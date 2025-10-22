LynkiD hợp tác Lotusmiles liên thông điểm thưởng, mở rộng đặc quyền tới 16 triệu khách hàng

LynkiD - đối tác chính thức cung cấp dịch vụ Loyalty của VPBank - vừa công bố hợp tác với chương trình khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng (Lotusmiles) của Vietnam Airlines.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc liên kết hệ sinh thái khách hàng thân thiết tại Việt Nam, mở ra khả năng đổi điểm hai chiều và mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng cùng các thương hiệu đối tác.

Theo thỏa thuận hợp tác, người dùng có thể chuyển đổi điểm thưởng giữa hai hệ sinh thái LynkiD và Lotusmiles một cách linh hoạt, mở ra trải nghiệm “tích điểm một nơi - tận hưởng khắp nơi”.

Cụ thể, điểm LynkiD tích lũy có thể được quy đổi thành dặm thưởng Lotusmiles, giúp người dùng tận hưởng những đặc quyền bay cao cấp của Vietnam Airlines như nâng hạng hội viên, tăng hành lý ký gửi, sử dụng phòng chờ thương gia, ưu tiên làm thủ tục và lên máy bay. Ngược lại, hội viên Bông Sen Vàng có thể đổi điểm sang hệ sinh thái LynkiD để tiếp cận hơn 10.000 ưu đãi và quà tặng từ 1.300+ thương hiệu đối tác, trải rộng từ ẩm thực, mua sắm, du lịch đến viễn thông và giải trí.

Liên thông điểm thưởng giữa hai hệ sinh thái hàng đầu không chỉ gia tăng tiện ích cho người dùng mà còn mở rộng phạm vi tiếp cận cho doanh nghiệp, kiến tạo mạng lưới loyalty quy mô hàng chục triệu khách hàng - nơi người tiêu dùng có thể tận hưởng lợi ích liền mạch, còn thương hiệu có thể tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng hơn bao giờ hết.

Bà Trần Tố Uyên, Tổng giám đốc LynkiD, chia sẻ: “Sự hợp tác với Lotusmiles không chỉ mở rộng khả năng đổi điểm hai chiều, mà còn là bước đi chiến lược giúp LynkiD mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng Vietnam Airlines - biểu tượng hàng không quốc gia - để cùng kiến tạo một hệ sinh thái loyalty mở, bền vững và mang bản sắc Việt.”

Ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc chương trình Lotusmiles, cho biết: “Sau thành công của Vietnam Airlines Loyalty Experience Forum 2025, chúng tôi tiếp tục hiện thực hóa cam kết lấy khách hàng làm trung tâm. Việc hợp tác với LynkiD giúp mở rộng quyền lợi cho hội viên Bông Sen Vàng, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm thống nhất, nơi mỗi tương tác đều mang lại giá trị.”

9 triệu người dùng LynkiD và hơn 7 triệu hội viên Lotusmiles được cộng hưởng quyền lợi từ hợp tác hai bên.

Với hơn 9 triệu người dùng LynkiD và hơn 7 triệu hội viên Lotusmiles, liên minh giữa hai nền tảng đã tạo nên một mạng lưới loyalty mở quy mô lớn bậc nhất Việt Nam. Việc liên thông điểm thưởng không chỉ giúp khách hàng tận hưởng nhiều quyền lợi hơn, mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành chương trình loyalty, gia tăng tỷ lệ gắn bó và mở rộng tệp khách hàng.

Theo LynkiD, đây là bước tiến tiếp theo trong hành trình kiến tạo hạ tầng loyalty mở tại Việt Nam, nơi các thương hiệu có thể chia sẻ dữ liệu, kết nối ưu đãi và cùng nhau gia tăng giá trị cho người tiêu dùng. Hợp tác với Lotusmiles cũng góp phần hoàn thiện chiến lược mở rộng của LynkiD, từng bước kết nối các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế như tài chính - hàng không - bán lẻ - du lịch - viễn thông, tạo nên một mạng lưới tiêu dùng đa trải nghiệm.

Trước đó, LynkiD đã liên tục công bố các thỏa thuận hợp tác chiến lược trong và ngoài nước như SkyJoy (Vietjet Air), Singapore Airlines (KrisFlyer) và hàng trăm thương hiệu trong nước thuộc các tập đoàn tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử và bán lẻ. Những hợp tác này không chỉ mở rộng hệ sinh thái loyalty của LynkiD ra phạm vi quốc tế, mà còn khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghệ Việt tiên phong trong việc kết nối các chương trình khách hàng thân thiết xuyên biên giới.

Song song với việc mở rộng đối tác, LynkiD đang đầu tư mạnh vào R&D và hạ tầng dữ liệu, tích hợp Blockchain, AI và Big Data vào nền tảng loyalty để đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. LynkiD đặt mục tiêu trở thành nền tảng loyalty “Make in Vietnam” dẫn đầu Đông Nam Á, giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai, quản trị và kết nối các chương trình khách hàng thân thiết trên quy mô lớn.