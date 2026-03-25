Lực cầu chủ động tăng cao, VN-Index bùng nổ mạnh nhất 10 phiên, cổ phiếu “tím” hàng loạt
Kim Phong
25/03/2026, 15:30
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay chỉ tăng khoảng 10% so với phiên sáng, nhưng sức mạnh giá thì khác biệt. Đây là hiệu quả của lực mua chủ động nâng giá lên và không gặp nhiều khối lượng bán cản đường. VN-Index đóng cửa tăng 2,69%, mức mạnh nhất kể từ ngày 11/3 vừa qua.
Chốt phiên sáng chỉ số này tăng 1,92% (+30,99 điểm), kết phiên
là +43,42 điểm. Sức mạnh này đến từ nhóm cổ phiếu blue-chips cực mạnh. VN30-Index
tăng 2,52%, thanh khoản rổ này tăng 17% so với phiên sáng. Như vậy các blue-chips
cũng đã xuất hiện dòng tiền vận động mạnh hơn.
Thống kê cho thấy có tới 25/30 mã trong rổ VN30 tăng giá so
với mức chốt buổi sáng. Dù các trụ không tăng nhiều, nhưng phần còn lại rất tốt.
Cụ thể, VIC tụt giá 0,31%, còn tăng 3,79% so với tham chiếu. VHM tăng thêm
1,07%, đóng cửa tăng 5,25%. BID tăng thêm 0,89%, chốt tăng 1,02%. CTG tăng thêm
0,59%, chốt tăng 1,49%; GAS tăng thêm 0,24%, chốt tăng 2,23%. TCB tăng thêm
1,32%, chốt tăng 3,18%...
Loạt blue-chips tăng thêm hơn 2% chiều nay có VRE, VPL, VIB,
SHB. Ngoài ra 10 mã khác tăng thêm từ 1% tới 2%. Dòng tiền vào đẩy giá lên cao
hơn ở rổ VN30 đã kéo thanh khoản tăng 17% so với phiên sáng, nhưng tổng thể nhóm
này cũng chỉ chiếm 47,5% sàn HoSE (phiên sáng chiếm 46%). Tính về mức tăng tuyệt
đối, sàn HoSE cả ngày tăng 2.710 tỷ đồng (+15%) so với hôm qua thì VN30 chỉ tăng
793 tỷ đồng (+8,8%). Như vậy hơn 1.900 tỷ đã tăng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Toàn sàn HoSE có 18 cổ phiếu đóng cửa giá kịch trần thì không
mã nào thuộc VN30. Các mã khớp cỡ trăm tỷ đồng có BVH với 129,1 tỷ, REE với
269,8 tỷ, CII với 498,3 tỷ, PC1 với 193,7 tỷ, HCM với 315,1 tỷ, VCG với 334,2 tỷ.
Chỉ số VNMidcap đóng cửa tăng 3,24%, mạnh nhất trong các chỉ
số nhóm vốn hóa. Hàng chục cổ phiếu khác trong nhóm này khớp lệnh trên trăm tỷ đồng
với mức tăng 4%-5%: GEX tăng 5,95%, POW tăng 5,12%, HAG tăng 4,93%, EVF tăng
4,91%, KBC tăng 4,52%, GMD tăng 4,47%, GEE tăng 4,44%...
Mặt bằng giá so với phiên sáng đã có sự cải thiện đáng kể. Chốt
phiên sáng HoSE có 90 mã tăng từ 2% trở lên nhưng đóng cửa tới 150 mã. Điều bất
ngờ là thanh khoản sàn này buổi chiều không cao, chỉ tăng thêm khoảng 10% so với
buổi sáng. Do vậy hiệu ứng tăng giá này một mặt là nhờ bên mua chủ động nâng giá
lên nhưng mặt khác cũng là do bên bán rút lui. Độ rộng tổng thể của VN-Index cuối
ngày không tốt hơn nhiều so với phiên sáng, ghi nhận 276 mã tăng/60 mã giảm,
nhưng mặt bằng giá thực chất là tốt hơn, điều mà độ rộng không phản ánh được.
Diễn biến tích cực chiều nay đồng điệu với đà tăng của chứng
khoán quốc tế và giá dầu tiếp tục giảm. Dầu Brent đến cuối phiên của chứng khoán
Việt Nam chỉ còn 94,6 USD/thùng, thị trường tương lai chứng khoán Mỹ xanh mạnh
trên 1%, chứng khoán châu Âu cũng rất tích cực. Những thông tin cập nhật về khả
năng đàm phán hạ nhiệt xung đột đang được thị trường đón nhận nhiệt liệt, dù xác
nhận chính thức vẫn chưa có. Ít nhất đây cũng là những thay đổi so với giai đoạn
trước và đúng với điều thị trường mong chờ nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giảm đáng kể mức bán ròng xuống
còn 393,2 tỷ đồng trên HoSE, so với -612,8 tỷ ở phiên sáng. Dù vậy hơn 1.000 tỷ
đồng bán ròng phiên này vẫn là con số lớn, nhất là khi đã kéo dài sang phiên thứ
10 liên tiếp. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng thêm khoảng 170 tỷ đồng nữa, nâng
tổng mức bán ròng cả ngày lên 713,5 tỷ đồng. Ngoài ra VCB -210 tỷ, STB -152,8 tỷ,
BID -113,6 tỷ, MSN -87,8 tỷ, BSR -73,3 tỷ là các cổ phiếu nổi bật. Phía mua ròng
có MWG +129,4 tỷ, VHM +110 tỷ, ACB +53 tỷ, VCI +52 tỷ…
Gần 1 triệu tỷ vốn đầu tư công cho năm 2026, cổ phiếu nào hưởng lợi trực tiếp?
13:48, 25/03/2026
Thị trường tiếp tục tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh
12:04, 25/03/2026
Quỹ ngoại: Vanguard có thể sẽ ra mắt quỹ đầu tư tập trung vào Việt Nam
VN-Index tăng 43 điểm, thị trường vẫn trong giai đoạn dò đáy?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/3/2026
Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.000 tỷ đồng trước thềm rà soát nâng hạng
Khối ngoại tiếp tục bán ròng 873.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 999.8 tỷ đồng.
Nhà đầu tư có sẵn tài sản mã hóa trên sàn quốc tế mới được giao dịch tại sàn Việt Nam
Tài sản mã hóa là thị trường mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng thận trọng, từng bước. Giai đoạn đầu chỉ nhà đầu tư có sẵn tài sản mã hóa trên sàn quốc tế mới được giao dịch tại sàn Việt Nam…
Gần 1 triệu tỷ vốn đầu tư công cho năm 2026, cổ phiếu nào hưởng lợi trực tiếp?
Năm 2026, Chính phủ đặt kế hoạch vốn đầu tư công với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025. Với nợ công năm 2025 ước 35–37% GDP (thấp hơn nhiều so với trần 60%), Chính phủ vẫn còn dư địa mở rộng chi tiêu.
Thị trường tiếp tục tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh
Những thông tin mới hơn về triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong phiên sáng nay, đặc biệt khi giá dầu thế giới lao dốc rất mạnh. Tuy nhiên dòng tiền thể hiện sự thận trọng cao độ, bất chấp chấp diễn biến tăng giá lan rộng khắp bảng điện.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: