Lumière Midtown - Biểu tượng sống thượng lưu mới giữa lòng đại đô thị The Global City

Masterise Homes tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản cao cấp với Lumière Midtown - phân khu hạng sang đầu tiên dòng Lumière tại The Global City, sở hữu vị trí chiến lược, thiết kế quốc tế và tiềm năng sinh lời bền vững.

VỊ TRÍ “VÀNG” HỘI TỤ TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI

Trong hành trình định hình chuẩn mực sống cao cấp tại Việt Nam, Masterise Homes tiếp tục ghi dấu ấn với Lumière Midtown – phân khu hạng sang đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Lumière tại khu đô thị The Global City, thành phố Thủ Đức.

Tọa lạc trên trục đường Liên Phường – tuyến giao thông huyết mạch, Lumière Midtown sở hữu vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp đến các khu vực trọng điểm như nút giao An Phú, đường Đỗ Xuân Hợp mở rộng, đường gom cao tốc Long Thành – Dầu Giây và trong tương lai là sân bay quốc tế Long Thành.

Nhờ lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ, cư dân Lumière Midtown dễ dàng di chuyển đến Thảo Điền, quận 1 hay khu công nghệ cao TP.HCM, đồng thời đón đầu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ khi các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành trong vài năm tới. Hơn thế, Lumière Midtown là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh phát triển The Global City – khu đô thị biểu tượng của Đông Nam Á, nơi hội tụ các trục thương mại, tài chính, giáo dục và giải trí chuẩn quốc tế.

Dự án không chỉ là tổ hợp căn hộ cao tầng, mà còn tích hợp khối đế thương mại đa chức năng, trung tâm thương mại 123.000 m2, tuyến phố thời trang sầm uất và kênh đào nhạc nước dài hơn 2km. Đây là những yếu tố then chốt tạo nên giá trị bất động sản bền vững, biến Lumière Midtown thành điểm đến lý tưởng cho cả an cư và đầu tư.

Với quy mô hai tòa tháp 23 tầng, Lumière Midtown cung cấp 808 căn hộ hạng sang, và được lấy cảm hứng từ các tòa nhà biểu tượng tại Manhattan. Các căn hộ tạo sự ấn tượng bởi sự hiện đại, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên với hệ cửa sổ lớn, mặt thoáng rộng và ban công đón gió. Nội thất liền tường cao cấp, thiết bị vệ sinh từ các thương hiệu quốc tế cùng hệ thống điều hòa âm trần sang trọng mang đến không gian sống tinh tế, tiện nghi và đẳng cấp.

TIỆN ÍCH ĐA LỚP – KHÔNG GIAN SỐNG NGHỈ DƯỠNG CHUẨN QUỐC TẾ

Lumière Midtown không chỉ là nơi để ở, mà còn là một phong cách sống thượng lưu đích thực. Hệ thống tiện ích “đa lớp” được bố trí từ khối đế thương mại, tầng trệt đến không gian trên cao, bao gồm hồ bơi vô cực, vườn thư giãn, đường dạo bộ trên cao, khu vui chơi trẻ em, phòng gym và yoga hiện đại. Tất cả tạo nên một không gian nghỉ dưỡng ngay trong lòng thành phố, nơi cư dân được tận hưởng sự thư thái và tiện nghi tối ưu.

Đặc biệt, cư dân Lumière Midtown chỉ cần vài bước chân để tiếp cận hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của The Global City, từ trung tâm thương mại lớn nhất khu Đông, công viên ngoài trời, trường quốc tế, bệnh viện tiêu chuẩn cao đến kênh đào cảnh quan độc đáo. Những yếu tố này không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn mang đến sự tiện lợi, an toàn và cảm hứng mỗi ngày.

Sự chỉn chu trong pháp lý và năng lực triển khai bài bản của Masterise Homes là bảo chứng cho niềm tin của khách hàng. Mỗi căn hộ tại Lumière Midtown không chỉ là một sản phẩm bất động sản cao cấp, mà còn là tài sản có tính thanh khoản cao, giá trị bền vững và minh bạch từ giai đoạn đầu đến khi hoàn thiện.

Hơn cả một nơi an cư, Lumière Midtown hướng tới kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, nơi hội tụ những chủ nhân thành đạt với tầm nhìn và gu thẩm mỹ tinh tế. Đây sẽ là môi trường sống không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai, định hình phong cách sống thượng lưu kiểu mới – hiện đại, kết nối, bền vững và sinh lời dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp đang dịch chuyển về các khu đô thị quy hoạch bài bản, Lumière Midtown chính là cơ hội vàng cho những nhà đầu tư và cư dân tiên phong, đón đầu xu thế để sở hữu một biểu tượng sống mới giữa lòng đại đô thị The Global City.

Lumière Midtown nằm ở đâu? Dự án tọa lạc tại trung tâm đại đô thị The Global City, trên trục đường Liên Phường, TP. Thủ Đức.

Lumière Midtown có gì nổi bật? Lumière Midtown là phân khu hạng sang đầu tiên tại The Global City, thiết kế cảm hứng New York, tầm nhìn panorama và tiện ích nghỉ dưỡng đa lớp.

Chủ đầu tư Lumière Midtown là ai? Dự án được phát triển bởi Masterise Homes – thương hiệu uy tín với nhiều dự án bất động sản cao cấp.

Lumière Midtowncó bao nhiêu căn hộ? Lumière Midtown gồm 808 căn hộ cao cấp trong hai tòa tháp 23 tầng, có 2 tầng hầm và khối đế thương mại.

Tiềm năng đầu tư của Lumière Midtown ra sao? Rất lớn, nhờ vị trí trung tâm, hạ tầng đang hoàn thiện và nằm trong quy hoạch tổng thể của khu đô thị biểu tượng Đông Nam Á – The Global City.