Chiến sự thử thách sức chịu đựng của ngành xa xỉ Vùng Vịnh

Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ – Israel và Iran đang làm lung lay hình ảnh ổn định mà Dubai cũng như toàn khu vực Vùng Vịnh đã dày công xây dựng, đe dọa một trong số ít những điểm sáng của ngành hàng xa xỉ tại đây...

Trong nhiều năm qua, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng các quốc gia vùng Vịnh lân cận đã đầu tư không ít thời gian, nguồn lực và hàng tỷ USD nhằm tạo dựng một “ốc đảo ổn định” ở Trung Đông – nơi được kỳ vọng có thể tách biệt, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khỏi những bất ổn thường xuyên xảy ra trong khu vực.

Tuy nhiên, cảm giác an toàn đó đã bị lung lay trong những ngày gần đây, sau khi Iran phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng về khu vực Vịnh nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran bắt đầu từ ngày thứ Bảy tuần trước. Những dư chấn từ căng thẳng địa chính trị này hiện đang lan sang cả ngành công nghiệp xa xỉ.

Dubai và Abu Dhabi trong nhiều năm qua đã xây dựng được một nền kinh tế du lịch vững mạnh, đồng thời thu hút đông đảo cộng đồng người nước ngoài có thu nhập cao đến sinh sống và làm việc, chủ yếu từ phương Tây và khu vực Trung Đông. Theo tổ chức vận động ngành hàng không Airports Council International, sân bay Dubai hiện là sân bay bận rộn thứ hai thế giới và cũng là nơi đón lượng hành khách quốc tế lớn nhất toàn cầu.

Dubai và Abu Dhabi trong nhiều năm qua đã xây dựng được một nền kinh tế du lịch vững mạnh.

Sự giàu có, ổn định cùng dòng khách du lịch dồi dào tại khu vực này đã trở thành cú hích quan trọng đối với các thương hiệu xa xỉ toàn cầu. Theo dữ liệu của Morningstar, phần lớn các tập đoàn xa xỉ lớn hiện thu về khoảng 5% đến 9% tổng doanh thu toàn cầu từ thị trường Trung Đông.

Dù tỷ trọng này vẫn thấp hơn so với châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, mức chi tiêu cho hàng xa xỉ tại khu vực Trung Đông đang có xu hướng gia tăng. Điều này phần nào giúp bù đắp cho đà tăng trưởng chậm lại ở các thị trường khác trong bối cảnh ngành xa xỉ bước vào giai đoạn suy giảm kéo dài sau cú bùng nổ hậu đại dịch.

“Trong khoảng một năm qua, Trung Đông là một trong số ít điểm sáng của ngành xa xỉ, đặc biệt khi nhu cầu từ người tiêu dùng Trung Quốc và Mỹ đang có dấu hiệu chững lại,” bà Jelena Sokolova, chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao tại Morningstar, nhận định.

Trung Đông là một trong số ít điểm sáng của ngành xa xỉ.

Hiện nay, khi ngành công nghiệp xa xỉ vẫn đang chật vật vượt qua hơn hai năm rưỡi nhu cầu tiêu dùng trì trệ, những hình ảnh về một khách sạn 5 sao bốc cháy ở Dubai, máy bay không người lái của Iran tấn công đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, hay việc công dân Mỹ được khuyến cáo rời khỏi khu vực đang càng làm gia tăng áp lực đối với thị trường.

Cổ phiếu các hãng xa xỉ đã giảm phiên thứ hai liên tiếp vào ngày thứ Ba tuần trước. Tập đoàn LVMH đã mất 7,7% giá trị chỉ trong hai phiên giao dịch kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi Kering giảm tới 11%. Còn Richemont – một trong những tập đoàn có mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Đông – cũng ghi nhận mức giảm gần 10%.

Xung đột khiến dòng khách du lịch quốc tế đến khu vực gần như đình trệ, buộc nhiều thương hiệu xa xỉ phải tạm đóng cửa cửa hàng trên toàn khu vực. Nếu du khách phương Tây có thể đơn giản đổi hướng sang những điểm đến khác và chi tiêu ở nơi khác, thì cuộc chiến cũng đang khiến nhu cầu mua sắm của người dân và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại vùng Vịnh sụt giảm.

Tình hình càng trở nên bất lợi hơn với các thương hiệu khi căng thẳng leo thang đúng vào dịp Ramadan – thời điểm mua sắm sôi động nhất trong năm của khu vực này.

Cuộc chiến cũng đang khiến nhu cầu mua sắm của người dân và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại vùng Vịnh sụt giảm.

Tình hình này cũng có thể ảnh hưởng đến làn sóng du lịch hậu Ramadan tới châu Âu và Mỹ, tùy thuộc vào việc xung đột kéo dài trong bao lâu. Donald Trump cùng các quan chức cấp cao đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về triển vọng này. Trong khi ông Trump phát biểu hôm thứ Hai rằng cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều tuần, ông cũng viết trên nền tảng Truth Social rằng Mỹ có đủ năng lực để tiến hành các cuộc chiến “vô thời hạn” nếu cần.

Dù vậy, chiến sự trong khu vực chưa khiến mọi hoạt động di chuyển và bán lẻ hoàn toàn đình trệ. Các trung tâm thương mại lớn nhất tại Dubai cùng phần lớn cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động. Chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực trấn an người dân và du khách, khuyến khích các hoạt động sinh hoạt hằng ngày tiếp tục diễn ra gần như bình thường, theo bà Rania El Khatib, Giám đốc điều hành The Giving Movement - thương hiệu athleisure và streetwear có trụ sở tại Dubai.

“Chỉ mất khoảng 24 giờ để mọi thứ dần thay đổi theo hướng khác sau phản ứng từ phía chính phủ,” bà Rania El Khatib cho biết. “Tổng thống UAE đã đến Dubai Mall, ngồi trò chuyện cùng các bộ trưởng và uống cà phê hoặc dùng bữa tối. Những cử chỉ như vậy giúp trấn an tâm lý người dân”.

Theo bà, trong quý này, các nhà mốt xa xỉ chắc chắn sẽ chịu một phần tác động tại thị trường UAE. Tuy nhiên, nếu tình trạng chỉ kéo dài trong khoảng một tuần thì đó là một câu chuyện; còn nếu vượt quá khoảng thời gian này, cục diện sẽ hoàn toàn khác.