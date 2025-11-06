Hà Nội vượt "KPI" giải quyết việc làm năm 2025

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, tính đến tháng 10/2025, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 195.558 người lao động, vượt 15,71% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra, tăng 0,59% so với cùng kỳ năm 2024…

Trong số 195.558 lao động được giải quyết việc làm, có 49.360 người được giải quyết từ nguồn vốn ngân sách TP. Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 4.117 tỷ đồng.

21.116 người lao động được giải quyết việc làm thông qua các dịch vụ tư vấn, qua các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 3.339 lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động; 121.743 lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm; thẩm định và chấp thuận các vị trí việc làm của người lao động Việt Nam.

Chỉ tính riêng trong tháng 10/2025, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 16.683 người lao động. Trong đó, giải quyết việc làm cho 4.082 người lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 356 tỷ đồng.

Cùng với đó, có 1.257 người lao động nhận được việc làm qua các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 287 người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động và 11.057 người lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 636 đơn vị, doanh nghiệp và 5.206 lao động đăng ký tham gia. Từ hoạt động tổ chức các phiên giao dịch việc làm, đã có 3.435 người lao động được phỏng vấn, và 1.233 người lao động được tuyển dụng tại phiên.

Cùng với công tác giải quyết việc làm, trong tháng 10, Sở Nội vụ Hà Nội ra quyết định định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 5.340 người, với số tiền được hỗ trợ 209,29 tỷ đồng; 4.214 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề cho 49 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 202 triệu đồng.

Song song đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động được Sở Nội vụ Hà Nội triển khai đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Đồng thời, rà soát, báo cáo tình hình các công trình xây dựng trên địa bàn. Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức tập huấn 7 lớp công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với 300 lao động không có quan hệ lao động, 120 cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động cấp xã, phường, 180 lao động tại doanh nghiệp.