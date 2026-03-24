Quỹ ngoại: Vanguard có thể sẽ ra mắt quỹ đầu tư tập trung vào Việt Nam

24/03/2026, 16:26

FTSE Russell đã xem xét nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi từ năm ngoái, với quyết định này dự kiến được rà soát vào tháng 3, nếu mọi điều kiện thuận lợi, sẽ chính thức được triển khai vào tháng 9...

Ảnh minh họa.

Quỹ đầu tư Vietnam Holding mới đây có cập nhật về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh Việt Nam phần lớn đã vượt qua tác động từ các mức thuế của Mỹ và đang tiếp tục thúc đẩy cải cách nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số mỗi năm đến năm 2030.

Trong khi một trong các chỉ số so sánh của Vietnam Holding (VNH) tăng 28% trong năm 2025, thì hơn một nửa mức tăng này đến từ một công ty duy nhất mà VNH không nắm giữ - đó chính là VIC.

Theo nhận định của quỹ, bất chấp triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, phần lớn thị trường Việt Nam vẫn được định giá hấp dẫn, với danh mục của VNH giao dịch ở mức P/E dự phóng chỉ 9,5x vào cuối tháng 12/2025. Điều này một phần do dòng vốn ngoại vẫn chưa quay trở lại mạnh mẽ. Tiến trình hướng tới nâng hạng thị trường mới nổi tiếp tục được duy trì, với FTSE Russell dự kiến nâng hạng Việt Nam từ tháng 9 năm nay.

FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi từ năm ngoái, với quyết định này dự kiến được rà soát vào tháng 3 và, nếu mọi điều kiện thuận lợi, sẽ chính thức được triển khai vào tháng 9. Tuy nhiên, tác động có thể ở mức hạn chế do phần lớn nhà đầu tư và các quỹ mô phỏng chỉ số thường ưu tiên theo dõi các bộ chỉ số của MSCI.

MSCI cũng được kỳ vọng sẽ đánh giá lại phân loại thị trường của Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam chiếm hơn 30% trong rổ chỉ số thị trường cận biên của MSCI và có giá trị giao dịch bình quân hàng ngày vượt 1 tỷ USD, cao hơn nhiều thị trường mới nổi khác. "Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng Vanguard có thể ra mắt các quỹ đầu tư tập trung vào thị trường Việt Nam", Vietnam Holding nhấn mạnh.

Quỹ so sánh hiệu suất với chỉ số Vietnam Ho Chi Minh VN AllShare (VNAS), trong khi các quỹ cùng ngành thường sử dụng chỉ số Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (HoSE), vốn tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số MSCI Vietnam thậm chí còn có mức độ tập trung cao hơn. Cả ba chỉ số này đều có tỷ trọng lớn đối với Vingroup, trong khi VNH không nắm giữ cổ phiếu này do lo ngại về yếu tố nền tảng, thanh khoản thấp và vấn đề quản trị.

Vingroup sở hữu nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng, bao gồm khu nghỉ dưỡng, robot, an ninh mạng, VinFast Auto niêm yết trên NASDAQ và Vinhomes – doanh nghiệp nằm trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VNH.

Giá cổ phiếu Vingroup đã tăng rất mạnh trong năm 2025. Đại diện quỹ cho rằng điều này xuất phát từ lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) thấp và nhu cầu nội địa cao, một phần gắn với kỳ vọng tập đoàn sẽ đóng vai trò dẫn dắt theo Nghị quyết 68. Điều này đã đẩy định giá của cổ phiếu lên mức cao, với hệ số P/E đạt 79 lần tại thời điểm công bố.

Tại thời điểm tháng 12/2025, Vingroup và các công ty liên quan chiếm khoảng một phần tư vốn hóa thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Riêng Vingroup chiếm 25,3% trong chỉ số MSCI Vietnam, trong khi Vinhomes chiếm 8,3%. Dù VNAS đã được điều chỉnh theo tỷ lệ free float, do quy mô quá lớn của Vingroup, các chỉ số này không còn phản ánh chính xác và khó có thể sử dụng làm chuẩn tham chiếu hiệu quả.

