Vốn hóa thị trường stablecoin bốc hơi 2,24 tỷ USD

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 28/01/2026
Ngô Huyền
28/01/2026, 09:35
Tether, tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã mua tới 27 tấn vàng, tương đương 4,4 tỷ USD, chỉ trong quý 4/2025, qua đó trở thành một trong những bên mua vàng lớn nhất trên thị trường gần đây...
Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Santiment, chỉ trong vòng 10 ngày, tổng vốn hóa của 12 đồng stablecoin lớn nhất thị trường đã giảm 2,24 tỷ USD. Theo CoinMarketCap, diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rút khỏi thị trường tiền điện tử, chuyển sang các kênh trú ẩn truyền thống trong bối cảnh bất ổn kinh tế.
Santiment nhận định thay vì nắm giữ stablecoin để chờ cơ hội mua vào khi giá giảm, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn rút tiền về tiền pháp định. Xu hướng này diễn ra song song với đà tăng mạnh của vàng và bạc, trong khi vốn hóa stablecoin cũng như giá Bitcoin tiếp tục suy yếu.
Bitcoin thực tế đã có giai đoạn giao dịch khá tích cực trong năm 2025, cho đến ngày 10/10, thời điểm thị trường chứng kiến cú sụp đổ lớn khi các vị thế sử dụng đòn bẩy trị giá hơn 19 tỷ USD bị thanh lý. Chỉ trong một ngày, giá Bitcoin lao dốc từ vùng 121.500 USD xuống dưới 103.000 USD, trước khi tiếp tục giảm sâu và hiện dao động quanh mốc 88.080 USD.
Theo phân tích của Santiment, trong những giai đoạn kinh tế bất ổn, dòng tiền thường tìm đến các tài sản được xem là “giữ giá” thay vì những kênh đầu tư có mức độ biến động cao như tiền điện tử. Sự dịch chuyển hiện nay phản ánh tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường, khi yếu tố an toàn được đặt lên trên kỳ vọng lợi nhuận.
Trái ngược với diễn biến của tiền điện tử, vàng mới đây lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 USD. Trong khi bạc thậm chí còn tăng mạnh hơn, với giá trị thị trường tăng gấp đôi trong cùng khoảng thời gian.
Đáng chú ý, Tether, tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã mua tới 27 tấn vàng, tương đương 4,4 tỷ USD, chỉ trong quý 4/2025, qua đó trở thành một trong những bên mua vàng lớn nhất trên thị trường gần đây.
Santiment cho rằng, các chu kỳ phục hồi của thị trường tiền điện tử trong quá khứ thường chỉ bắt đầu khi vốn hóa stablecoin ngừng suy giảm và quay lại xu hướng tăng. Việc lượng stablecoin lưu hành gia tăng được xem là tín hiệu cho thấy dòng vốn mới đang quay trở lại thị trường, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đã được cải thiện.
Trong bối cảnh hiện nay, các đồng altcoin đang chịu tác động tiêu cực rõ rệt hơn so với Bitcoin. Dù sụt giảm nguồn cung stablecoin tạo áp lực chung lên toàn bộ thị trường tài sản số, Bitcoin vẫn thường giữ được giá trị tốt hơn so với các token vốn hóa nhỏ trong những giai đoạn thị trường né tránh rủi ro.
Nhìn tổng thể, các dữ liệu cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên những kênh phòng thủ truyền thống như vàng và kim loại quý, trong khi tiền điện tử tạm thời mất lợi thế khi tâm lý thận trọng và lo ngại rủi ro vẫn bao trùm thị trường.
19:38, 17/01/2026
09:28, 26/01/2026
