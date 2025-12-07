Chủ Nhật, 07/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Hạ Chi

07/12/2025, 17:31

Tỷ phú Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cắt giảm tới 30% ngân sách của Reality Labs, bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ metaverse, tương đương giảm chi tiêu từ 4 đến 6 tỷ USD. Tuy nhiên, Meta khẳng định họ không “khai tử” nghiên cứu công nghệ này...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Năm 2021, nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, từng tuyên bố một quyết định gây chú ý, đó là đổi tên công ty thành Meta, đồng thời tuyên bố metaverse - một không gian số nơi con người có thể làm việc, trò chuyện và sinh hoạt sẽ trở thành “biên giới lớn tiếp theo” của công ty. 

Ông khẳng định metaverse sẽ là “công nghệ kế nhiệm” của Internet  di động và đặt mục tiêu đưa Meta trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này.

Thời điểm đó, không chỉ Meta hào hứng, Grayscale, một số công ty khác cũng nhận định metaverse có thể mở ra “cơ hội doanh thu hàng nghìn tỷ USD”.

Thế nhưng gần 5 năm trôi qua, “canh bạc” ấy đã trở thành một trong những khoản đầu tư tốn kém nhất của ngành công nghệ. Theo Bloomberg, bộ phận Reality Labs của Meta đã lỗ tổng cộng hơn 70 tỷ USD kể từ năm 2021, để chi vào các không gian ảo “vắng vẻ”, những hình đại diện còn nhiều lỗi, thiết bị đeo mắt giá cao và chỉ vỏn vẹn khoảng 38 người dùng vào năm 2022.javascript:;

Vấn đề nằm ở chỗ metaverse chưa đưa ra được một lý do đủ thuyết phục để người dùng rời bỏ những thiết bị đã quá quen thuộc và tiện lợi như điện thoại hay máy tính để tham gia vào một không gian mới. Dù đổ tiền đầu tư trong nhiều năm, công nghệ thực tế ảo vẫn vướng những hạn chế cố hữu, trong khi nội dung hấp dẫn lại quá ít ỏi.

Bloomberg cho biết tỷ phú Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cắt giảm tới 30% ngân sách của Reality Labs, tương đương giảm chi tiêu từ 4 đến 6 tỷ USD. Việc này sẽ ảnh hưởng đến mọi mảng từ nền tảng Horizon Worlds đến thiết bị thực tế ảo Quest. Việc sa thải nhân sự cũng có thể diễn ra ngay trong tháng Một, dù Meta vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Fortune, động thái này diễn ra sau một cuộc họp chiến lược tại khu phức hợp của Mark Zuckerberg ở Hawaii tháng trước. Tại đây, ông đã rà soát ngân sách năm 2026 và yêu cầu các bộ phận cắt giảm 10% chi phí. Riêng Reality Labs phải cắt sâu hơn. Một nguồn tin cho biết thị trường VR đã không phát triển như Meta kỳ vọng, biến Reality Labs từ một mũi nhọn chiến lược thành “hố đốt tiền” cần phải siết chi phí.

Phố Wall lập tức phản ứng tích cực. Cổ phiếu Meta tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày thứ năm tuần trước sau thông tin này, giúp vốn hóa công ty tăng thêm khoảng 69 tỷ USD.

Ông Craig Huber, nhà sáng lập Huber Research, nói với Reuters: “Đây là bước đi đúng,  chỉ tiếc là quá muộn”. Suốt nhiều năm, giới đầu tư không ngừng phàn nàn rằng metaverse chỉ là “cuộc phiêu lưu” tốn kém, làm tiêu hao nguồn lực khổng lồ nhưng doanh thu mang về thì không đáng kể. 

Song Meta khẳng định họ không “khai tử” nghiên cứu metaverse. Một phát ngôn viên nói với South China Morning Post rằng Meta đang “chuyển một phần nguồn lực từ metaverse sang kính AI và thiết bị đeo”. Điều này có thể hiểu Meta vẫn sẽ đầu tư cho nghiên cứu dòng kính thông minh Ray-Ban, sản phẩm đã tăng gấp ba doanh số chỉ trong một năm.

Trong khi đó, một điều chắc chắn là Meta đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi tiếp theo - AI.

Meta dự kiến chi khoảng 72 tỷ USD cho AI trong năm nay, gần tương đương toàn bộ khoản lỗ của họ cho metaverse kể từ 2021. Con số bao gồm chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển mô hình, đầu tư phần cứng… Dù vậy, giới đầu tư có vẻ hào hứng hơn với việc Meta “đốt tiền” cho AI thay vì metaverse, nhưng họ vẫn muốn công ty làm rõ con số thực sự sẽ là bao nhiêu, và cuộc chạy đua này sẽ kéo dài đến lúc nào.

Nhưng cuộc chơi này Meta không đơn độc, các ông lớn khác như Amazon, Google và chính Microsoft đang chi hàng chục tỷ đô la để mở rộng hạ tầng đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu AI tăng vọt.

Giám đốc AI của Meta tính nghỉ việc để khởi nghiệp ở tuổi 65

16:23, 12/11/2025

Giám đốc AI của Meta tính nghỉ việc để khởi nghiệp ở tuổi 65

Giám đốc AI của Meta: Mô hình ngôn ngữ lớn sẽ lỗi thời trong 5 năm

09:32, 28/10/2025

Giám đốc AI của Meta: Mô hình ngôn ngữ lớn sẽ lỗi thời trong 5 năm

Giám đốc điều hành TikTok: Từ thực tập sinh Meta đến đối thủ “ngang sức” của ​​Mark Zuckerberg

11:13, 24/09/2025

Giám đốc điều hành TikTok: Từ thực tập sinh Meta đến đối thủ “ngang sức” của ​​Mark Zuckerberg

Từ khóa:

cổ phiếu Meta công ty công nghệ lớn Đầu tư vào AI kinh tế số Mark Zuckerberg thị trường VR

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Biến động nhân sự cấp cao lớn nhất của Apple trong hơn một thập kỷ

Biến động nhân sự cấp cao lớn nhất của Apple trong hơn một thập kỷ

Các lãnh đạo chủ chốt của Apple đang lần lượt rời đi, tạo nên một cuộc tái sắp xếp quan trọng trong nhân sự, tương tự như biến động năm 2011 (năm nhà đồng sáng lập Steve Jobs qua đời)...

Be Group đặt mục tiêu IPO vào năm 2028

Be Group đặt mục tiêu IPO vào năm 2028

Be Group hiện đang lên kế hoạch thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào đầu năm 2028, theo Bloomberg...

Kim loại quý vượt Bitcoin về mức sinh lời hàng năm

Kim loại quý vượt Bitcoin về mức sinh lời hàng năm

Tính từ đầu năm đến nay, giá của bạc đã tăng tới 86%, vàng tăng 60%, còn Bitcoin lại “âm”...

Nhà đầu tư Mỹ có dấu hiệu

Nhà đầu tư Mỹ có dấu hiệu "dè dặt" với tiền điện tử

Theo báo cáo của FINRA, mức độ sẵn sàng “chấp nhận rủi ro” với tiền điện tử của nhiều nhà đầu tư Mỹ đang thấp đi, cũng có nghĩa họ đang thận trọng hơn với loại tài sản này....

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Ấn phẩm

5

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy