LOTTE MART mừng đại lễ Quốc khánh 2/9: Lễ hội mua sắm với khuyến mãi lên đến 50%

LOTTE MART biến không gian siêu thị thành một lễ hội mua sắm rực rỡ sắc màu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, mang đến chương trình siêu khuyến mãi giảm giá lên đến 50% cùng hàng trăm ưu đãi hấp dẫn.

Đây là cơ hội để khách hàng tận hưởng trải nghiệm mua sắm tiết kiệm, tràn đầy cảm xúc và niềm tự hào dân tộc.

ƯU ĐÃI HẤP DẪN CHO CÁC THƯƠNG HIỆU VIỆT CHẤT LƯỢNG CAO

Từ ngày 20/8 đến hết ngày 9/9, chương trình khuyến mãi mừng Đại lễ 2/9 của LOTTE MART áp dụng giảm giá đến 50% trên nhiều ngành hàng thiết yếu như thực phẩm, sữa, nước giải khát, đồ gia dụng và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Điểm nhấn của chương trình là sự tôn vinh các thương hiệu Việt chất lượng cao, đã gắn bó với người tiêu dùng qua nhiều thế hệ.

Khách hàng đến mua sắm tại LOTTE MART trong dịp này sẽ dễ dàng tìm thấy các sản phẩm từ những thương hiệu Việt quen thuộc, gắn liền với bữa cơm gia đình và ký ức tuổi thơ như nước mắm Liên Thành, mì Vifon, dầu ăn Tường An, mì Miliket... với mức giảm giá sâu lên đến 50%. Một số ưu đãi nổi bật bao gồm: Phở bò Vifon và mì Miliket giảm giá 25%. Nước mắm Liên Thành nhãn Ngọc 600ml giảm còn 102.900 đồng, tặng kèm chai nước mắm Liên Thành nhãn Ngọc 150ml trị giá 33.900 đồng. Nhiều sản phẩm truyền thống chất lượng cao khác cũng được áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt.

Chương trình còn mở rộng ưu đãi đến các thương hiệu đạt chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao” với mức giảm giá lên đến 43%. Các sản phẩm từ Vinamilk, Trung Nguyên, Duy Tân... đều đồng loạt giảm giá mạnh, mang đến cơ hội lý tưởng cho các gia đình mua sắm những sản phẩm chất lượng, giàu giá trị truyền thống với chi phí tiết kiệm.

Nhiều mặt hàng áp dụng mức giảm giá sâu lên đến 50%.

Không chỉ tập trung vào hàng Việt, LOTTE MART còn mang đến trải nghiệm mua sắm đa dạng với các sản phẩm nhập khẩu giảm giá lên đến 50%. Một số ưu đãi nổi bật bao gồm: Chảo chống dính Elmich giảm giá mạnh. Kiwi xanh New Zealand chỉ còn 79.000 đồng/hộp. Combo 2 tô mì Shin 116g giảm đến 41%.

Chị Ngọc (45 tuổi, Hà Nội), một khách hàng thân thiết của LOTTE MART, chia sẻ: “Tôi luôn ấn tượng với các chương trình khuyến mãi của LOTTE MART trong mỗi dịp lễ lớn. Chương trình mừng Đại lễ 2/9 năm nay không chỉ mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua những thương hiệu Việt lâu đời. Các mức giảm giá sâu, áp dụng trên đa dạng ngành hàng, thực sự giúp gia đình tôi mua sắm tiết kiệm hơn.”

NHÂN ĐÔI ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

Khách hàng thành viên luôn là “trái tim” của các chương trình tại LOTTE MART. Trong dịp Đại lễ 2/9, nhóm khách hàng này được hưởng ưu đãi kép, kết hợp giữa khuyến mãi chung và các đặc quyền riêng biệt.

Ưu đãi nhân đôi dành riêng cho khách hàng thành viên của LOTTE MART.

Từ ngày 20/8 đến 9/9, chương trình “Giá sốc” và “Siêu Coupon Siêu rẻ” cho phép khách hàng thành viên sở hữu hóa đơn đạt điều kiện được mua các sản phẩm với mức giá đặc biệt. Vào ngày thành viên L-Day (ngày 9 hàng tháng), khách hàng thành viên còn được nhân 5 điểm tích lũy (tối đa 250.000 điểm/thành viên/ngày), có thể sử dụng cho các lần mua sắm tiếp theo.

Ngoài ra, từ ngày 22/8 đến 31/8, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm tại khu vực tự chọn đạt điều kiện sẽ nhận thêm ưu đãi từ các thương hiệu như LOTTERIA, LOTTE Cinema, Highlands Coffee, Kohaku Udon & Ramen (chi tiết xem tại cửa hàng). Đặc biệt, trong hai ngày 28/8 và 29/8, khách hàng thành viên có hóa đơn từ 800.000 đồng sẽ được tặng voucher giảm 80.000 đồng cho lần mua sắm kế tiếp.

KHÔNG GIAN LỄ HỘI NGẬP SẮC ĐỎ VÀ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

Đại diện LOTTE MART chia sẻ: “Với chương trình khuyến mãi lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng một mùa lễ hội mua sắm tiết kiệm, trọn vẹn niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ. Việc tập trung ưu đãi cho các thương hiệu Việt lâu đời thể hiện cam kết của LOTTE MART trong việc đồng hành, gìn giữ và tôn vinh các giá trị bền vững của doanh nghiệp Việt, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đăng ký trở thành thành viên để tận hưởng tối đa các quyền lợi trong dịp này.”

Đến với LOTTE MART trong dịp Đại lễ 2/9, khách hàng không chỉ được săn các ưu đãi giá siêu hời mà còn đắm mình trong không gian mua sắm ngập sắc đỏ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt, vào đúng ngày Quốc khánh 2/9, tất cả khách hàng đến mua sắm sẽ được tặng cờ Tổ quốc cầm tay, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước đến từng người dân Việt Nam.