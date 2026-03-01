Lượng khách quốc tế tăng nhanh, doanh thu du lịch Huế tăng trưởng ấn tượng

Lượng khách quốc tế tăng mạnh đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến các lĩnh vực lưu trú, dịch vụ và thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch tại Huế trong giai đoạn đầu năm...

Ngày 1/3, Sở Du lịch thành phố Huế thông tin, hoạt động du lịch trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, tổng lượng khách đến Huế ước đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 2/2026, địa phương đón khoảng 712.480 lượt khách, tăng gần 72% so với cùng kỳ.

Khách quốc tế tiếp tục là điểm sáng khi đạt hơn 533.000 lượt trong 2 tháng, tăng hơn 49% so với cùng kỳ. Thị trường khách quốc tế chủ yếu đến từ Pháp, Mỹ, Đức, Anh, Úc, Ý, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Ba Lan; trong đó, Pháp vẫn là thị trường dẫn đầu về lượng khách đến Huế.

Cùng với lượng khách tăng, hoạt động lưu trú ghi nhận chuyển biến tích cực. Tổng lượt khách lưu trú trong 2 tháng đầu năm đạt gần 473.000 lượt, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đoàn khách quốc tế đến Đại Nội trải nghiệm không khí Tết Huế. Ảnh: Hữu Phúc

Đáng chú ý, tổng thu từ du lịch ước đạt gần 2.970 tỷ đồng, tăng gần 99% so với cùng kỳ. Riêng tháng 2, doanh thu đạt gần 1.669 tỷ đồng, tăng hơn 121%. Mức tăng trưởng cao về doanh thu cho thấy sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch thành phố ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Theo kế hoạch, năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, khai thác hiệu quả lợi thế về di sản, văn hóa, lễ hội và hệ thống hạ tầng du lịch đô thị. Tổng lượt khách phấn đấu đạt khoảng 7 – 7,5 triệu lượt, tăng 12 – 20% so với năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt 2,3 – 2,5 triệu lượt, tăng gần 20%. Thời gian lưu trú bình quân dự kiến đạt 2,1 ngày mỗi khách. Tổng thu từ du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng, tăng 15 – 18% so với năm 2025.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, thành phố Huế dự kiến triển khai 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển du lịch; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với thương hiệu Huế.

Song song đó, địa phương tăng cường truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ số, công nghệ sáng tạo trong quản lý và phát triển du lịch; tăng cường quản lý Nhà nước, bảo đảm môi trường du lịch xanh, thân thiện và bền vững.