Hồng Kông sẽ cấp giấy phép phát hành stablecoin đầu tiên vào tháng sau

Hồng Kông chuẩn bị cấp giấy phép phát hành stablecoin đầu tiên vào tháng sau, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển thị trường tài sản mã hóa tại đặc khu này...

Theo Reuters, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông chuẩn bị cấp giấy phép phát hành stablecoin đầu tiên ngay trong tháng 3 tới. Tại cuộc họp Hội đồng Lập pháp, Tổng giám đốc Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông Eddie Yue cho biết việc xem xét hồ sơ xin cấp phép đã bước vào giai đoạn cuối. Ông nhấn mạnh số giấy phép được cấp ban đầu sẽ rất hạn chế, chỉ ở mức “rất ít”.

Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông cho biết quá trình đánh giá tập trung vào nhiều tiêu chí như mục đích sử dụng stablecoin, năng lực quản trị rủi ro, cơ chế phòng chống rửa tiền (AML) và chất lượng tài sản bảo chứng. Các tổ chức được cấp phép cũng phải tuân thủ quy định về hoạt động xuyên biên giới của Hồng Kông.

Pháp lệnh Stablecoin, có hiệu lực từ tháng 8 năm ngoái, quy định mọi tổ chức muốn phát hành stablecoin tại Hồng Kông đều phải được Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông cấp phép.

Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông từng công bố vào tháng 10/2025 rằng đã nhận được hồ sơ từ 36 tổ chức trong vòng cấp phép đầu tiên.

Từ tháng 7/2025, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã vận hành một hệ thống đăng ký công khai, cho phép người dùng theo dõi các tổ chức được cấp phép phát hành stablecoin tại Hồng Kông.

Trong khi đó, trái ngược, Trung quốc đại lục lại duy trì lập trường cứng rắn với tiền điện tử và stablecoin tư nhân, tuy nhiên, lại thúc đẩy triển khai nhân dân tệ số (e-CNY) – một trong những dự án CBDC lớn nhất thế giới.

Lý do không chỉ nằm ở rủi ro tài chính. Với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, stablecoin tư nhân tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu kiểm soát dòng vốn, tạo kênh chuyển tiền xuyên biên giới ngoài hệ thống ngân hàng và làm giảm hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ. Ngoài ra, sự phổ biến của stablecoin gắn với USD còn được xem là thách thức đối với vai trò của đồng nhân dân tệ trong dài hạn.

Trong khi đại lục tập trung vào CBDC do nhà nước phát hành, Hồng Kông lại chọn cách mở cửa thận trọng với stablecoin và tài sản số. Với vị thế trung tâm tài chính quốc tế, đặc khu này xem tiền điện tử như cơ hội thu hút vốn, đổi mới công nghệ tài chính và duy trì sức cạnh tranh toàn cầu.