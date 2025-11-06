Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội vượt "KPI" giải quyết việc làm năm 2025

Nhật Dương

06/11/2025, 11:52

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, tính đến tháng 10/2025, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 195.558 người lao động, vượt 15,71% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra, tăng 0,59% so với cùng kỳ năm 2024…

Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng lao động. Ảnh: TH.
Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng lao động. Ảnh: TH.

Trong số 195.558 lao động được giải quyết việc làm, có 49.360 người được giải quyết từ nguồn vốn ngân sách TP. Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 4.117 tỷ đồng.

21.116 người lao động được giải quyết việc làm thông qua các dịch vụ tư vấn, qua các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 3.339 lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động; 121.743 lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm; thẩm định và chấp thuận các vị trí việc làm của người lao động Việt Nam.

Chỉ tính riêng trong tháng 10/2025, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 16.683 người lao động. Trong đó, giải quyết việc làm cho 4.082 người lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 356 tỷ đồng.

Cùng với đó, có 1.257 người lao động nhận được việc làm qua các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 287 người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động và 11.057 người lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 636 đơn vị, doanh nghiệp và 5.206 lao động đăng ký tham gia. Từ hoạt động tổ chức các phiên giao dịch việc làm, đã có 3.435 người lao động được phỏng vấn, và 1.233 người lao động được tuyển dụng tại phiên.

Cùng với công tác giải quyết việc làm, trong tháng 10, Sở Nội vụ Hà Nội ra quyết định định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 5.340 người, với số tiền được hỗ trợ 209,29 tỷ đồng; 4.214 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề cho 49 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 202 triệu đồng.

Song song đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động được Sở Nội vụ Hà Nội triển khai đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Đồng thời, rà soát, báo cáo tình hình các công trình xây dựng trên địa bàn. Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức tập huấn 7 lớp công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với 300 lao động không có quan hệ lao động, 120 cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động cấp xã, phường, 180 lao động tại doanh nghiệp.

Xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức thống nhất toàn quốc

14:17, 24/10/2025

Xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức thống nhất toàn quốc

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều

15:56, 18/09/2025

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

08:16, 14/09/2025

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Từ khóa:

Hà Nội lao động việc làm

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Ứng phó bão số 13 trong tình trạng khẩn cấp hơn

Ứng phó bão số 13 trong tình trạng khẩn cấp hơn

Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và tiếp tục duy trì cường độ dữ dội. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung vừa trải qua mưa lũ liên tiếp, hồ đập thủy lợi, thủy điện đều đã đầy, Chính phủ yêu cầu đặt công tác ứng phó trong “tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn”...

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cảnh báo 5 hình thức lừa đảo trực tuyến thương mại điện tử

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cảnh báo 5 hình thức lừa đảo trực tuyến thương mại điện tử

9 tháng đầu năm 2025, tổng đài 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã tiếp nhận 144 đơn phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử...

Quảng Ngãi: 6.000 tàu cá đã về bờ tránh bão số 13

Quảng Ngãi: 6.000 tàu cá đã về bờ tránh bão số 13

Quảng Ngãi yêu cầu tất cả thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và lực lượng chức năng của địa phương về ứng phó bão số 13; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn...

Bão Kalmaegi cận kề, hơn 10.500 ngôi nhà ở Huế vẫn chưa thoát ngập

Bão Kalmaegi cận kề, hơn 10.500 ngôi nhà ở Huế vẫn chưa thoát ngập

Dù nước trên các sông đã rút dần, nhưng đến tối 5/11, thành phố Huế vẫn còn hơn 10.500 ngôi nhà bị ngập sâu. Trong khi đó, bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi) đang tiến nhanh vào đất liền, có thể gây thêm một đợt mưa lũ mới, đe dọa nhiều khu dân cư vốn đã kiệt quệ sau gần hai tuần lũ lớn...

Viễn cảnh “xã hội già” đặt nền kinh tế Việt Nam trước những thách thức lớn

Viễn cảnh “xã hội già” đặt nền kinh tế Việt Nam trước những thách thức lớn

Giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” của Việt Nam đang dần khép lại, trong khi tốc độ già hóa nhanh diễn ra trong bối cảnh thu nhập vẫn ở mức trung bình. Điều này đặt nền kinh tế trước những thách thức lớn về tài khóa, tài chính và xã hội…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Chứng khoán

2

Vi phạm một loạt quy định, AMS bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

3

Sẽ có ứng dụng, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chuyển động xanh

4

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

5

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy