MacBook giá mềm chỉ khoảng 18 triệu sắp trình làng, chạy chip iPhone

Apple đang chuẩn bị tung ra một mẫu MacBook hoàn toàn mới, hướng tới phân khúc giá rẻ…

Apple dường như đã tìm ra cách để đưa MacBook đến gần hơn với số đông.

Theo trang DigiTimes, dẫn nguồn từ chuỗi cung ứng, dòng MacBook này sẽ có giá khoảng 699 USD (tương đương 18,3 triệu đồng). Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple bán MacBook dưới mức 999 USD. Quá trình sản xuất thử có thể bắt đầu ngay trong tháng tới, trước khi đi vào sản xuất đại trà cuối năm nay.

Máy được cho là sẽ có màn hình 12,9 inch, nhỏ hơn một chút so với MacBook Air 13,6 inch. Thay vì dòng chip M-series quen thuộc, Apple trang bị A18 Pro - con chip được sử dụng trên iPhone 16 Pro - cho dòng MacBook này. Nhờ đó, máy vẫn đủ mạnh để chạy Apple Intelligence, nhưng hiệu năng sẽ kém hơn MacBook Air M4.

Điểm thú vị là MacBook giá rẻ sẽ có nhiều màu sắc trẻ trung như xanh, hồng, bạc, vàng, gợi nhớ đến dòng iBook G3từng gây sốt với thiết kế “kẹo ngọt” rực rỡ.

Ý tưởng về MacBook giá rẻ không mới, nhưng Apple trước nay luôn chần chừ, một phần vì lo ngại ảnh hưởng đến doanh số iPad và MacBook Air. Tuy nhiên, ở mức 699 USD, chiếc máy này có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn tại các thị trường đang phát triển, nơi nhu cầu dùng máy tính chạy macOS ngày càng lớn.

Ngoài ra, Apple cũng đang nhìn vào cơ hội từ làn sóng nâng cấp laptop sắp tới, khi Windows 10 ngừng hỗ trợ vào tháng 10 năm nay. Nếu đưa ra một sản phẩm MacBook dưới 700 USD, Apple có thể thu hút được nhiều người dùng vốn trung thành với Windows.

Theo báo cáo của IDC, trong quý II/2025 Apple đã trở thành hãng sản xuất PC lớn thứ tư thế giới với thị phần 9,1%.

Việc bổ sung một mẫu MacBook giá rẻ có thể giúp hãng mở rộng tệp khách hàng, đồng thời gia tăng lợi thế trước các đối thủ chạy Windows.