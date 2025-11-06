Thứ Năm, 06/11/2025

Trang chủ Bất động sản

Hà Nội đẩy mạnh giải tỏa “chợ cóc”, “chợ tạm” trong giai đoạn 2025–2026

Hoàng Bách

06/11/2025, 11:43

Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt việc xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” và các điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan thành phố. Theo lộ trình, toàn bộ 175 điểm nhỏ lẻ sẽ được giải tỏa trong năm 2025, các điểm quy mô lớn hơn hoàn thành vào giữa năm 2026…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa chủ trì họp với các ngành rà soát việc xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” và cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tính đến hết tháng 9/2025, toàn thành phố vẫn còn 251 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát tại 55 xã, phường. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, các địa phương đã tích cực vào cuộc, triển khai giải tỏa nhiều tụ điểm kinh doanh tự phát. Trong tháng 10/2025 đã xử lý được 28 điểm tại 7 xã, phường, gồm: Giảng Võ, Khương Đình, Chương Mỹ, Phúc Sơn, Sơn Đồng, Hát Môn và Quốc Oai. Như vậy, đến hết tháng 10/2025, toàn thành phố còn tồn tại 223 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc 50 xã, phường.

Để xây dựng lộ trình tiếp theo, trên nguyên tắc “việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, Sở Công Thương phân loại và đề xuất tiến độ giải tỏa: 175 “chợ cóc”, điểm  kinh doanh tự phát quy mô dưới 50 hộ kinh doanh sẽ giải tỏa trong năm 2025; 31 “chợ cóc”, điểm  kinh doanh tự phát có từ 50 – 100 hộ thực hiện trong quý 1/2026; 16 “chợ cóc”, điểm  kinh doanh tự phát trên 100 hộ giải tỏa trong quý 2/2026; riêng chợ tạm Xuân La (phường Tây Hồ) được phép hoạt động có kiểm soát đến khi chợ chính hoàn thành.

Hiện, Sở Công Thương đang tiếp tục đôn đốc 64 đơn vị chưa ban hành kế hoạch xử lý dứt điểm “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát để tổng hợp, xin ý kiến thống nhất trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt.

Sở Công Thương đánh giá nguyên nhân chính khiến tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” còn tồn tại là do hệ thống chợ dân sinh hiện có chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhiều điểm kinh doanh tự phát tồn tại lâu năm, trong khi công tác xử lý tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, dẫn đến tái diễn tại nhiều khu vực nội đô và dọc các tuyến quốc lộ, gây ách tắc giao thông, mất trật tự mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng mạnh khiến nhu cầu mua bán hàng hóa thiết yếu ngày càng lớn. Nhiều khu dân cư, công trường, khu công nghiệp chưa có chợ dân sinh, trong khi việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ mới còn gặp khó khăn. Ngoài ra, giá thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ xã hội hóa còn cao, khiến nhiều tiểu thương không muốn vào. Một bộ phận người dân vẫn giữ thói quen mua hàng tại các điểm tiện đường thay vì vào chợ hoặc siêu thị. Lực lượng chức năng mỏng, công tác tuyên truyền và kiểm tra chưa được duy trì thường xuyên cũng làm giảm hiệu quả xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: Việc xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” là nhiệm vụ dân sinh cấp thiết, cần được thực hiện quyết liệt, thường xuyên và liên tục. Theo ông Quyền, muốn giải tỏa hiệu quả thì phải có chợ dân sinh thay thế để đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân.

Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Công Thương rà soát, đưa danh mục các chợ dân sinh cần đầu tư mới vào kế hoạch phát triển hạ tầng thương mại của Thành phố, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ. Trường hợp không thu hút được doanh nghiệp tham gia, các địa phương cần chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách để đầu tư. Khi xây dựng chợ mới, cần có phương án hỗ trợ tiểu thương ở mức phù hợp, kèm theo cơ chế khuyến khích người dân vào mua bán.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu sớm xây dựng quy chế quản lý chợ gắn với trách nhiệm của ban quản lý và tiểu thương, bảo đảm duy trì nề nếp văn minh thương mại, an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, trật tự và sạch đẹp.

Từ khóa:

bất động sản giải tỏa chợ cóc chợ tạm Hà Nội

