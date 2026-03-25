Thị trường tiếp tục tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh
Kim Phong
25/03/2026, 12:04
Những thông tin mới hơn về triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong phiên sáng nay, đặc biệt khi giá dầu thế giới lao dốc rất mạnh. Tuy nhiên dòng tiền thể hiện sự thận trọng cao độ, bất chấp chấp diễn biến tăng giá lan rộng khắp bảng điện.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,92% (+30,99 điểm) với độ rộng
cực tốt 251 mã tăng/77 mã giảm. Trong đó, tới 156 cổ phiếu tăng vượt 1%, tập trung
73,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Dù vậy thanh khoản khá thấp, sàn HoSE chỉ khớp 9.808,7 tỷ đồng,
giảm gần 3% so với sáng hôm qua và thấp nhất kể từ đầu tuần. Dòng tiền vào
blue-chips cũng thấp nhất 4 phiên, đạt khoảng 4.515,8 tỷ đồng. Như vậy không chỉ
dòng tiền tổ chức mà dòng tiền nói chung tiếp tục trạng thái thận trọng.
Hiệu ứng tăng giá tích cực ở cổ phiếu sáng nay có yếu tố “tiết
cung” khá rõ. Với mức thanh khoản nhỏ như vậy nhưng biên độ giá lên mạnh, đồng
nghĩa với khối lượng bán cản đường mỏng. Tới gần 44% số cổ phiếu có giao dịch tăng
mạnh (trên 1%) thì không thể là một phiên giao dịch yếu được.
Nhóm blue-chips giao dịch cũng rất thấp nhưng cũng tới 11 cổ
phiếu tăng trên 1%, VN30-Index chốt phiên sáng tăng 1,63%. Toàn bộ 10 cổ phiếu
vốn hóa lớn nhất đều xanh, với 6 mã tăng cao nhất là VIC tăng 4,11%, VHM tăng
4,14%, VPB tăng 2,57%, TCB tăng 1,84%, MBB tăng 1,56% và GAS tăng 1,98%. Nhóm vốn
hóa nhỏ hơn có GVR tăng 5,4%, SSI tăng 3,67%, PLX tăng 3,52%, MWG tăng 3,03%.
Áp lực chốt lời vùng giá cao cũng vẫn xuất hiện, VN30-Index cao
nhất tăng tới 2,21%. Mạnh như GVR cũng đã lùi lại khoảng 0,82%, SSI lùi 1,47%,
PLX lùi 2,6%, MWG lùi 1,01%. Dĩ nhiên bên bán không đủ sức để ép giá quá nhiều,
chủ yếu là canh thời điểm để chốt giá tốt nhất. Cách bán chọn giá như vậy cũng
phản ánh tâm lý tự tin và kỳ vọng cao, thay vì bán bằng mọi giá.
Quan sát hành động giá tương tự cũng xuất hiện trên diện khá
rộng: 41,6% số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index sáng nay đã lùi giá từ 1%
trở lên. Có thể thanh khoản không cao ở các vùng giá gần tham chiếu, nhưng nếu
giá tiếp tục được đẩy lên, khối lượng bán sẽ tăng dần.
Trong bối cảnh thanh khoản chung rất kém, dòng tiền có dấu
hiệu vận động tốt hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Rổ VN30 sáng nay chỉ còn chiếm
46% tổng thanh khoản sàn HoSE, mức thấp kỷ lục kể từ tháng 9 năm ngoái. Chỉ số
Midcap đang tăng 2,09% với tỷ trọng thanh khoản 48,4% sàn, còn cao hơn cả VN30.
Rất nhiều mã trong nhóm này xuất hiện thanh khoản cao và giá mạnh: BSR tăng 3,41%
khớp 328,7 tỷ đồng; VIX tăng 2,88% với 290,4 tỷ; REE tăng 6,94% với 252,6 tỷ;
HCM tăng 5,82% với 210,2 tỷ; VCI tăng 2,94% với 195,9 tỷ… Nhóm kịch trần sáng
nay có NT2, REE, TV2, PC1, TTA, GEG cũng đạt thanh khoản khá tốt.
Ở phía ngược dòng, chỉ có 15 cổ phiếu giảm quá 1% với thanh
khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Đại đa số các mã này thiếu hụt sức cầu nghiêm trọng
hơn là bán mạnh. Duy có VJC giảm 1,9% với 101,5 tỷ, NAF giảm 2,27% với 17,8 tỷ,
VVS giảm 3,83% với 13,9 tỷ, DCL giảm 1,59% với 13,3 tỷ và MCH giảm 1,97% với
10,4 tỷ là đáng chú ý.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng bán giảm mua khiến vị thế
ròng đạt -612,8 tỷ đồng, so với -360 tỷ sáng hôm qua. Tuy nhiên giao dịch bán ròng
chính thuộc về chứng chỉ quỹ FUEVFVND với -543,6 tỷ đồng. Vài cổ phiếu còn lại
là VCB -95,7 tỷ, BID -60,4 tỷ, STB -58,9 tỷ. Phía mua ròng có MWG +58,9 tỷ, VHM
+56,6 tỷ, HCM +31,3 tỷ.
Việc thị trường tiếp tục tăng với thanh khoản rất thấp phản ánh
tâm lý nghi ngờ ở cả hai chiều. Bên mua chưa sẵn sàng đẩy giá mạnh thêm với quy
mô lớn trong khi bên bán cũng nhận thấy giá mạnh và không nhất thiết phải bán rẻ.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay chỉ tăng khoảng 10% so với phiên sáng, nhưng sức mạnh giá thì khác biệt. Đây là hiệu quả của lực mua chủ động nâng giá lên và không gặp nhiều khối lượng bán cản đường. VN-Index đóng cửa tăng 2,69%, mức mạnh nhất kể từ ngày 11/3 vừa qua.
Năm 2026, Chính phủ đặt kế hoạch vốn đầu tư công với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025. Với nợ công năm 2025 ước 35–37% GDP (thấp hơn nhiều so với trần 60%), Chính phủ vẫn còn dư địa mở rộng chi tiêu.
