Du lịch Huế hướng tới mốc doanh thu 15.000 tỷ đồng

Thứ Bảy, 10/01/2026
Nguyễn Thuấn
10/01/2026, 10:00
Sự trở lại của các thị trường khách quốc tế truyền thống cùng hiệu ứng từ Festival Huế 2025 đang giúp du lịch Huế củng cố vị thế trên bản đồ du lịch, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới về doanh thu và chất lượng dịch vụ trong năm 2026...
Chiều 9/1, Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Du lịch năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá hoạt động du lịch năm 2025 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, dù vẫn đối mặt không ít khó khăn và sự cạnh tranh quyết liệt giữa các điểm đến.
Theo báo cáo của Sở Du lịch, năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng hơn 61% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế khoảng 1,9 triệu lượt, khách nội địa khoảng 4,4 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố.
Từ góc nhìn thị trường, sự tăng trưởng này cho thấy sức hấp dẫn của Huế đang dần được khôi phục, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế có mức chi tiêu cao. Các thị trường truyền thống như Pháp, Đức, Úc, Mỹ tiếp tục là nguồn khách quan trọng, góp phần cải thiện doanh thu và thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Cùng với đó, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025 đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, giúp hình ảnh Huế được quảng bá rộng rãi hơn. Chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn không chỉ thu hút khách trong nước mà còn góp phần khẳng định Huế là điểm đến di sản, văn hóa, an toàn và thân thiện trên bản đồ du lịch.
Bước sang năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu đón khoảng 7 – 7,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Định hướng này cho thấy ngành du lịch không chỉ đặt mục tiêu tăng về lượng khách mà còn chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác thị trường, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.
Theo Sở Du lịch Huế, thời gian tới, ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với di sản và văn hóa Huế, đồng thời đẩy mạnh các loại hình du lịch xanh, bền vững, du lịch thông minh và kinh tế đêm. Đây được xem là những dư địa tăng trưởng mới, phù hợp với xu hướng tiêu dùng du lịch hiện nay.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành Du lịch trong thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao việc khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch có tiềm năng, góp phần đưa du lịch Huế phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng chuyển đổi số cần được đẩy mạnh hơn nữa trong công tác quản lý, xúc tiến quảng bá và phát triển sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng thông minh sẽ giúp nâng cao trải nghiệm du khách, đồng thời tăng hiệu quả quản lý điểm đến và tiếp cận thị trường.
Khẳng định lãnh đạo thành phố luôn đồng hành cùng ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy liên kết và thu hút đầu tư, gắn phát triển du lịch với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa Huế.
Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Du lịch thành phố Huế và Ngân hàng BIDV đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái thanh toán du lịch thông minh trên địa bàn. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch và du khách, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Huế trên thị trường.
