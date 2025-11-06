Hà Nội vượt "KPI" giải quyết việc làm năm 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Nhật Dương
06/11/2025, 11:52
Theo Sở Nội vụ Hà Nội, tính đến tháng 10/2025, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 195.558 người lao động, vượt 15,71% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra, tăng 0,59% so với cùng kỳ năm 2024…
Trong số 195.558 lao động được giải quyết việc làm, có 49.360 người được giải quyết từ nguồn vốn ngân sách TP. Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 4.117 tỷ đồng.
21.116 người lao động được giải quyết việc làm thông qua các dịch vụ tư vấn, qua các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 3.339 lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động; 121.743 lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.
Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm; thẩm định và chấp thuận các vị trí việc làm của người lao động Việt Nam.
Chỉ tính riêng trong tháng 10/2025, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 16.683 người lao động. Trong đó, giải quyết việc làm cho 4.082 người lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 356 tỷ đồng.
Cùng với đó, có 1.257 người lao động nhận được việc làm qua các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 287 người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động và 11.057 người lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.
Trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 636 đơn vị, doanh nghiệp và 5.206 lao động đăng ký tham gia. Từ hoạt động tổ chức các phiên giao dịch việc làm, đã có 3.435 người lao động được phỏng vấn, và 1.233 người lao động được tuyển dụng tại phiên.
Cùng với công tác giải quyết việc làm, trong tháng 10, Sở Nội vụ Hà Nội ra quyết định định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 5.340 người, với số tiền được hỗ trợ 209,29 tỷ đồng; 4.214 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề cho 49 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 202 triệu đồng.
Song song đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động được Sở Nội vụ Hà Nội triển khai đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.
Đồng thời, rà soát, báo cáo tình hình các công trình xây dựng trên địa bàn. Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức tập huấn 7 lớp công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với 300 lao động không có quan hệ lao động, 120 cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động cấp xã, phường, 180 lao động tại doanh nghiệp.
Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và tiếp tục duy trì cường độ dữ dội. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung vừa trải qua mưa lũ liên tiếp, hồ đập thủy lợi, thủy điện đều đã đầy, Chính phủ yêu cầu đặt công tác ứng phó trong “tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn”...
9 tháng đầu năm 2025, tổng đài 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã tiếp nhận 144 đơn phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử...
Quảng Ngãi yêu cầu tất cả thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và lực lượng chức năng của địa phương về ứng phó bão số 13; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn...
Dù nước trên các sông đã rút dần, nhưng đến tối 5/11, thành phố Huế vẫn còn hơn 10.500 ngôi nhà bị ngập sâu. Trong khi đó, bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi) đang tiến nhanh vào đất liền, có thể gây thêm một đợt mưa lũ mới, đe dọa nhiều khu dân cư vốn đã kiệt quệ sau gần hai tuần lũ lớn...
Giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” của Việt Nam đang dần khép lại, trong khi tốc độ già hóa nhanh diễn ra trong bối cảnh thu nhập vẫn ở mức trung bình. Điều này đặt nền kinh tế trước những thách thức lớn về tài khóa, tài chính và xã hội…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: