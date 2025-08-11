Mất cân đối trong chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

85% giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ trong giai đoạn 2018-2023 là từ nước ngoài vào Việt Nam, chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp FDI, trong khi chỉ có 2 hợp đồng chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài. Thống kê này cho thấy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các viện, trường trong nước còn rất hạn chế...

Theo số liệu được Bộ Công Thương đưa ra tại hội nghị giao ban thương vụ nước ngoài tháng 7/2025, với chủ đề “Phát triển thị trường cho sản phẩm khoa học – công nghệ” mới đây, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã và đang được hình thành, phát triển mạnh với hơn 3.800 startup công nghệ, 74.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đội ngũ hơn 1,2 triệu lao động chất lượng cao.

Cả nước hiện có trên 140 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm các vườn ươm, trung tâm và câu lạc bộ đổi mới sáng tạo, tạo thành mạng lưới quan trọng thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp công nghệ. Nhiều lĩnh vực đã ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo như công nghệ giáo dục, công nghệ tài chính, du lịch, bất động sản…

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính, cho biết Việt Nam hiện là một trong những địa điểm hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế. Một trong những lý do tạo nên sức hút này là Việt Nam đã có sự tăng trưởng ấn tượng về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Chỉ số này tăng liên tục trong các năm gần đây, hiện xếp hạng 44/133 quốc gia và nền kinh tế thế giới.

NHIỀU TIỀM NĂNG, LỢI THẾ

Việt Nam được đánh giá là một trong 3 quốc gia có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp về môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là thông tin quan trọng để thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam.

Năm 2024, Việt Nam có 3 chỉ số đứng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, gồm: Chỉ số về nhập khẩu công nghệ cao; Chỉ số xuất khẩu công nghệ cao; Chỉ số về xuất khẩu hàng hóa đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam ghi dấu sự thăng hạng ấn tượng trong các bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng vị trí 56 thế giới về Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong đó, Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục lọt vào top thành phố khởi nghiệp hàng đầu toàn cầu. Hoạt động thu hút đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục đạt kết quả tích cực, có thời điểm lên tới gần 2 tỷ USD/năm.

Ở góc độ doanh nghiệp, theo bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), trong khoảng 10-15 năm trở lại đây, ngành công nghệ thông tin luôn phát triển rất nhanh và mạnh mẽ.

Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu năm 2023 của ngành là 142 tỷ USD và năm 2024 là khoảng 152 tỷ USD. Con số này bao gồm cả phần cứng, phần mềm và tất cả các mảng linh kiện điện tử, đặc biệt có sự đóng góp rất nhiều từ các doanh nghiệp FDI.

Riêng đối với ngành phần mềm trong nước, doanh thu năm 2024 đạt khoảng 13 tỷ USD, trong đó có khoảng 7 tỷ USD là doanh thu từ xuất khẩu. Một số doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm và dịch vụ đang tăng trưởng rất tốt. Đơn cử, tháng 12/2023, Công ty FPT Software đã cán mốc 1 tỷ USD doanh thu. Đến tháng 12/2024, doanh thu của FPT Software đã lên 1,7 tỷ USD. Theo bà Giang, tốc độ tăng trưởng của thị trường quốc tế trong ngành này là rất lớn và có rất nhiều dư địa để phát triển.

THƯƠNG MẠI HÓA TÀI SẢN TRÍ TUỆ CÒN HẠN CHẾ

Ông Trần Minh, Phó Cục trưởng, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), đánh giá thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể. Một trong những thành tựu nổi bật là khung pháp lý và chính sách đã được hoàn thiện hơn, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nguồn cung hàng hóa khoa học và công nghệ từ các viện, trường đã tăng đáng kể. Nhu cầu cùng năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp ngày càng cải thiện. Hơn 800 tổ chức trung gian đã được hình thành, bao gồm 20 sàn giao dịch công nghệ tại địa phương và 2 sàn giao dịch công nghệ cấp vùng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các số liệu thống kê về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam cho thấy một sự mất cân đối nghiêm trọng, với 85% giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ trong giai đoạn 2018-2023 là từ nước ngoài vào Việt Nam, chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp FDI, trong khi chỉ có 2 hợp đồng chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài. Điều này định hình Việt Nam là một “thị trường bên mua” và cho thấy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các viện, trường trong nước còn rất hạn chế.

