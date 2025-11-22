Lũ lụt kéo dài cuốn trôi 68 sinh mạng, gần 180.000 ha cây trồng bị tàn phá

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 22/11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 68 người chết và mất tích, tăng mạnh so với ngày trước đó. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 28.000 nhà vẫn chìm trong nước tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nông nghiệp cũng bị tàn phá với gần 180.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng.

Theo Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cập nhật đến 06h ngày 22/11/2025, trong đêm từ 19h/21/11 đến 5h sáng 22/11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng rải rác có mưa dưới 30mm. Dự báo ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ trên 120mm. Ngày 23/11, khu vực Tp. Huế và phía Đông các tỉnh từ Tp. Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa phổ biến từ 30- 70mm, cục bộ trên 120mm.

68 NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH

Về tình hình lũ, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống; sông Ba (Đắk Lắk) dao động; sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang lên. Mực nước đo lúc 5h ngày 22/11 trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại Giang Sơn 426,06m, trên 2,06m so với báo động 3 (đạt đỉnh lúc 13h ngày 21/11 là 426,53m), đang xuống.

Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại Củng Sơn (lúc 3h ngày 22/11) 31,7m, dưới 0,3m so với báo động 3. Trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại Bản Đôn 177,46m, trên 3,46m so với báo động 3, hiện nước sông tại đây vẫn đang lên. Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,97m, trên 0,27m so với báo động 3, nước đang xuống.

Tình hình thiệt hại, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đợt mưa lũ từ ngày 15/11 tính đến 6h sáng 22/11/2025, đã có 68 người chết, mất tích (tăng 10 người chết và 4 người mất tích so với báo cáo lúc 16h ngày 21/11), trong đó, 55 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 27, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5). Hiện còn 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Thiệt hại về nhà ở: 946 nhà bị hư hỏng (nặng nhất là lâm đồng với 774 nhà); hiện còn 28.460 nhà ngập (Gia Lai 6.500 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà, Khánh Hòa 10.374 nhà).

Về nông nghiệp: 79.908 ha lúa, hoa màu và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 3.244.312 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Về giao thông: Hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở. Ngày 21/11, dừng 08 chuyến tàu khách; ngày 22/11, tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Đối với ngành điện, trong số 1.177.599 khách hàng mất điện, đến sáng 22/11 đã khôi phục 800.597 khách hàng, còn mất điện 377.002 khách hàng (Trong đó Gia Lai 45.593 khách hàng; Đắk Lắk 217.242 khách hàng; Khánh Hòa114.163 khách hàng…)

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 8.980 tỷ đồng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI LŨ ĐẶC BIỆT LỚN

Ngày 22/11/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Ngày 21/11/2025, Bộ Chính trị đã có thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.

Ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 226/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ. Ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng.

Ngày 21/11/2025, Chính phủ đã tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ (Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại Gia Lai).

Chiều 21/11, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vùng lũ phía đông tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn công tác có ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long (đứng giữa) kiểm tra đoạn đê Luật Lễ bị vỡ

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra đoạn đê sông Luật Lễ (xã Tuy Phước) bị vỡ vào đêm 18/11 do nước lũ dâng cao bất ngờ, gây ngập sâu, cô lập nhiều khu dân cư vùng hạ du và thăm Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, nơi nước lũ dâng cao đã làm ngập toàn bộ các phòng học, phòng ở và hư hại nhiều cơ sở vật chất ở, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai đã chủ động sơ tán, đảm an toàn tính mạng cho người dân khi sự cố mưa lũ xảy ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu Gia Lai nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa lại đoạn đê bị vỡ cũng như rà soát toàn tuyến đê Luật Lễ để không tái xảy ra sự cố tương tự. Đồng thời, yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã thăm, động viên và tặng quà người dân thôn Luật Lễ và cán bộ, nhân viên, trẻ em ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Chia sẻ mất mát với người dân chịu nhiều thiệt do mưa lũ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định: Chính phủ luôn xem việc giúp dân khắc phục hậu quả là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, Chính phủ sẽ có các chính sách hỗ trợ địa phương, người dân để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.