Mưa lũ từ ngày 15/11 đến nay làm 52 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng.

Mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 21/11 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Nam Trung Bộ, làm 52 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông tê liệt, tổng thiệt hại kinh tế theo thống kê sơ bộ ước vượt 3.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 15/11 đến sáng 21/11, đã có 52 người chết, mất tích. Trong đó: 43 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4); 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

GẦN 60 NGHÌN NHÀ BỊ NGẬP

Thiệt hại về nhà: 168 nhà bị hư hỏng; hiện có 67.717 nhà ngập (Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 39.517 nhà, Khánh Hòa 9.000 nhà).

Về nông nghiệp, 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại (các tỉnh bị thiệt hại nặng: Đắk Lắk 1.106ha, Khánh Hòa 10.600ha, Lâm Đồng 1.227ha); 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại (nặng nhất tại Khánh Hòa 1.600ha, Đắk Lắk 392ha). Các địa phương có 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (trong đó Đắk Lắk 5.283 con, Khánh Hòa 24.219 con). Ngoài ra, Khánh Hoà có 88 ha thủy sản thiệt hại

Hiện các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường, xã (Khánh Hòa ngập 50 xã, phường; Gia Lai ngập 30 xã, phường; Đắk Lắk ngập 34 xã/phường).

Về giao thông đường bộ, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông: 2 vị trí Quốc lộ 1; 14 vị trí đường Trường Sơn Đông; 1 vị trí Quốc lộ 14; 3 vị trí Quốc lộ 14E; 1 vị trí Quốc lộ 14H; 7 vị trí Quốc lộ 40B; 2 vị trí Quốc 20. Trong đó, nghiệm trọng là sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gẫy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, có 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Đối với đường sắt, ngày 19/11 đã dừng 8 chuyến tàu khách. Ngày 20/11, tiếp tục dừng 6 chuyến khách (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5). Cảng Hàng không Tuy Hoà dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11/2025.

Thiệt hại về ngành điện, trong số 1.010.720 khách hàng bị mất điện, đến sáng 21/11 đã khôi phục 614.580 khách hàng, hiện còn mất điện 396.140 khách hàng (Đà Nẵng 3.972 khách hàng; Gia Lai 152.648 khách hàng; Đắk Lắk 118.823 khách hàng; Khánh Hòa 120.597 khách hàng).

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế do đợt mưa lũ hiện nay lên đến khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

CHÍNH PHỦ RỐT RÁO CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

Tối 20/11/2025, từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ ngành và các địa phương để chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ. Những ngày vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có 6 Công điện chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ.

Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên liên hệ với lãnh đạo các địa phương để nắm tình hình, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp tục trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa (tham gia Đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và tổ chức họp với 4 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng để triển khai công tác ứng phó.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành 4 Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền Trung và công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ.

Những ngày qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo điều động 18.066 lượt người và 441 lượt phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; điều động 4 máy bay trực thăng sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh huy động 41.767 lượt CBCS và 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

LƯỢNG MƯA ĐANG GIẢM DẦN, LŨ ĐANG XUỐNG

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, từ đêm 20/11 đến rạng sáng 21/11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, phổ biến dưới 50mm. Một số trạm đo lượng mưa lớn: Sông Hinh (Đắk Lắk) 131mm; Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 97mm; Cư Kroa (Đắk Lắk) 69mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 121mm; Hồ Am Chứa (Khánh Hòa) 73mm; Nam Trà My (Đà Nẵng) 67mm.

Dự báo ngày và đêm 21/11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa tiếp tục giảm hơn so với 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Ngày và đêm 22/11, Gia Lai và Đắk Lắk có mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực Khánh Hòa mưa sẽ ngớt. Từ ngày 24/11, mưa tại khu vực miền Trung sẽ giảm.

Hiện các hồ đang vận hành giảm lũ theo chỉ đạo tại văn bản số 139/BCHPTDS-PCTT ngày 19/11/2025 của BCH PTDS tỉnh Đắk Lắk. Tính đến 6h/21/11, đã cắt giảm lũ cho hạ du lưu vực sông Ba là 109,60 triệu m3, trong đó: hồ Sông Ba Hạ là 69,2 triệu m3; hồ Sông Hinh là 28,70 triệu m3; hồ Krông H'Năng là 11,80 triệu m3.

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống. Mực nước đo lúc 06h/21/11: Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại Củng Sơn là 33,92m, dưới 0,58m so với báo động 3 (đạt đỉnh lúc 01h/20/11 là 40,99 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 là 1,09m). Trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa là 7,26m, trên 0,26m so với báo động 2 (đạt đỉnh lúc 20h/19/11 ở mức 9,09m), Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 6,32m, trên 0,62m so với báo động 3 (đạt đỉnh lúc 15h/20/11 là 6,77m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m), hiện đang xuống chậm. Trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 426,27m, trên 2,27m so với báo động 3.

Dự báo lũ trên sông Kôn (Gia Lai), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) xuống chậm, đến hết ngày 22/11 sẽ xuống mức báo động 1. Lũ các sông Ba (Đắk Lắk) đến hết ngày 23/11 xuống mức báo động 1. Trong khi đó, lũ sông Krông Ana tiếp tục lên và sẽ cao hơn báo động 3 vào ngày 22/11.

Tình trạng ngập lụt: Các xã, phường ở Nha Trang cũ sẽ kết thúc trong 1- 2 ngày tới. Các xã phường ở Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), tình trạng ngập sẽ còn kéo dài trong 2-3 ngày tới.