Theo ông Minh, vấn đề này bắt nguồn từ sự thiếu liên kết và thiếu tin tưởng giữa bên cung (viện, trường) và bên cầu (doanh nghiệp) công nghệ nội địa. Các doanh nghiệp trong nước thường có năng lực hấp thụ công nghệ thấp, thiếu niềm tin vào nghiên cứu trong nước và ưa chuộng giải pháp “chìa khóa trao tay” từ nước ngoài. Ngược lại, các viện, trường thường nghiên cứu mang tính học thuật, xa rời thị trường và thiếu kỹ năng thương mại hóa, dẫn đến “thung lũng chết” giữa nghiên cứu và ứng dụng. Sự yếu kém và thiếu vắng các tổ chức trung gian chuyên nghiệp càng làm trầm trọng thêm lỗ hổng này.

Để khắc phục, đại diện Bộ Công Thương cho rằng cần một sự thay đổi tư duy và cơ chế liên kết đa chiều, không chỉ dừng lại ở việc ban hành chính sách mà còn phải xây dựng năng lực hấp thụ công nghệ cho doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin vào nghiên cứu nội địa và chuyên nghiệp hóa các tổ chức trung gian. Cơ chế spin-off (tạo ra một công ty hoặc đơn vị kinh doanh mới từ một tổ chức đã tồn tại) trong Nghị quyết 193/2025/QH15 là một nỗ lực quan trọng để gắn kết trực tiếp nhà khoa học với thị trường.

“Dù có 22 sàn giao dịch, nhưng tỷ lệ thương mại hóa tài sản trí tuệ tại Việt Nam còn thấp. Trung bình toàn cầu, khoảng 5% văn bằng sáng chế được thương mại hóa. Tỷ lệ ở các nước phát triển có thể đến 10%, trong khi tại Việt Nam chỉ đạt 0,1%, tức bằng 1/50 mức trung bình thế giới. Sở hữu trí tuệ mới chỉ được xem như một công cụ bảo vệ hình thức, chưa được coi là tài sản chiến lược”, ông Minh nêu thực tế.

TĂNG CƯỜNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT BA NHÀ

Thị trường khoa học – công nghệ cũng đang đối mặt nhiều thách thức khác như: Liên kết giữa Nhà nước – Viện/trường – Doanh nghiệp còn lỏng lẻo; tổ chức trung gian (các sàn giao dịch) còn yếu về năng lực và tài chính; Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; Quy mô thị trường còn nhỏ bé, chất lượng hàng hóa công nghệ nội địa còn hạn chế về tính thương mại hóa, và năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp còn yếu…

Từ những tồn tại nêu trên, theo ông Minh, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần đẩy mạnh hướng dẫn, tổ chức thực thi nhanh chóng các cơ chế chính sách mới được đặt ra trong các Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP, Nghị quyết 193/2025/QH15, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sửa đổi vừa được ban hành... Cùng với đó, cần đẩy mạnh tăng cường mô hình liên kết ba nhà (Nhà nước – Viện/trường – Doanh nghiệp) trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Thị trường khoa học, công nghệ chỉ có thể phát triển khi nguồn cung (các viện, trường) và nhu cầu (doanh nghiệp) được kết nối chặt chẽ. Hơn nữa, việc tăng cường vai trò của các trung gian chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực hấp thụ của doanh nghiệp sẽ góp phần giảm tình trạng kết nối yếu kém như hiện tại”, ông Minh nhấn mạnh; đồng thời, ông Minh cho rằng hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần được phát huy tối đa tiềm năng để thúc đẩy thương mại hóa và phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Các Thương vụ có thể chủ động tìm kiếm, kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn công nghệ nước ngoài có công nghệ phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, trong đó định hướng ưu tiên sẽ là các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và các giải pháp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường quốc tế.

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho biết sản phẩm điện - điện tử, linh kiện bán dẫn, thiết bị công nghiệp và giải pháp phần mềm của Việt Nam ngày càng được các doanh nghiệp và nhà nhập khẩu Hoa Kỳ quan tâm. Do đó, cần đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực như ô tô điện, phần mềm, điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), và công nghệ môi trường.

Đặc biệt, Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hiệp hội lớn như FPT, Viettel, VASI… mở rộng kết nối, hiện diện tại thị trường Hoa Kỳ thông qua chi nhánh, trung tâm nghiên cứu và đối tác phân phối, đặc biệt nhập khẩu các thiết bị chip công nghệ cao của Hoa Kỳ.