Mặc căng thẳng ở Venezuela, giá xăng ở Mỹ được dự báo tiếp tục giảm trong 2026

Giá xăng đang là một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh giá cả tiêu dùng ở Mỹ, và xu hướng giảm của giá xăng ở nước này được dự báo sẽ duy trì trong năm 2026, bất chấp các diễn biến căng thẳng địa chính trị gần đây ở Venezuela.

Theo chia sẻ của nền tảng về tiết kiệm xăng GasBuddy với trang CNN Business, giá xăng bình quân toàn quốc ở Mỹ có thể chỉ ở mức 2,97 USD/gallon trong năm nay. Nếu dự báo này chính xác, 2026 sẽ là năm thứ tư liên tiếp giá xăng bán lẻ ở Mỹ giảm, và là năm đầu tiên kể từ 2020 giá xăng bình quân ở nước này giảm dưới mức 3 USD/gallon.

Đây là một sự thay đổi lớn so với năm 2022, năm mà giá xăng trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, giá dầu thô tăng mạnh, dẫn tới giá xăng ở Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 5 USD/gallon và lạm phát ở nước này cũng vượt mốc 9%.

“Tình hình bây giờ khá ổn. Chúng ta cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng giá xăng đắt đỏ. Thị trường đã cân bằng trở lại sau đại dịch Covid”, ông Patrick De Haan - trưởng bộ phận phân tích thị trường xăng dầu của GasBuddy - nói với CNN Business.

Dự báo trên được GasBuddy tính toán trước khi xảy ra sự kiện Mỹ can thiệp vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, ông De Haan nói rằng tình hình ở Venezuela không thay đổi dự báo của ông về xu hướng giảm của giá xăng ở Mỹ trong năm nay. “Trong ngắn hạn, chúng tôi không cho là sẽ có sự gián đoạn hay dịch chuyển đáng kể trên thị trường do những diễn biến trong mấy ngày qua”, ông nói.

Xu hướng giảm của giá xăng có thể giúp xoa dịu mối lo ngại của người tiêu dùng Mỹ về sự leo thang của chi phí sinh hoạt. Tốc độ lạm phát ở nước này hiện đã giảm nhiều so với mức đỉnh hồi năm 2022, nhưng vẫn dai dẳng ở mức khoảng 3%, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá nhiều hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ở Mỹ vẫn tăng nhanh, bao gồm giá một số loại thực phẩm, cũng như giá điện và nhiệt sưởi ấm.

Nếu dự báo của GasBuddy trở thành hiện thực, tổng số tiền mà người Mỹ phải chi để đổ xăng trong năm 2026 sẽ giảm 11 tỷ USD so với năm 2025. Như vậy, tính bình quân, mỗi hộ gia đình ở nước này sẽ phải chi 2.083 USD để mua xăng trong cả năm, giảm từ mức 2.716 USD trong năm 2022.

Theo GasBuddy, sẽ có 10 tiểu bang Mỹ có mức giá xăng bình quân năm 2026 thấp hơn 2,75 USD/gallon, bao gồm Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee và Texas.

Năm 2025, giá xăng bình quân ở Mỹ giảm còn 3,1 USD/gallon nhờ xu hướng giảm của giá dầu thế giới. Cả năm, giá dầu đã giảm 20%, đánh dấu năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Đáng chú ý, giá dầu đã giảm 4 quý liên tiếp, đánh dấu chuỗi quý giảm dài nhất kể từ năm 2001 - theo dữ liệu từ FactSet.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu ở nước này chỉ bình quân ở mức 51 USD/thùng trong năm nay, giảm từ mức 65 USD/thùng trong năm 2025 và 77 USD/thùng vào năm 2024.

Ông De Haan nói ông cho rằng giá xăng dầu giảm là một dấu hiệu của vấn đề kinh tế, bởi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu vẫn đang vững. “Giá xăng dầu giảm không phải vì thiếu cầu mà vì dư cung”, ông nói.

Nguồn cung dầu toàn cầu đã tăng mạnh trong năm 2025 một phần do OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Ngoài ra, sản lượng dầu thô của Mỹ cũng duy trì ở mức cao. Trong tuần kết thúc vào ngày 26/12, sản lượng dầu thô của nước này đạt 13,83 triệu thùng/ngày, cách không xa mức kỷ lục 13,86 triệu thùng/ngày thiết lập vào đầu tháng 11 và tăng nhẹ so với mức 13,48 triệu thùng/ngày vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố bất ngờ có thể phá hỏng dự báo về xu hướng giảm của giá xăng dầu.

Chẳng hạn, tình hình ở Venezuela có thể diễn biến phức tạp, hoặc chiến tranh Nga - Ukraine lại leo thang, đẩy giá năng lượng tăng cao. Giới chức Iran gần đây cũng cảnh báo binh sỹ Mỹ ở Trung Đông có thể trở thành mục tiêu nếu Mỹ can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Iran. Một rủi ro khác là OPEC+ có thể thay đổi chính sách, chuyển từ tăng sản lượng sang giảm sản lượng để ứng phó với sự suy giảm của giá dầu.