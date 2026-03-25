Gần 1 triệu tỷ vốn đầu tư công cho năm 2026, cổ phiếu nào hưởng lợi trực tiếp?
Thu Minh
25/03/2026, 13:48
Năm 2026, Chính phủ đặt kế hoạch vốn đầu tư công với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025. Với nợ công năm 2025 ước 35–37% GDP (thấp hơn nhiều so với trần 60%), Chính phủ vẫn còn dư địa mở rộng chi tiêu.
Chu kỳ đầu tư công trung hạn 2026–2030 chính thức khởi động. Theo định hướng điều hành năm 2026, Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên mà còn nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh thị trường trong nước, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm quốc gia.
Trong bối cảnh đó, đầu tư công không chỉ là công cụ hỗ trợ tổng cầu trong ngắn hạn mà còn đóng vai trò nền tảng trong việc hoàn thiện hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và dẫn dắt dòng vốn tư nhân trong trung, dài hạn.
Cả nước đã hoàn thành 3.345 km cao tốc, vượt chỉ tiêu 3.000 km đã đề ra; cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau. Mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; tới đây tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Chính phủ đang tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông chiến lược như cao tốc, đường vành đai và sân bay, yêu cầu đẩy nhanh phê duyệt đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công “3 ca 4 kíp” nhằm sớm hoàn thành nhiều công trình trong giai đoạn 2026–2027, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Trong báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu đầu tư công, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng đầu tư công sẽ tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, biến động thương mại toàn cầu và các yếu tố bất định bên ngoài gia tăng, việc củng cố các động lực tăng trưởng dựa trên nội lực trở nên cấp thiết hơn.
Trong năm 2026, trọng tâm là triển khai sớm các dự án đầu tư công chuyển tiếp có tính lan tỏa, tháo gỡ vướng mắc cho nhà ở xã hội và bảo đảm cân đối nguồn năng lượng cho sản xuất. Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia theo định hướng Đại hội XIV.
Nguồn lực được ưu tiên cho hạ tầng chiến lược hiện đại, đồng bộ, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm, trục quốc gia, đường sắt, sân bay, cảng biển và năng lượng; đồng thời thúc đẩy các dự án liên vùng, hạ tầng đô thị lớn và chuyển đổi số gắn với điều chỉnh quy hoạch phù hợp bối cảnh phát triển mới.
Các dự án/định hướng trọng tâm giai đoạn 2026–2030 đã có cơ sở chính thức:
Mirae Asset đánh giá nhóm hưởng lợi trực tiếp là nhóm vật liệu xây dựng gồm thép, xi măng, nhựa đường, đá. Với khoảng 60%-70% nguồn chi phí xây dựng đến từ vật liệu xây dựng nên nhóm vật liệu xây dựng kỳ vọng được hưởng lợi khi nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng tăng mạnh nhờ loạt dự án hạ tầng lớn được triển khai.
Tuy nhiên, có sự phân hóa ở nhóm vật liệu xây dựng khi các nguồn cầu từ sắt thép có thể không hưởng lợi mạnh khi nguồn cung sắt thép trong nước rất lớn. Ngược lại, các mỏ đá, đặc biệt các mỏ gần các dự án lớn kỳ vọng hưởng lợi khi các doanh nghiệp mỏ đá còn công suất lớn.
Xây dựng hạ tầng cũng hưởng lợi trực tiếp nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.
Các nhóm hưởng lợi gián tiếp gồm: Bất động sản, hạ tầng mở rộng giúp gia tăng giá trị quỹ đất, các dự án nhà ở khu vực vệ tinh, kết nối thuận lợi sẽ hấp dẫn người mua. Doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất gần các dự án hạ tầng lớn được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng.
Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng giao thông phát triển giúp giảm chi phí logistics, tăng tính hấp dẫn cho nhà đầu tư FDI. Các khu công nghiệp ven các tuyến giao thông huyết mạch có lợi thế thu hút dòng vốn sản xuất mới.
Tiêu dùng, giao thông vận tải và các ngành phụ trợ: Giao thông thuận lợi thúc đẩy logistics, vận tải hàng hóa, du lịch, thương mại liên vùng. Tiêu dùng nội địa được hỗ trợ nhờ tăng trưởng kinh tế lan tỏa từ đầu tư công. Một số ngành phụ trợ khác như thương mại, dịch vụ tài chính, công nghệ vận hành hạ tầng cũng được hưởng lợi gián tiếp.
Ngân hàng cũng hưởng lợi nhờ tăng dư nợ, tăng phí dịch vụ từ giải ngân cho các nhà thầu, nhà cung ứng, chủ đầu tư.