Hệ quả là thị trường Việt Nam có vẻ đắt hơn thực tế, đồng thời hiệu suất các chỉ số trong năm 2025 cũng cao hơn mức đáng lẽ đạt được. Chẳng hạn, riêng Vingroup đã đóng góp khoảng một nửa mức tăng của chỉ số VN-Index. 

10 khoản đầu tư lớn nhất chiếm 63,7% danh mục vào cuối năm, giảm nhẹ so với mức 65,6% trước đó. Top 10 cổ phiếu này bao gồm: MWG, MBB, HPG, TCB, VHM, CTG, ACB, SSI, FPT.

Cập nhật thêm về thị trường cổ phiếu, hoạt động phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) bùng nổ trở lại sau 7 năm với 3 thương vụ IPO đã huy động được 1,5 tỷ USD trong năm 2025 và dự kiến sẽ có thêm trong năm nay. 

Đối với trái phiếu, theo FiinRatings, trong năm 2025 có 644,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi 122 tổ chức phát hành, nâng tổng quy mô thị trường lên 1.413 nghìn tỷ đồng với 321 tổ chức phát hành. Con số này tương đương khoảng 11,4% GDP, vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 20% GDP của Chính phủ cho năm 2025, đồng thời còn nhỏ nếu so với các thị trường khác cũng như thị trường cổ phiếu của Việt Nam.

"Các quy định mới giới hạn phát hành trái phiếu với điều kiện nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, quyết định của Bộ Tài chính cho phép thành lập các quỹ đầu tư mới được kỳ vọng sẽ giúp điều hướng nhiều hơn dòng tiết kiệm trong nước vào thị trường trái phiếu", Vietnam Holding nhấn mạnh. 

VnDirect ước tính giá trị cổ phiếu Việt Nam được các ETF mô phỏng các chỉ số của FTSE mua vào khi Việt Nam được nâng hạng như sau: Vanguard Total International Stock Index Fund mua vào 221,7 triệu USD; Vanguard Institutional Total International Stock Market Index Trust II mua vào 223,3 triệu USD; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund mua vào 480 triệu USD...

Top cổ phiếu tiềm năng khi Việt Nam được nâng hạng - kết quả lọc cổ phiếu theo tiêu chí top vốn hóa có thể đầu tư và room ngoại còn lại cao gồm: VIC, VPB, LPB, STB, HPG, VHM, HDB, MSN, MCH, SSI, VCB, VNM, SHB, VJC, CTG, VCK, EIB, VIX, VND.

VN-Index tăng bùng nổ 1,98%, chứng khoán Việt Nam thuộc nhóm mạnh nhất châu Á

FTSE Russell công bố kết quả rà soát vào ngày 7/4 tới, Việt Nam chính thức vào nhóm mới nổi?

Các đồng tiền như won Hàn Quốc, rupee Ấn Độ và peso Philippines đang trở nên "dễ tổn thương hơn", trong khi các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đôla Singapore và ringgit Malaysia vững vàng hơn...

Chứng khoán toàn cầu chào đón tín hiệu giảm căng thẳng bằng diễn biến tăng mạnh và Việt Nam cũng không ngoại lệ. VNI hôm nay tăng 1,48% với 205 mã tăng vượt 1%, trong đó 133 mã tăng quá 2%. Điểm yếu là thanh khoản quá thấp.

Mặc dù kết phiên cả chỉ số lẫn cổ phiếu đều tăng tốt trên diện rộng nhưng đà tăng chiều nay đã đuối hơn buổi sáng. Thanh khoản phiên chiều cũng giảm mạnh 23%, xuống mức thấp kỷ lục 10 tháng cho thấy tâm lý đã bớt hưng phấn.

Những tín hiệu giảm căng thẳng xung đột Trung Đông đêm qua đã thổi bùng diễn biến tăng của chứng khoán toàn cầu, kết hợp với giá dầu điều chỉnh mạnh. Thị trường châu Á sáng nay cũng đồng loạt tăng, VN-Index chốt phiên tăng 1,98%, chỉ đứng sau chỉ số Kospi của Hàn Quốc (+2,27%).

Điểm cần nhấn mạnh là kỳ đánh giá lần này có khả năng cao được thông qua, bởi đây không phải là quyết định nâng hạng mới, mà chủ yếu là bước rà soát để xác nhận Việt Nam tiếp tục đáp ứng các tiêu chí.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

