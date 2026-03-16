Thứ Hai, 16/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Đầu tư chuyển đổi xanh là khoản đầu tư cho tương lai

Hằng Anh

16/03/2026, 14:54

Đầu tư chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng không thể đảo ngược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay. Tiêu chuẩn xanh dần trở thành "hộ chiếu thương mại" của thế kỷ 21, khi mà dấu chân carbon của sản phẩm bắt đầu quan trọng không kém chất lượng hay giá thành.

Những khoản đầu tư cho chuyển đổi xanh là đầu tư cho tương lai. Ảnh minh họa
Đặc biệt, sự chuyển pha của Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), từ giai đoạn chuyển tiếp sang giai chính thức từ tháng 1/2026, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình chuyển dịch xanh...

Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Luật sư Trương Tử Long, chuyên gia chính sách phát triển bền vững Công ty CP Sáng tạo xanh Việt Nam, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Việt Nam cần xem đây là cuộc chơi buộc phải tham gia. Việc chuẩn bị sớm sẽ mang lại lợi thế dài hạn, không chỉ giúp giảm cú sốc chi phí khi CBAM có hiệu lực mà còn tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững hơn.

Ông Trương Tử Long
Theo ông Long, giảm phát thải không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cơ hội để tối ưu hóa chi phí năng lượng, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng giá trị thương hiệu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự chuẩn bị của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn hạn chế. Chỉ khoảng 40-50% doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, trong khi phần lớn vẫn bị động, chỉ khi đối tác thương mại châu Âu đưa ra yêu cầu mới bắt đầu tìm kiếm hỗ trợ. Thách thức lớn nhất hiện nay là việc có dữ liệu để tính toán lượng phát thải khí nhà kính. Các doanh nghiệp thường chỉ chú trọng sản xuất mà chưa quan tâm đến việc tổng hợp, thống kê dữ liệu về tiêu thụ năng lượng.

Để giảm phát thải, các doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguồn lực tài chính hạn chế, việc tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên là bước đi cần thiết trước khi đầu tư vào công nghệ mới. Những doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi xanh đã gặt hái thành quả nhất định, như Tập đoàn PAN trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15 nhấn mạnh việc phát triển tín dụng xanh, hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh. Ngoài ra, Nghị định 156/2025/NĐ-CP về tín dụng nông nghiệp cũng tạo điều kiện cho các dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn.

Những khoản đầu tư cho chuyển đổi xanh chắc chắn là khoản đầu tư cho tương lai. Dù không mang lại doanh thu ngay lập tức, nhưng trong 3-5 năm tới, các doanh nghiệp sẽ gặt hái những thành quả đáng kể. Khi chủ động và tiên phong trong chuyển đổi xanh, hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp sẽ được củng cố, thu hút khách hàng và gia tăng đơn hàng. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi xanh.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 14/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-11-2026.html

VnEconomy

Đầu tư xanh từ khu vực tư nhân ở Việt Nam đạt hơn 160 triệu USD

16:10, 06/05/2025

Đầu tư xanh từ khu vực tư nhân ở Việt Nam đạt hơn 160 triệu USD

Đầu tư xanh: Cách tiếp cận mới để phát triển bền vững

14:43, 26/11/2024

Đầu tư xanh: Cách tiếp cận mới để phát triển bền vững

Tiêu chuẩn xanh– “Hộ chiếu” mới cho doanh nghiệp chinh phục thị trường quốc tế

15:16, 05/06/2025

Tiêu chuẩn xanh– “Hộ chiếu” mới cho doanh nghiệp chinh phục thị trường quốc tế

Từ khóa:

CBAM chuyển đổi xanh chuyển đổi xanh doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xanh giả phát thải Giảm phát thải khí nhà kính GREEN IN Kinh tế xanh Nghị quyết 68-NQ/TW ông Trương Tử Long tiêu chuẩn xanh tín dụng xanh

Đọc thêm

Hàng loạt bãi rác quá tải, Quảng Trị gấp rút tìm giải pháp xử lý

Hàng loạt bãi rác quá tải, Quảng Trị gấp rút tìm giải pháp xử lý

Áp lực xử lý rác thải sinh hoạt tại Quảng Trị ngày càng gia tăng khi lượng rác phát sinh lên tới hơn 940 tấn mỗi ngày. Trong bối cảnh nhiều bãi chôn lấp quá tải, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án xử lý rác thải nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường...

Tái chế pin lithium-ion: Hướng đi xanh cho nền kinh tế năng lượng tuần hoàn

Tái chế pin lithium-ion: Hướng đi xanh cho nền kinh tế năng lượng tuần hoàn

Sự bùng nổ của xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng khiến lượng pin lithium-ion thải bỏ tăng nhanh, đặt ra thách thức lớn về môi trường và nguồn cung kim loại chiến lược. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy phương pháp tái chế “xanh” dùng carbon dioxide và nước có thể thu hồi lithium với hiệu suất rất cao...

Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý

Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý

Hơn 2.500 tấn rác thải mỗi ngày đổ về các bãi chôn lấp đã hoạt động hàng chục năm nay ở Thanh Hóa. Bãi rác quá tải nghiêm trọng, nước rỉ rác chảy ra đồng ruộng, mùi hôi bao trùm khu dân cư, ruộng vườn bỏ hoang vì ô nhiễm...

Biến nghĩa vụ thực thi EPR thành lợi thế cạnh tranh xanh của doanh nghiệp

Biến nghĩa vụ thực thi EPR thành lợi thế cạnh tranh xanh của doanh nghiệp

Việc tuân thủ EPR không chỉ là nghĩa vụ pháp lý về môi trường mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ESG của thị trường quốc tế. Đặc biệt, điều này sẽ giúp tăng cường uy tín, cũng cố thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cung ứng...

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện Nghị định số 30/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp

Chứng khoán

2

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cá nhân bán ròng tuần qua

Chứng khoán

4

Visa và xu hướng du lịch Tết nước ngoài của người Việt

Dân sinh

5

Giá USD tự do đi ngang

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy