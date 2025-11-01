Samsung, NVIDIA tính hợp tác xây dựng nhà máy AI bán dẫn lớn nhất thế giới

Tờ Chosun (Hàn Quốc) đưa tin một đại diện của Samsung Electronics tiết lộ Samsung và NVIDIA sẽ hợp tác xây dựng Nhà máy AI bán dẫn lớn nhất thế giới, kết hợp công nghệ bán dẫn của Samsung với nền tảng AI của NVIDIA...

Samsung Electronics và NVIDIA mới đây đã công bố kế hoạch hợp tác xây dựng “Nhà máy AI bán dẫn”.

Theo đó, nhà máy bán dẫn của Samsung dự kiến đưa vào vận hành hơn 50.000 GPU NVIDIA, đồng thời triển khai môi trường sản xuất song sinh kỹ thuật số dựa trên nền tảng mô phỏng Omniverse của NVIDIA.

Theo NVIDIA, với hơn hơn 50.000 GPU NVIDIA, nhà máy AI bán dẫn này sẽ được tích hợp trực tiếp khả năng tính toán tăng tốc vào quy trình sản xuất chip tiên tiến. Còn nền tảng NVIDIA Omniverse sẽ tạo ra không gian mô phỏng ảo dựa trên dữ liệu trong thời gian thực để đưa ra những quyết định tối ưu.

Tóm lại, nhà máy AI bán dẫn này sẽ “có khả năng tư duy”, cho phép quản lý và phân tích toàn bộ quy trình từ thiết kế, chế tạo cho tới kiểm soát chất lượng bằng AI để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, hai bên chưa cung cấp chi tiết về thời điểm cơ sở sẽ được xây dựng.

Mặc dù vậy, NVIDIA cho rằng quan hệ hợp tác này sẽ thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu mới trong sản xuất bán dẫn dựa trên AI ở quy mô lớn.

Samsung cho biết có kế hoạch mở rộng mô hình này ra các trung tâm sản xuất lớn ở nước ngoài, trong đó có Taylor (Mỹ), nhằm tăng cường mức độ tự động hóa và thông minh hóa chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Một đại diện Samsung Electronics cho biết: “Chúng tôi sẽ xây dựng Nhà máy AI bán dẫn lớn nhất thế giới, kết hợp công nghệ bán dẫn của Samsung với công nghệ AI dựa trên GPU của NVIDIA. Mục tiêu của chúng tôi là dẫn đầu chuyển đổi mô hình sản xuất toàn cầu trong kỷ nguyên số”.

Trước đó, Samsung đã thử nghiệm nền tảng song sinh kỹ thuật số của NVIDIA trong một số công đoạn sản xuất. Kết quả cho thấy hệ thống AI có thể dự đoán và điều chỉnh những sai lệch có thể xảy ra trong quá trình chế tạo chip. Tốc độ mô phỏng quy trình nhanh hơn khoảng 20 lần, độ chính xác của thiết kế và tốc độ phát triển sản phẩm cũng được cải thiện rõ rệt.

Samsung dự kiến mở rộng công nghệ này, hướng tới xây dựng hệ thống sản xuất bán dẫn dựa trên mô hình song sinh kỹ thuật số toàn diện.

Đáng chú ý, không dừng ở phát triển Nhà máy AI, quan hệ hợp tác giữa Samsung và NVIDIA được cho là còn nhằm hình thành một “liên minh bán dẫn AI”. Bên cạnh ứng dụng công nghệ của NVIDIA để đổi mới sản xuất, Samsung sẽ cung cấp cho NVIDIA dịch vụ bộ nhớ và đúc chip (foundry) thế hệ tiếp theo, hình thành chuỗi giá trị khép kín giữa hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Samsung Electronics vừa công bố kế hoạch cung cấp cho NVIDIA các dòng bộ nhớ thế hệ mới, gồm HBM3E (HBM thế hệ thứ 5), HBM4 (HBM thế hệ thứ 6), GDDR7 và SOCAMM2, cùng với dịch vụ đúc chip.

Hiện Samsung đang gặp khó khăn trong việc mở rộng nguồn cung HBM3E, song kỳ vọng sẽ lật ngược tình thế với HBM4.

Đại diện Samsung nhấn mạnh vai trò đặc biệt của HBM4: “Đây là sản phẩm mang lại bước nhảy vọt về hiệu suất và hiệu quả năng lượng. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với NVIDIA trong quá trình phát triển”.

Phía NVIDIA cũng xác nhận quan hệ hợp tác.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng NVIDIA lựa chọn Samsung làm nhà cung cấp HBM4 chủ lực gần như đã được xác nhận.

Dòng HBM4 của Samsung được phát triển trên DRAM 1c, kết hợp với quy trình 4nm, cho phép băng thông vượt 11 Gbps, cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn JEDEC (8 Gbps). Theo một nguồn tin nội bộ của Samsung, HBM4 sẽ đóng vai trò quan trọng để nâng cao hiệu suất nền tảng AI của NVIDIA, giúp tăng tốc độ huấn luyện mô hình và xử lý suy luận nhờ băng thông cực cao cùng khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội.