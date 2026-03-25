Lực cầu chủ động tăng cao, VN-Index bùng nổ mạnh nhất 10 phiên, cổ phiếu “tím” hàng loạt

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay chỉ tăng khoảng 10% so với phiên sáng, nhưng sức mạnh giá thì khác biệt. Đây là hiệu quả của lực mua chủ động nâng giá lên và không gặp nhiều khối lượng bán cản đường. VN-Index đóng cửa tăng 2,69%, mức mạnh nhất kể từ ngày 11/3 vừa qua.

Chốt phiên sáng chỉ số này tăng 1,92% (+30,99 điểm), kết phiên là +43,42 điểm. Sức mạnh này đến từ nhóm cổ phiếu blue-chips cực mạnh. VN30-Index tăng 2,52%, thanh khoản rổ này tăng 17% so với phiên sáng. Như vậy các blue-chips cũng đã xuất hiện dòng tiền vận động mạnh hơn.

Thống kê cho thấy có tới 25/30 mã trong rổ VN30 tăng giá so với mức chốt buổi sáng. Dù các trụ không tăng nhiều, nhưng phần còn lại rất tốt. Cụ thể, VIC tụt giá 0,31%, còn tăng 3,79% so với tham chiếu. VHM tăng thêm 1,07%, đóng cửa tăng 5,25%. BID tăng thêm 0,89%, chốt tăng 1,02%. CTG tăng thêm 0,59%, chốt tăng 1,49%; GAS tăng thêm 0,24%, chốt tăng 2,23%. TCB tăng thêm 1,32%, chốt tăng 3,18%...

Loạt blue-chips tăng thêm hơn 2% chiều nay có VRE, VPL, VIB, SHB. Ngoài ra 10 mã khác tăng thêm từ 1% tới 2%. Dòng tiền vào đẩy giá lên cao hơn ở rổ VN30 đã kéo thanh khoản tăng 17% so với phiên sáng, nhưng tổng thể nhóm này cũng chỉ chiếm 47,5% sàn HoSE (phiên sáng chiếm 46%). Tính về mức tăng tuyệt đối, sàn HoSE cả ngày tăng 2.710 tỷ đồng (+15%) so với hôm qua thì VN30 chỉ tăng 793 tỷ đồng (+8,8%). Như vậy hơn 1.900 tỷ đã tăng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Toàn sàn HoSE có 18 cổ phiếu đóng cửa giá kịch trần thì không mã nào thuộc VN30. Các mã khớp cỡ trăm tỷ đồng có BVH với 129,1 tỷ, REE với 269,8 tỷ, CII với 498,3 tỷ, PC1 với 193,7 tỷ, HCM với 315,1 tỷ, VCG với 334,2 tỷ.

Chỉ số VNMidcap đóng cửa tăng 3,24%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa. Hàng chục cổ phiếu khác trong nhóm này khớp lệnh trên trăm tỷ đồng với mức tăng 4%-5%: GEX tăng 5,95%, POW tăng 5,12%, HAG tăng 4,93%, EVF tăng 4,91%, KBC tăng 4,52%, GMD tăng 4,47%, GEE tăng 4,44%...

Mặt bằng giá so với phiên sáng đã có sự cải thiện đáng kể. Chốt phiên sáng HoSE có 90 mã tăng từ 2% trở lên nhưng đóng cửa tới 150 mã. Điều bất ngờ là thanh khoản sàn này buổi chiều không cao, chỉ tăng thêm khoảng 10% so với buổi sáng. Do vậy hiệu ứng tăng giá này một mặt là nhờ bên mua chủ động nâng giá lên nhưng mặt khác cũng là do bên bán rút lui. Độ rộng tổng thể của VN-Index cuối ngày không tốt hơn nhiều so với phiên sáng, ghi nhận 276 mã tăng/60 mã giảm, nhưng mặt bằng giá thực chất là tốt hơn, điều mà độ rộng không phản ánh được.

Diễn biến tích cực chiều nay đồng điệu với đà tăng của chứng khoán quốc tế và giá dầu tiếp tục giảm. Dầu Brent đến cuối phiên của chứng khoán Việt Nam chỉ còn 94,6 USD/thùng, thị trường tương lai chứng khoán Mỹ xanh mạnh trên 1%, chứng khoán châu Âu cũng rất tích cực. Những thông tin cập nhật về khả năng đàm phán hạ nhiệt xung đột đang được thị trường đón nhận nhiệt liệt, dù xác nhận chính thức vẫn chưa có. Ít nhất đây cũng là những thay đổi so với giai đoạn trước và đúng với điều thị trường mong chờ nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giảm đáng kể mức bán ròng xuống còn 393,2 tỷ đồng trên HoSE, so với -612,8 tỷ ở phiên sáng. Dù vậy hơn 1.000 tỷ đồng bán ròng phiên này vẫn là con số lớn, nhất là khi đã kéo dài sang phiên thứ 10 liên tiếp. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng thêm khoảng 170 tỷ đồng nữa, nâng tổng mức bán ròng cả ngày lên 713,5 tỷ đồng. Ngoài ra VCB -210 tỷ, STB -152,8 tỷ, BID -113,6 tỷ, MSN -87,8 tỷ, BSR -73,3 tỷ là các cổ phiếu nổi bật. Phía mua ròng có MWG +129,4 tỷ, VHM +110 tỷ, ACB +53 tỷ, VCI +52 tỷ…