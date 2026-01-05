Lynk & Co 08 EM-P chiến thắng danh hiệu “Ô tô của Năm 2025 - Xe gầm cao cỡ D”

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 13/01/2026
Tuấn Sơn
05/01/2026, 16:00
Vào ngày 26/12/2025 tại Hà Nội, mẫu xe Lynk & Co 08 EM-P đã giành chiến thắng ấn tượng với giải thưởng ở phân khúc “Xe gầm cao cỡ D” tại Lễ trao giải thưởng Car Awards 2025.
Chỉ sau khoảng hai tháng ra mắt thị trường Việt Nam, Lynk & Co 08 EM-P đã nhanh chóng xác lập vị thế, tạo sức hút ấn tượng và được giới chuyên gia công nhận là mẫu xe đứng đầu trong phân khúc.
Car Awards là giải thưởng ngành ô tô uy tín hàng đầu tại Việt Nam diễn ra thường niên từ năm 2020, được tổ chức bởi VnExpress. Trong cơ cấu giải thưởng năm nay, SUV cỡ D là phân khúc có sức cạnh tranh gắt gao nhất với 8 mẫu xe trong đề cử, bao gồm nhiều dòng xe đã có mặt lâu đời trên thị trường.
Vượt qua hàng loạt thử nghiệm lái thử gắt gao, Lynk & Co 08 EM-P đã giành được 315,6 điểm từ Hội đồng chuyên môn, xác lập vị thế cao nhất trong phân khúc Xe gầm cao cỡ D toàn thị trường Việt Nam. Ban tổ chức đánh giá đây là mẫu xe dẫn dắt cuộc chơi công nghệ trong cùng phân khúc.
Tại lễ trao giải, ông Cao Ngọc Nguyên Duy - Tổng giám Đốc Greenlynk Automotives cho biết: “Giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho sự phù hợp của chiến lược New Premium và giá trị sản phẩm Lynk & Co đối với người dùng Việt Nam”.
Lynk & Co 08 EM-P đại diện tiêu biểu cho kỷ nguyên New Premium, tập trung vào ba trụ cột: Thiết kế - Hiệu suất - An toàn. Xe mang ngôn ngữ thiết kế The Next Day, thể hiện sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và cảm xúc tương lai.
Ngoại hình thời thượng: Với chiều dài 4.820 mm và trục cơ sở 2.848 mm, xe mang lại không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc. Phần đầu xe đóng kín phong cách “EV-inspired”, dải đèn định vị “Dawn Light” cùng cụm đèn hậu Crystal liền khối tạo nên tổng thể tối giản và đậm chất tương lai.
Nội thất công nghệ: Toàn bộ hệ thống giải trí được xử lý bởi bộ đôi chip Qualcomm Snapdragon 8155, màn hình trung tâm UHD 15,4 inch sắc nét. Đặc biệt, dàn âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W mang đến trải nghiệm thính phòng di động.
Tiện nghi vượt trội: Cửa sổ trời toàn cảnh 1,1 m² có khả năng cách nhiệt hồng ngoại 91,4% và chống tia UV 95,2%.
Xe mang đến trải nghiệm lái như xe thuần điện nhờ hệ truyền động EM-P Super Hybrid, kết hợp động cơ điện kép, động cơ xăng 1.5 Turbo và hộp số Hybrid 3 cấp 3DHT Evo.
Hiệu năng: Công suất tối đa đạt 345 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 6,75 giây.
Tầm vận hành kỷ lục: Xe có tầm di chuyển thuần điện 200km và tổng hành trình lên tới 1.400 km. Đặc biệt, tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.813 km chỉ với một lần sạc và đổ đầy nhiên liệu. Mới đây tại Mexico, xe tiếp tục xác lập kỷ lục “Mẫu SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện xa nhất” với thành tích 293 km.
Năng lượng thông minh: Pin NCM 39,6 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC 85 kW (nạp 30-80% trong 28 phút) và tính năng V2L biến xe thành nguồn điện di động.
Lynk & Co 08 EM-P đạt xếp hạng An toàn 5 sao cao nhất từ EURO NCAP. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS với 25 tính năng thông minh, vận hành dựa trên hệ thống camera và cảm biến dày đặc với công suất xử lý đạt 116 TOPS.
Hệ thống pin được bảo vệ 6 lớp, đạt chuẩn chống nước IP68 với tấm chắn dưới có độ bền lên tới 900 MPa. Khung gầm CMA Evo vững chắc được cấu tạo từ 74,94% thép cường lực, kết hợp cùng 7 túi khí tiêu chuẩn và hệ thống chống lật ROPS mang lại sự bảo vệ toàn diện.
Tại Việt Nam, Lynk & Co 08 EM-P được phân phối với hai phiên bản: 08 Pro và 08 Halo với 05 lựa chọn màu sắc ngoại thất. Sản phẩm được phân phối chính thức bởi Greenlynk Automotives - đơn vị thuộc Tasco Auto, nhà phân phối ô tô có thị phần lớn nhất trong nước với 13,7% thị phần.
Hiện nay, Greenlynk đã đưa vào vận hành 33 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và mang đến những giải pháp di chuyển toàn diện cho khách hàng Việt Nam. Ngoài giải thưởng Xe gầm cao cỡ D tại Car Awards 2025, mẫu xe này còn vừa giành giải “Hệ thống âm thanh xe hơi của năm” tại Editors’ Choice Awards.
