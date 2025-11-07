Masterise Homes ra mắt dự án Masteri Era Landmark tại Ocean Park 3

Từ những công trình biểu tượng cho phong cách sống quốc tế, Masterise Homes bước tiếp hành trình định hình chuẩn sống đương đại tại phía Đông Hà Nội bằng Masteri Era Landmark - “vùng đất diệu kỳ” nơi thiên nhiên, con người và nhịp sống thời đại hoà quyện thành một không gian đồng điệu.

Những năm qua, Masteri Collection với “Sống phong cách Masteri” đã khẳng định uy tín, thương hiệu hàng đầu của nhà phát triển Masterise Homes trên bản đồ bất động sản cao cấp. Đặc biệt, tại khu Đông Hà Nội, sự hiện diện của Masteri Collection nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường, thu hút cộng đồng cư dân trẻ, tinh tế và có phong cách sống quốc tế với 3 dự án biểu tượng: Masteri Waterfront, Masteri Lakeside và Masteri Trinity Square. Giờ đây, hành trình ấy tiếp tục mở rộng về phía Đông – trung tâm phát triển mới của Hà Nội – với sự ra mắt Masteri Era Landmark. Dự án đánh dấu bước tiến mới về tầm vóc, giá trị và cảm xúc, tạo nên cộng đồng Masteri thời đại mới giữa đại đô thị Ocean Park 3.

MASTERI ERA LANDMARK - DẤU ẤN QUY MÔ VÀ TẦM VÓC TRONG BỘ SƯU TẬP MASTERI

Trên quỹ đất hơn 112.000 m2, Masteri Era Landmark được tổ chức thành ba phân khu riêng biệt, nơi mười tòa tháp vươn cao giữa sắc xanh thiên nhiên. Với mật độ xây dựng chỉ 12,7% - con số thấp nhất trong toàn bộ Masteri Collection - dự án khẳng định triết lý phát triển hài hòa giữa nhịp sống đô thị và không gian an lành. Tại đây, 85% diện tích (tương đương 7,5ha) được dành cho cảnh quan cây xanh, mặt nước, công viên và không gian công cộng.

Masteri Era Landmark là dấu ấn tiếp theo trong hành trình kiến tạo “Sống phong cách Masteri” của Masterise Homes tại phía Đông Hà Nội.

Tiếp nối hành trình nâng tầm trải nghiệm sống, Masteri Era Landmark mở ra cộng đồng Masteri thời đại mới với ba phân khu mang dấu ấn riêng. The Spark là chương mở đầu “Khởi sinh diệu kỳ”, nơi ánh sáng và thiên nhiên đánh thức cảm hứng, nuôi dưỡng ước mơ. The Flow mang tinh thần “Nối kết khát khao”, hòa quyện vật liệu, cảnh quan và con người trong nhịp chảy tự nhiên, cân bằng giữa năng lượng đô thị và sự an yên. The Vision là biểu tượng “Vươn tầm thời đại”, nơi cộng đồng cư dân kết nối, sáng tạo và lan tỏa tư duy toàn cầu.

Kiến tạo biểu tượng sống mới giữa Ocean Park 3, dự án sở hữu bộ sưu tập 209 tiện ích liên hoàn: Sky Bridge, Sky Walk, hồ bơi resort, khu thể thao, vui chơi và công viên BBQ… Mỗi trải nghiệm đều hướng đến cảm hứng và kết nối. Cùng hệ sinh thái “all-in-one” của Ocean City, cư dân chỉ vài bước chân là đến Grand World, Vincom Mega Mall, Vinschool, Vinmec hay Water Park, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày.

Masteri Era Landmark mang đến bộ sưu tập 209 tiện ích liên hoàn quy mô lớn nhất trong các dự án của Masterise Homes.

KHAI MỞ PHONG CÁCH SỐNG HÒA ĐIỆU TOÀN CẦU

Lấy cảm hứng từ một miền đất diệu kỳ, Masteri Era Landmark mở ra một không gian sống tinh tế đậm chất riêng – nơi thiên nhiên, con người và cảm xúc giao hòa trong nhịp sống hiện đại giữa trung tâm Ocean Park 3. Mỗi đường nét kiến trúc đều phản chiếu tinh thần quốc tế đương đại, hòa cùng ánh sáng, gió, nước và mảng xanh để kiến tạo nên một chuẩn sống toàn cầu mới, tinh tế, duy mỹ và đầy cảm hứng.

Từ khát vọng kiến tạo đó, Masteri Era Landmark lan tỏa phong cách “Sống hòa điệu toàn cầu”, với sự hoà mình vào nhịp đập thiên nhiên - cộng đồng và dòng chảy hội nhập quốc tế. Triết lý ấy được Masterise Homes cụ thể hóa qua ba tầng giá trị: Sống hòa điệu, Sống biết ơn và Sống thời đại

Tại Masteri Era Landmark, một cộng đồng tiên phong “sống hòa điệu” hình thành, bắt đầu từ sự kết nối giữa con người - thiên nhiên - tiện ích và cộng đồng đa thế hệ. Mỗi không gian đều được tạo nên từ cảm hứng “vùng đất diệu kỳ”, nơi cư dân sẻ chia niềm vui và nuôi dưỡng những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân yêu.

Masteri Era Landmark lan tỏa phong cách “Sống hòa điệu toàn cầu” qua chuỗi tiện ích đọc đáo.

Trên nền tảng hòa điệu ấy, phong cách Sống biết ơn được thăng hoa. Như một lời tri ân mà mỗi chủ nhân trẻ gửi gắm, mỗi trải nghiệm sống tại đây đều mang đậm dấu ấn của sự biết ơn đến những người thân yêu, nơi tổ hợp 209 tiện ích liên hoàn đáp ứng nhu cầu sống hứng khởi của từng thế hệ.

Và cuộc sống trở nên trọn vẹn, tròn đầy khi được bồi đắp bởi giá trị sâu sắc của phong cách Sống thời đại. Masteri Era Landmark là nơi hội tụ của một cộng đồng trẻ mang tư duy toàn cầu, dám ước mơ, dám hoài bão và dám vươn lên không ngừng để kiến tạo dấu ấn không chỉ cho riêng mình, mà cho cả thế hệ trong dòng chảy đương đại toàn cầu.

Với Masteri Era Landmark, Masterise Homes không chỉ kiến tạo một dự án tầm vóc, mà còn mong muốn định hình một chuẩn mực sống của thời đại mới. Tầm nhìn của nhà phát triển là tạo nên một “miền đất diệu kỳ, nơi thiên nhiên thuần khiết hòa quyện cùng hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế, và mỗi trải nghiệm đều khơi nguồn cảm hứng. Đây cũng chính là tuyên ngôn về một cộng đồng Masteri thời đại mới - một giá trị mà Masteri Homes đã kiên định kiến tạo trong suốt những năm qua, đại diện nhà phát triển nhấn mạnh.

Nhân dịp mở bán phân khu The Spark, Masteri Era Landmark dành tặng khách hàng chính sách đặc quyền Early Bird tri ân 1% và hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng.

(*) Áp dụng có điều kiện theo chính sách bán hàng hiện hành

Masteri Era Landmark - Một sản phẩm thuộc Masteri Collection

Thông tin chi tiết liên hệ hotline: (028) 39 159 159.