Việt Nam là thị trường đặc biệt quan trọng trong hơn 100 quốc gia mà Samsung đang đầu tư

Bạch Dương

05/12/2025, 07:36

Ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính (CFO), Samsung Điện tử, cho biết Samsung Việt Nam hiện đang đẩy mạnh tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện. Thời gian tới, Samsung sẽ triển khai đào tạo chuyên sâu nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đạt chuẩn toàn cầu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Samsung cũng như chuỗi cung ứng quốc tế...

Ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính (CFO), Samsung Điện tử phát biểu tại buổi tiếp.
Ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính (CFO), Samsung Điện tử phát biểu tại buổi tiếp.

Ngày 4/12, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Samsung.

Tại buổi tiếp, ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính (CFO), Samsung Điện tử, đã chia sẻ về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Samsung tại Việt Nam. 

Ông Park Soon Cheol cho biết, trong suốt 17 năm kể từ khi quyết định đầu tư quy mô lớn vào năm 2008 tại Việt Nam, Samsung Việt Nam đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ cao, vận hành 6 pháp nhân sản xuất, 1 viện nghiên cứu và phát triển và 1 pháp nhân bán hàng, liên tục duy trì mức doanh thu ấn tượng, khẳng định vị thế doanh nghiệp FDI dẫn đầu tại Việt Nam.

Theo ông Park Soon Cheol, sự tăng trưởng ổn định của Samsung tại Việt Nam là kết quả của sự đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư.

Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cơ quan quản lý đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để Samsung phát triển bền vững.

Ông Park Soon Cheol cho biết Việt Nam là thị trường đặc biệt quan trọng trong hơn 100 quốc gia mà Samsung đang đầu tư, với lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng và hệ sinh thái sản xuất lớn.<br>
Ông Park Soon Cheol cho biết Việt Nam là thị trường đặc biệt quan trọng trong hơn 100 quốc gia mà Samsung đang đầu tư, với lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng và hệ sinh thái sản xuất lớn.

Hiện Samsung Việt Nam đang đẩy mạnh chương trình mở rộng tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện.

Thời gian tới, Samsung sẽ chủ động triển khai các chương trình đào tạo và tư vấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện để họ đạt chuẩn toàn cầu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Samsung cũng như chuỗi cung ứng quốc tế.

"Chúng tôi cam kết tăng cường đào tạo, không ngừng nghiên cứu để tìm kiếm những hướng đi phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam. Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong chặng đường phát triển sắp tới", ông Park Soon Cheol nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Samsung đối với nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn khuyến khích các hoạt động đầu tư công nghệ cao, thúc đẩy R&D, chuyển giao công nghệ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất của Samsung tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cạnh tranh trong tương lai sẽ là cạnh tranh về nhân tài, mà nhân tài chỉ có thể phát triển mạnh trong môi trường giàu tính đa dạng và sáng tạo.

Bộ trưởng kỳ vọng, Samsung tiếp tục đặt mục tiêu thu hút và phát huy trí tuệ toàn cầu vào Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác chiến lược lâu dài với Việt Nam.

Đáp lời Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, ông Park Soon Cheol bày tỏ tin tưởng vào chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế của Việt Nam và coi đây là những chính sách "phù hợp, thân thiện và có tầm nhìn". 

Ông Park Soon Cheol cho biết Việt Nam là thị trường đặc biệt quan trọng trong hơn 100 quốc gia mà Samsung đang đầu tư, với lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng và hệ sinh thái sản xuất lớn.

"Chúng tôi luôn ở trong tâm thế đồng hành cùng Chính phủ và người dân Việt Nam. Với tầm nhìn hợp tác hơn 100 năm, Samsung cam kết không ngừng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ và đẩy mạnh R&D, tăng tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để hai bên cùng phát triển bền vững", ông Park Soon Cheol khẳng định.

Những trao đổi giữa hai bên khẳng định chiều sâu hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Samsung, không chỉ ở quy mô đầu tư mà còn trong chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam tiến bước vững vàng trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm tựa chiến lược trong hành trình phát triển của Samsung.

