Máy bay vận tải Hybrid không người lái đầu tiên trên thế giới bay thử thành công

Thứ Sáu, 06/02/2026
Trọng Hoàng
05/02/2026, 09:46
Một mẫu máy bay không người lái chở hàng thế hệ mới, được giới thiệu là máy bay vận tải Hybrid đầu tiên trên thế giới, vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở Trùng Khánh (Trung Quốc)…
Theo thông cáo của CAAD - đơn vị trực thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) - chuyến bay thử nghiệm của mẫu CH-YH1000S đã đạt được các mục tiêu kỹ thuật đề ra, đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực máy bay không người lái vận tải.
CH-YH1000S là phiên bản nâng cấp từ mẫu CH-YH1000, dòng máy bay từng thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 5/2025. Điểm khác biệt cốt lõi của phiên bản mới nằm ở hệ thống động lực Hybrid, cho phép máy bay vận hành bằng động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu khí, động cơ điện hoặc kết hợp cả hai. Theo thiết kế, động cơ điện chủ yếu được sử dụng ở các chế độ bay tốc độ thấp, trong khi động cơ đốt trong đảm nhiệm khi máy bay hoạt động ở tốc độ cao, giúp tối ưu hiệu suất và tầm bay.
Hệ thống động lực Hybrid này được phát triển bởi các kỹ sư của CAAD, phối hợp với một nhà sản xuất ô tô năng lượng mới hàng đầu trong nước. CAAD cho biết, đây là lần hợp tác đầu tiên tại Trung Quốc về công nghệ lõi giữa ngành máy bay không người lái và ngành công nghiệp ô tô, mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển UAV cỡ lớn.
Việc chia sẻ chuỗi cung ứng, áp dụng thiết kế mô-đun và kinh nghiệm sản xuất công nghiệp từ lĩnh vực ô tô được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí nghiên cứu, chế tạo và thương mại hóa máy bay không người lái, đặc biệt đối với các dòng UAV vận tải.
Nhờ hệ thống động lực Hybrid, CH-YH1000S có quãng đường cất và hạ cánh ngắn hơn, khả năng mang tải lớn hơn và tầm hoạt động dài hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Máy bay sử dụng cấu hình khí động học truyền thống của dòng UAV vận tải, với khoang hàng mở ở phần mũi để xếp dỡ hàng hóa, đồng thời được trang bị cửa mở ở mặt dưới thân cho phép thả hàng trong quá trình bay.
Theo CAAD, máy bay có thể được triển khai trong nhiều lĩnh vực, từ logistics quốc tế, cứu hộ - cứu nạn, cứu trợ thiên tai, đến tác động thời tiết, giám sát hải dương, thực thi pháp luật trên biển và các nhiệm vụ dân sự đặc thù khác.
Viện Khí động học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc bắt đầu phát triển dòng UAV CH-series từ năm 1999, sau khi nhận thấy các công nghệ tích lũy trong lĩnh vực khí động học và thiết kế tên lửa có thể được ứng dụng hiệu quả cho máy bay không người lái. Đến nay, CAAD đã phát triển nhiều dòng UAV, từ máy bay trinh sát cỡ nhỏ đến các mẫu tàng hình cỡ lớn, đồng thời chuyển đổi một số nền tảng UAV tác chiến sang phục vụ mục đích dân sự như giám sát hạ tầng, thu thập dữ liệu nông nghiệp, khảo sát tài nguyên, thông tin liên lạc khẩn cấp và giám sát môi trường.
Giới phân tích cho rằng, việc phát triển UAV vận tải Hybrid không chỉ mang ý nghĩa công nghệ mà còn gắn với chiến lược mở rộng năng lực logistics thông minh, giảm chi phí vận hành và tăng tính tự chủ của chuỗi cung ứng. Việc ứng dụng công nghệ Hybrid, kết hợp giữa động cơ điện và động cơ đốt trong, được xem là giải pháp giúp tối ưu tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh. Trong dài hạn, các nền tảng máy bay không người lái vận tải cỡ lớn có thể trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái logistics thế hệ mới, bên cạnh đường bộ, đường sắt và hàng không truyền thống, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các mô hình vận tải bền vững hơn.
Ô nhiễm chất thải nhựa không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn dẫn tới hệ quả tổn thất lớn về kinh tế. Đơn cử như tại Đà Nẵng, tổng chi phí của việc không hành động (COI) ước tính lên tới 1.743,7 tỷ đồng mỗi năm, trong đó thiệt hại kinh tế chiếm hơn 44% (khoảng 772 tỷ đồng) từ chi phí thu gom, xử lý chất thải và bảo trì cơ sở hạ tầng. Còn tại Ninh Bình, tổng COI ước tính là 606,7 tỷ đồng mỗi năm...
Chỉ số chất lượng không khí tại Thái Nguyên hai ngày qua được ghi nhận ở mức rất kém, đặc biệt trong ngày 4/3 đã vượt ngưỡng 300, ở mức nguy hại...
Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã làm việc với lãnh đạo AES Corporation và GE Vernova nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng. Hai bên tập trung trao đổi về phát triển điện khí LNG, cung ứng thiết bị công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cuộc trao đổi cũng góp phần thắt chặt quan hệ kinh tế và hỗ trợ đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ…
Chỉ riêng năm 2025, Trung Quốc đã bổ sung thêm công suất điện than nhiều hơn tổng mức tăng của Ấn Độ trong cả thập kỷ qua...
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, bên cạnh các chương trình carbon rừng đã triển khai với rừng tự nhiên, thì rừng trồng ở Việt Nam với quy mô khoảng 4–5 triệu ha được xác định là đối tượng có tiềm năng rất lớn nhưng hiện nay chưa được khai thác đầy đủ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: