khoản đầu tư tốn kém nhất của ngành công nghệ. Theo Bloomberg, bộ phận Reality Labs của Meta đã lỗ tổng cộng hơn 70 tỷ USD kể từ năm 2021, để chi vào các không gian ảo “vắng vẻ”, những hình đại diện còn nhiều lỗi, thiết bị đeo mắt giá cao và chỉ vỏn vẹn khoảng 38 người dùng vào năm 2022.javascript:;
Vấn đề nằm ở chỗ metaverse chưa đưa ra được một lý do đủ thuyết phục để người dùng rời bỏ những thiết bị đã quá quen thuộc và tiện lợi như điện thoại hay máy tính để tham gia vào một không gian mới. Dù đổ tiền đầu tư trong nhiều năm, công nghệ thực tế ảo vẫn vướng những hạn chế cố hữu, trong khi nội dung hấp dẫn lại quá ít ỏi.
Bloomberg cho biết tỷ phú Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cắt giảm tới 30% ngân sách của Reality Labs, tương đương giảm chi tiêu từ 4 đến 6 tỷ USD. Việc này sẽ ảnh hưởng đến mọi mảng từ nền tảng Horizon Worlds đến thiết bị thực tế ảo Quest. Việc sa thải nhân sự cũng có thể diễn ra ngay trong tháng Một, dù Meta vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo Fortune, động thái này diễn ra sau một cuộc họp chiến lược tại khu phức hợp của Mark Zuckerberg ở Hawaii tháng trước. Tại đây, ông đã rà soát ngân sách năm 2026 và yêu cầu các bộ phận cắt giảm 10% chi phí. Riêng Reality Labs phải cắt sâu hơn. Một nguồn tin cho biết thị trường VR đã không phát triển như Meta kỳ vọng, biến Reality Labs từ một mũi nhọn chiến lược thành “hố đốt tiền” cần phải siết chi phí.
Phố Wall lập tức phản ứng tích cực. Cổ phiếu Meta tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày thứ năm tuần trước sau thông tin này, giúp vốn hóa công ty tăng thêm khoảng 69 tỷ USD.
Ông Craig Huber, nhà sáng lập Huber Research, nói với Reuters: “Đây là bước đi đúng, chỉ tiếc là quá muộn”. Suốt nhiều năm, giới đầu tư không ngừng phàn nàn rằng metaverse chỉ là “cuộc phiêu lưu” tốn kém, làm tiêu hao nguồn lực khổng lồ nhưng doanh thu mang về thì không đáng kể.
Song Meta khẳng định họ không “khai tử” nghiên cứu metaverse. Một phát ngôn viên nói với South China Morning Post rằng Meta đang “chuyển một phần nguồn lực từ metaverse sang kính AI và thiết bị đeo”. Điều này có thể hiểu Meta vẫn sẽ đầu tư cho nghiên cứu dòng kính thông minh Ray-Ban, sản phẩm đã tăng gấp ba doanh số chỉ trong một năm.
Trong khi đó, một điều chắc chắn là Meta đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi tiếp theo - AI.
Meta dự kiến chi khoảng 72 tỷ USD cho AI trong năm nay, gần tương đương toàn bộ khoản lỗ của họ cho metaverse kể từ 2021. Con số bao gồm chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển mô hình, đầu tư phần cứng… Dù vậy, giới đầu tư có vẻ hào hứng hơn với việc Meta “đốt tiền” cho AI thay vì metaverse, nhưng họ vẫn muốn công ty làm rõ con số thực sự sẽ là bao nhiêu, và cuộc chạy đua này sẽ kéo dài đến lúc nào.
Nhưng cuộc chơi này Meta không đơn độc, các ông lớn khác như Amazon, Google và chính Microsoft đang chi hàng chục tỷ đô la để mở rộng hạ tầng đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu AI tăng vọt.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các lãnh đạo chủ chốt của Apple đang lần lượt rời đi, tạo nên một cuộc tái sắp xếp quan trọng trong nhân sự, tương tự như biến động năm 2011 (năm nhà đồng sáng lập Steve Jobs qua đời)...
Be Group hiện đang lên kế hoạch thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào đầu năm 2028, theo Bloomberg...
Tính từ đầu năm đến nay, giá của bạc đã tăng tới 86%, vàng tăng 60%, còn Bitcoin lại “âm”...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: