Tỉnh Đắk Lắk thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng do lũ lụt

Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã khiến 52 người chết và mất tích (chưa tính số 23 người chết ở xã Hoà Thịnh); khoảng 150.000 nhà dân bị ngập sâu, nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi hư hại nặng nề. Thiệt hại kinh tế do đợt mưa, lũ lụt ước tính lên đến 5.330 tỷ đồng...

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết chiều 22/11/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo đánh giá tóm tắt về tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa rất lớn, liên tục, trên diện rộng; lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 400 - 1.000 mm, một số khu vực có mưa lớn hơn 1.100 mm, như: Sơn Thành Tây (xã Sơn Thành) 1.652,2,0 mm; Sơn Thành Đông (xã Sơn Thành) 1.332,8 mm; Ea Bar (xã Ea Bá) 1.262,8 mm; Sơn Định (xã Vân Hòa) 1.184,4 mm; Ea Ly (xã Ea Ly) 1.121,8; Hòa Thịnh (xã Hòa Thịnh) 1.103,8 mm. Lũ trên tất cả các sông trên địa bàn tỉnh là sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Na, Srêpốk đều vượt cao so với mức lịch sử.

THIỆT HẠI NẶNG NỀ VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN

Theo ghi nhận, đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993. Mưa đặc biệt lớn, kéo dài, địa hình dốc nên gần như toàn bộ lượng nước ở khu vực phía tây đều đổ về hạ lưu, nhiễu động gió đông mạnh và thủy triều cao, kết hợp với việc bắt buộc xả lũ của các thủy điện nên đã gây nên tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đánh giá thiệt hại, tính đến chiều ngày 22/11/2025, toàn tỉnh đã có 44 người chết và 8 người mất tích (đang tiếp tục cập nhật).

Trong Phụ lục kèm theo báo cáo, không đề cập về người chết ở xã Hoà Thịnh, do chưa được cập nhật (trong khi theo các nguồn tin khác, Hoà Thịnh là xã có số người chết nhiểu nhất). Thông tin vào tối 22/11, thống kê của chính quyền vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, toàn xã có 23 người chết, 1 người mất tích. Không có chuyện "hàng trăm người chết" như tin đồn lan truyền trên mạng.

Đợt lũ này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk, khoảng 150.000 nhà bị ngập trong nước. Ước tính thiệt hại về nhà cửa khoảng 1.000 tỷ đồng.

Về chăn nuôi: Ước khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại khoảng 830 tỷ đồng.

Về thủy sản: khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể, ước thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng.

Về trồng trọt: khoảng 180.000 ha (trong đó diện tích cây hằng năm hơn 63.000ha như lúa nước, sắn, ngô, khoai các loại; hơn 19.000ha cây lâu năm, trong đó có nhiều cây công nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê hồ tiêu..) bị ngập úng, hư hại, thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Nhiều điểm sạt lở, ách tắt giao thông, hệ thống điện lực, viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Số liệu cụ thể đang được thống kê, ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỷ đồng (Chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC CỨU NẠN, CỨU TRỢ

Trong thời gian lũ diễn biến phức tạp, tỉnh Đắk Lắk đã huy động tất cả lực lượng, phương tiện của tỉnh; cùng với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Quân khu V đã triển khai nhiều phương án ứng phó; trong đó tập trung ứng phó các khu vực bị ngập sâu, việc tiếp cận khó.

Tối ngày 21/11/2025 và sáng ngày 22/11/2025, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường bị thiệt hại nặng (Quyết định số 02110/QĐ-UBND ngày 20/11/2025). Cùng với đó, Ban hành các Kế hoạch số 0140/KH-BCHPTDSD ngày 21/11/2025 về việc huy động, bố trí lực lượng khắc phục sau bão.

Toàn tỉnh Đắk Lắk đã huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực trên địa bàn tỉnh, nhờ sự giúp đỡ của các bộ Trung ương và kêu gọi sự ủng hộ hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân để phục vụ công tác ứng phó. Tổng cộng 12.500 người và hàng ngàn phương tiện (xe ô tô, ca nô, xuồng máy, máy phát điện, phao bè, nhà bạt...) từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Sư đoàn BB305 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu V, Bộ Công an… và lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để cứu hộ, cứu nạn, di dời và hỗ trợ khẩn cấp.

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lặ đã tiếp nhận được 16.000 thùng nước, 6.000 thùng sữa, 1.000 thùng bánh kẹo, hơn 14.000 phần thức ăn nhanh đã hỗ trợ kịp thời đến bà con nhân dân bị thiệt hại bão lụt.

Tổng số tiền đã tiếp nhận vào tài khoản Quỹ cứu trợ tỉnh 23,151 tỷ đồng. Trung ương đã chi hỗ trợ 150 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo. Tỉnh đã chuyển và cấp phát 1.170 túi thuốc y tế; kích hoạt 3 tổ lưu động chống dịch với 4 người/tổ và 12 nhân viên đi cùng với Công an, Quân đội tới các điểm nước rút để phun thuốc và khử khuẩn (200 kg hóa chất); chuẩn bị 3 xe cấp cứu và 12 nhân lực sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân.

Tính đến sáng ngày 22/11/2025, UBND tỉnh đã giao Sở Công thương liên hệ với các đơn vị cung ứng, phân phối để nhận 32.858 thùng mì, 5.916 thùng nước, 7.484 thùng sữa Vinamilk (loại 180ml), 11.158 hộp cá, 2.740 gói xúc xích các loại, 186 áo phao, 30 bộ giày ủng bảo hộ và đã chuyển đến 34/34 xã/phường khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (hiện còn dự trữ 10.484 thùng mì, 700 thùng nước, 800 hộp cá và 2.000 gói xúc xích).

Trên cơ sở các văn bản đề nghị tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức quốc tế để cứu trợ tại tỉnh Đắk Lắk của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh đồng ý tiếp nhận các khoản viện trợ Liên minh Châu Âu (EU), Tổ chức Cứu trợ và Phát triển Công giáo (CRS), Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và cung cấp đầu mối để tiếp nhận, bao gồm: 138 bộ dụng cụ bếp, 150 bộ lều bạt gia đình, 4.000 thùng nước, 10.395 chai nước uống, 5.000 gói xúc xích ăn liền, 5.000 gói bánh.

Căn cứ Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền 99,6 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ tỉnh về lương thực, trang thiết bị y tế, hóa chất phòng chống dịch, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; yêu cầu các ngân hàng có chính sách giảm, dãn nợ cho các hộ sản xuất kinh doanh và cho vay vốn ưu đãi phục hồi sản xuất.

Về nhu yếu phẩm thiết yếu: đề nghị trước mắt hỗ trợ 2000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia. Đề nghị hỗ trợ trang thiết bị y tế: Hóa chất Cloramine B: 3.000kg, hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường: 1.000 lít; túi sơ cấp cứu: 1.000 túi.

Kiến nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam sớm hỗ trợ cho điện lực Đắk Lắk khắc phục thiệt hại, phục hồi hệ thống lưới điện.

Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường: hỗ trợ 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại…), vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Kiến nghị Bộ Y tế: hỗ trợ thêm 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh.