Lũ lịch sử tàn phá Nam Trung Bộ, 102 người chết, mất tích

Chu Minh Khôi

23/11/2025, 10:25

Số liệu cập nhật sáng 23/11 cho thấy đợt lũ lụt trong hơn một tuần qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập và hư hỏng. Nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản bị tàn phá trên diện rộng, Riêng Đắk Lắk ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất, với 71 người chết và mất tích, 63 nghìn ha lúa, hoa màu, 117.000ha ha cây lâu năm bị ngập…

"Rốn lũ" xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk
"Rốn lũ" xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk

Theo Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cập nhật đến 7 giờ sáng 23/11/2025, đêm (19h/22/11-06h/23/11), Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ lượng mưa phổ biến dưới 15mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Định (Đắk Lắk) 40mm, Hồ Đồng Tròn (Đắk Lắk) 30mm, Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 29mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 27mm.

MƯA ĐÃ GIẢM, LŨ ĐANG XUỐNG

Dự báo từ sáng 23/11 đến sáng 25/11, ở khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Ngày và đêm 23/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ trên 70mm.

Thông tin về tình hình lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống. Mực nước lúc 05h/23/11: Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn đã xuống dưới báo động 2; Trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn là 424,55m, trên 0,55m so với báo động 3; Trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn là 178,13m, trên 4,13m so với báo động 3; Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 5,04m, trên 0,04m so với báo động 2.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; sông Đồng Nai (Đồng Nai) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Dinh (Khánh Hòa) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3.

Về ngập lụt, đến sáng 23/11, tỉnh Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện vẫn còn 4 xã, phường đang ngập là phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa; xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ (trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu).

Tại tỉnh Khánh Hòa, theo báo cáo của địa phương, nhà các hộ dân bị ngập sâu nước đã rút; chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí còn ngập lụt. Lâm Đồng: theo báo cáo của địa phương, cơ bản nước đã rút, người dân đang dọn dẹp, hiện còn 127 hộ dân bị ngập (xã Nam Đà 105 hộ; xã Cát Tiên 22 hộ).

THIỆT HẠI KINH TẾ HƠN 9000 TỶ ĐỒNG

Thông tin về thiệt hại, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay, đợt lũ lụt từ 15/11 tính đến 7h sáng 23/11 đã khiến 102 người chết, mất tích. Trong đó, 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 12 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Thiệt hại về nhà, 1.154 nhà bị hư hỏng (tăng 208 nhà): Quảng Trị 03, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 80, Gia Lai 186, Đắk Lắk 09, Khánh Hòa 05, Lâm Đồng 825. Cùng với đó, 185.733 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 150.000 (xác minh lại giảm 50.000 nhà), Khánh Hòa 15.396).

Nhiều người ở xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk thiệt mạng.
Nhiều người ở xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk thiệt mạng.

Về nông nghiệp: 80.825 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (tăng 917 ha so với báo cáo ngày 22/11): Quảng Trị 79ha, Đà Nẵng 59ha, Đắk Lắk 63.000ha, Khánh Hòa 13.300ha, Lâm Đồng 4.446ha; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại (tăng 17.053ha so với báo cáo ngày 22/11): Quảng Trị 10ha, Đà Nẵng 53ha, Quảng Ngãi 04ha, Đắk Lắk 117.000ha. Chăn nuôi cũng bị thiệt hại nặng, với 3.234.742 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (số liệu xác định lại giảm 9.570 con so với báo cáo 22/11): Quảng Trị 848 con, Đà Nẵng 352 con, Quảng Ngãi 29 con, Đắk Lắk 3.200.000 con, Khánh Hòa 24.463 con, Lâm Đồng 9.050 con. Cùng với đó, 1.157 ha thủy sản thiệt hại (Đắk Lắk 1.000ha, Khánh Hòa 157ha).

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế trong đợt lũ lụt từ 15/11 đến sáng 23/11 lên đến 9.035 tỷ đồng: Quảng Ngãi 650 tỷ đồng; Gia Lai 1.000 tỷ đồng; Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng; Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng; Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng). Đây chưa phải là những con số cuối cùng, vì các địa phương vẫn đang tiếp tục cập nhật số liệu về thiệt hại.

Đối với giao thông, đến sáng 23/11 đã thông xe toàn tuyến quốc lộ 1. Các tuyến đường giao thông khác: Còn 12 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc: 1 vị trí đường Trường Sơn Đông (Quảng Ngãi: tại Km158+450); 11 vị trí quốc lộ do địa phương quản lý (Đà Nẵng 1 vị trí trên Quốc lộ 4E; Khánh Hòa 7 vị trí trên Quốc lộ 27C; Lâm Đồng 3 vị trí trên Quốc lộ 27C, Quốc lộ20). Đường sắt vẫn còn cấm đường 6 đoạn: Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Chí Thạnh – Hòa Đa; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Cây Cầy - Hòa Tân.

Ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 920.141 khách hàng, hiện còn mất điện 258.045 khách hàng (Gia Lai: 20.446 khách hàng; Đắk Lắk 162.025 khách hàng; Khánh Hòa 75.574 khách hàng). Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã): Hiện còn 75/301 xã phường bị mất kết nối do mất điện (Gia Lai 26/135, Đắk Lắk 31/102, Khánh Hòa 18/64). Mạng công cộng: 552 trạm BTS bị mất kết nối (Đắk Lắk 327, Khánh Hòa 225).

Nhu cầu hỗ trợ trước mắt theo đề xuất kiến nghị của các địa phương, tỉnh Gia Lai cần gấp 2000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs. Tỉnh Đắk Lắk đang cần gấp 2000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B,  1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng. Tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại,…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Tỉnh Đắk Lắk thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng do lũ lụt

09:14, 23/11/2025

09:14, 23/11/2025

Tỉnh Đắk Lắk thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng do lũ lụt

Lũ lụt kéo dài cuốn trôi 68 sinh mạng, gần 180.000 ha cây trồng bị tàn phá

10:16, 22/11/2025

10:16, 22/11/2025

Lũ lụt kéo dài cuốn trôi 68 sinh mạng, gần 180.000 ha cây trồng bị tàn phá

Mưa lũ từ ngày 15/11 đến nay làm 52 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng.

10:03, 21/11/2025

10:03, 21/11/2025

Mưa lũ từ ngày 15/11 đến nay làm 52 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng.

Từ khóa:

bão lũ miền Trung Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai hỗ trợ khắc phục thiên tai lũ trên sông Krông Ana thiệt hại kinh tế thiệt hại lũ lụt 2025 thiệt hại nông nghiệp tình hình mưa lũ tình hình ngập lụt

