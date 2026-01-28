Thứ Tư, 28/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Vốn hóa thị trường stablecoin bốc hơi 2,24 tỷ USD

Ngô Huyền

28/01/2026, 09:35

Tether, tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã mua tới 27 tấn vàng, tương đương 4,4 tỷ USD, chỉ trong quý 4/2025, qua đó trở thành một trong những bên mua vàng lớn nhất trên thị trường gần đây...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Santiment, chỉ trong vòng 10 ngày, tổng vốn hóa của 12 đồng stablecoin lớn nhất thị trường đã giảm 2,24 tỷ USD. Theo CoinMarketCap, diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rút khỏi thị trường tiền điện tử, chuyển sang các kênh trú ẩn truyền thống trong bối cảnh bất ổn kinh tế.

Santiment nhận định thay vì nắm giữ stablecoin để chờ cơ hội mua vào khi giá giảm, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn rút tiền về tiền pháp định. Xu hướng này diễn ra song song với đà tăng mạnh của vàng và bạc, trong khi vốn hóa stablecoin cũng như giá Bitcoin tiếp tục suy yếu.

Bitcoin thực tế đã có giai đoạn giao dịch khá tích cực trong năm 2025, cho đến ngày 10/10, thời điểm thị trường chứng kiến cú sụp đổ lớn khi các vị thế sử dụng đòn bẩy trị giá hơn 19 tỷ USD bị thanh lý. Chỉ trong một ngày, giá Bitcoin lao dốc từ vùng 121.500 USD xuống dưới 103.000 USD, trước khi tiếp tục giảm sâu và hiện dao động quanh mốc 88.080 USD.

Theo phân tích của Santiment, trong những giai đoạn kinh tế bất ổn, dòng tiền thường tìm đến các tài sản được xem là “giữ giá” thay vì những kênh đầu tư có mức độ biến động cao như tiền điện tử. Sự dịch chuyển hiện nay phản ánh tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường, khi yếu tố an toàn được đặt lên trên kỳ vọng lợi nhuận.

Trái ngược với diễn biến của tiền điện tử, vàng mới đây lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 USD. Trong khi bạc thậm chí còn tăng mạnh hơn, với giá trị thị trường tăng gấp đôi trong cùng khoảng thời gian.

Đáng chú ý, Tether, tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã mua tới 27 tấn vàng, tương đương 4,4 tỷ USD, chỉ trong quý 4/2025, qua đó trở thành một trong những bên mua vàng lớn nhất trên thị trường gần đây.

Santiment cho rằng, các chu kỳ phục hồi của thị trường tiền điện tử trong quá khứ thường chỉ bắt đầu khi vốn hóa stablecoin ngừng suy giảm và quay lại xu hướng tăng. Việc lượng stablecoin lưu hành gia tăng được xem là tín hiệu cho thấy dòng vốn mới đang quay trở lại thị trường, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đã được cải thiện. 

Trong bối cảnh hiện nay, các đồng altcoin đang chịu tác động tiêu cực rõ rệt hơn so với Bitcoin. Dù sụt giảm nguồn cung stablecoin tạo áp lực chung lên toàn bộ thị trường tài sản số, Bitcoin vẫn thường giữ được giá trị tốt hơn so với các token vốn hóa nhỏ trong những giai đoạn thị trường né tránh rủi ro.

Nhìn tổng thể, các dữ liệu cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên những kênh phòng thủ truyền thống như vàng và kim loại quý, trong khi tiền điện tử tạm thời mất lợi thế khi tâm lý thận trọng và lo ngại rủi ro vẫn bao trùm thị trường.

Ngân hàng Mỹ cảnh báo stablecoin có thể “hút” 6.000 tỷ USD khỏi ngân hàng truyền thống

19:38, 17/01/2026

Ngân hàng Mỹ cảnh báo stablecoin có thể “hút” 6.000 tỷ USD khỏi ngân hàng truyền thống

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

09:28, 26/01/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại

Thanh toán bằng stablecoin ước đạt 56,6 nghìn tỷ USD vào năm 2030

00:06, 11/01/2026

Thanh toán bằng stablecoin ước đạt 56,6 nghìn tỷ USD vào năm 2030

Từ khóa:

giá bitcoin kinh tế số tài sản trú ẩn thị trường tiền điện tử thị trường vàng

Đọc thêm

Apple âm thầm “hồi sinh” iPhone 5s bằng bản cập nhật phần mềm

Apple âm thầm “hồi sinh” iPhone 5s bằng bản cập nhật phần mềm

Apple mới đây đã phát hành iOS 12.5.8, phiên bản dành riêng cho các thiết bị dừng lại ở iOS 12, bao gồm iPhone 5s và iPhone 6...

Các mạng lưới Trung Quốc xử lý 20% hoạt động rửa tiền điện tử toàn cầu

Các mạng lưới Trung Quốc xử lý 20% hoạt động rửa tiền điện tử toàn cầu

Quy mô rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn cầu đã tăng mạnh trong vài năm gần đây, từ khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020 lên hơn 82 tỷ USD vào năm 2025...

Nhật Bản trở thành nước đầu tiên tham gia sáng kiến AI của Tổng thống Trump

Nhật Bản trở thành nước đầu tiên tham gia sáng kiến AI của Tổng thống Trump

Nhật Bản vừa đồng ý trở thành đối tác quốc tế đầu tiên tham gia dự án Genesis Mission của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump - sáng kiến nhằm tăng tốc nghiên cứu khoa học thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số y tế Việt Nam - Vương quốc Anh

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số y tế Việt Nam - Vương quốc Anh

Ngày 27/1, đại diện Chính phủ Anh và Bộ Y tế Việt Nam đã tham dự Hội thảo về chuyển đổi số y tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy hợp tác song phương về chuyển đổi số và hiện đại hoá hệ thống y tế...

So sánh mức độ phổ cập AI giữa các nền kinh tế năm 2025

So sánh mức độ phổ cập AI giữa các nền kinh tế năm 2025

Đồ họa thông tin dưới đây cho thấy mức độ phổ cập AI theo từng nền kinh tế, dựa trên báo cáo phân tích 157 nền kinh tế của hãng công nghệ Microsoft...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025: Xây dựng thế hệ công dân xanh

Thị trường

2

Thỏa thuận thương mại giữa EU và Ấn Độ có gì?

Thế giới

3

Cơ cấu lại thị trường và sản phẩm, xuất khẩu Nghệ An tìm dư địa tăng trưởng mới

Thị trường

4

Bị Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan, Hàn Quốc gấp rút thông qua dự luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

Thế giới

5

Cho phép nghiên cứu mở rộng cao tốc Hà Nội – Bắc Giang lên 8 làn xe theo hình thức PPP

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy