Quỹ ngoại: Vanguard có thể sẽ ra mắt quỹ đầu tư tập trung vào Việt Nam

FTSE Russell đã xem xét nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi từ năm ngoái, với quyết định này dự kiến được rà soát vào tháng 3, nếu mọi điều kiện thuận lợi, sẽ chính thức được triển khai vào tháng 9...

Quỹ đầu tư Vietnam Holding mới đây có cập nhật về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh Việt Nam phần lớn đã vượt qua tác động từ các mức thuế của Mỹ và đang tiếp tục thúc đẩy cải cách nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số mỗi năm đến năm 2030.

Trong khi một trong các chỉ số so sánh của Vietnam Holding (VNH) tăng 28% trong năm 2025, thì hơn một nửa mức tăng này đến từ một công ty duy nhất mà VNH không nắm giữ - đó chính là VIC.

Theo nhận định của quỹ, bất chấp triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, phần lớn thị trường Việt Nam vẫn được định giá hấp dẫn, với danh mục của VNH giao dịch ở mức P/E dự phóng chỉ 9,5x vào cuối tháng 12/2025. Điều này một phần do dòng vốn ngoại vẫn chưa quay trở lại mạnh mẽ. Tiến trình hướng tới nâng hạng thị trường mới nổi tiếp tục được duy trì, với FTSE Russell dự kiến nâng hạng Việt Nam từ tháng 9 năm nay.

FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi từ năm ngoái, với quyết định này dự kiến được rà soát vào tháng 3 và, nếu mọi điều kiện thuận lợi, sẽ chính thức được triển khai vào tháng 9. Tuy nhiên, tác động có thể ở mức hạn chế do phần lớn nhà đầu tư và các quỹ mô phỏng chỉ số thường ưu tiên theo dõi các bộ chỉ số của MSCI.

MSCI cũng được kỳ vọng sẽ đánh giá lại phân loại thị trường của Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam chiếm hơn 30% trong rổ chỉ số thị trường cận biên của MSCI và có giá trị giao dịch bình quân hàng ngày vượt 1 tỷ USD, cao hơn nhiều thị trường mới nổi khác. "Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng Vanguard có thể ra mắt các quỹ đầu tư tập trung vào thị trường Việt Nam", Vietnam Holding nhấn mạnh.

Quỹ so sánh hiệu suất với chỉ số Vietnam Ho Chi Minh VN AllShare (VNAS), trong khi các quỹ cùng ngành thường sử dụng chỉ số Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (HoSE), vốn tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số MSCI Vietnam thậm chí còn có mức độ tập trung cao hơn. Cả ba chỉ số này đều có tỷ trọng lớn đối với Vingroup, trong khi VNH không nắm giữ cổ phiếu này do lo ngại về yếu tố nền tảng, thanh khoản thấp và vấn đề quản trị.

Vingroup sở hữu nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng, bao gồm khu nghỉ dưỡng, robot, an ninh mạng, VinFast Auto niêm yết trên NASDAQ và Vinhomes – doanh nghiệp nằm trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VNH.

Giá cổ phiếu Vingroup đã tăng rất mạnh trong năm 2025. Đại diện quỹ cho rằng điều này xuất phát từ lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) thấp và nhu cầu nội địa cao, một phần gắn với kỳ vọng tập đoàn sẽ đóng vai trò dẫn dắt theo Nghị quyết 68. Điều này đã đẩy định giá của cổ phiếu lên mức cao, với hệ số P/E đạt 79 lần tại thời điểm công bố.

Tại thời điểm tháng 12/2025, Vingroup và các công ty liên quan chiếm khoảng một phần tư vốn hóa thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Riêng Vingroup chiếm 25,3% trong chỉ số MSCI Vietnam, trong khi Vinhomes chiếm 8,3%. Dù VNAS đã được điều chỉnh theo tỷ lệ free float, do quy mô quá lớn của Vingroup, các chỉ số này không còn phản ánh chính xác và khó có thể sử dụng làm chuẩn tham chiếu hiệu quả.

Hệ quả là thị trường Việt Nam có vẻ đắt hơn thực tế, đồng thời hiệu suất các chỉ số trong năm 2025 cũng cao hơn mức đáng lẽ đạt được. Chẳng hạn, riêng Vingroup đã đóng góp khoảng một nửa mức tăng của chỉ số VN-Index.

10 khoản đầu tư lớn nhất chiếm 63,7% danh mục vào cuối năm, giảm nhẹ so với mức 65,6% trước đó. Top 10 cổ phiếu này bao gồm: MWG, MBB, HPG, TCB, VHM, CTG, ACB, SSI, FPT.

Cập nhật thêm về thị trường cổ phiếu, hoạt động phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) bùng nổ trở lại sau 7 năm với 3 thương vụ IPO đã huy động được 1,5 tỷ USD trong năm 2025 và dự kiến sẽ có thêm trong năm nay.

Đối với trái phiếu, theo FiinRatings, trong năm 2025 có 644,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi 122 tổ chức phát hành, nâng tổng quy mô thị trường lên 1.413 nghìn tỷ đồng với 321 tổ chức phát hành. Con số này tương đương khoảng 11,4% GDP, vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 20% GDP của Chính phủ cho năm 2025, đồng thời còn nhỏ nếu so với các thị trường khác cũng như thị trường cổ phiếu của Việt Nam.

"Các quy định mới giới hạn phát hành trái phiếu với điều kiện nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, quyết định của Bộ Tài chính cho phép thành lập các quỹ đầu tư mới được kỳ vọng sẽ giúp điều hướng nhiều hơn dòng tiết kiệm trong nước vào thị trường trái phiếu", Vietnam Holding nhấn mạnh.